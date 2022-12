Kimberly García fue nuestra atleta bandera, la peruana que nos hizo vivir la emoción ganar un Mundial y para cerrar su magnífico 2022, terminó entre las cinco atletas del año en la gala de los World Athletics Award. Sí, para el ente máximo del atletismo mundial, Kimi estuvo entre las mejores del año en la ceremonia en la que la estadounidense Sydney McLaughin la elegida como la mejor.

La peruana coronó este 2022 con su doble título mundial en marcha en el Mundial de Eugene, en julio pasado. Logró el oro en los 20km y 35km marcha, un logro histórico para el deporte. Por primera vez fuimos campeones mundiales en atletismo y Kimberly lo hizo por partida doble.

Por eso Kimberly García se lucía en las calles de Montecarlo ya que estuvo presente en la ceremonia de premiación, donde se codeó junto a personalidades como la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 metros), la venezolana Yulimar Rojas (salto triple), la nigeriana Tobi Amusan (100 vallas) y la ganadora Sydney McLaughlin (400 vallas).

El pasado 31 de octubre terminaron las votaciónes para elegir a las nominadas y fueron las cinco atletas mencionadas las que pasaron a la segunda fase, donde miembros de World Athletics decidían quien se llevaba la denominación de mejor atleta del año.

Y la ganadora fue la joven atleta de 23 años Sydney McLaughlin y explican que se debe a que logró dos medallas de oro en el Mundial de Eugene (400 vallas y 4x400m) y a que rompío el récord mundial de los 400 metros con vallas en dos ocaciones (en el campeonato estadounidense y luego en el Mundial). Eso le permitió hacerse con la condecoración.

La historia de Kimberly

“Ganar dos medallas en un mundial no es algo que se asimila así nomás”, nos decía el día después de ganar su segunda medalla de oro en Eugene. Seguro ahora fue como un sueño estar entre las mejores del mundo, es que ella ya forma parte de esa élite. Se lo ha ganado paso a paso.

Dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo, uno de bronce en el Mundial de Marcha, Laureles Deportivos y entre las mejores del mundo, pero sobre todo, el cariño de un país entero. Es lo que se ha ganado Kimberly García. Pero esto no viene desde ahora, es una larga carrera -de marcha- que ella ha sabido mantener a pesar de las dificultades.





En el 2009 se iniciaba representando al Perú y en el 2010 ya era olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Naijing, y fue como abanderada. Luego empezó su marcha por el Mundo, siendo mundialista desde Beijing 2015 hasta su reciente participación en Eugene, donde se llenó de gloria.

“No lo creía; campeona del mundo. No es fácil llegar. No lo creía, pero con el pasar de los días lo iba asimilando mejor. Y decía “verdad, soy la número uno”. Era lo que tango he anhelado y ahora se ha hecho realidad”, nos decía cuando ganaba sus medallas en Eugene en julio. Y sí, es la número uno en la marcha mundial y ahora entre las mejores del año.

