Sin duda alguna, Kimberly García entró a la historia del deporte peruano tras conseguir su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo Oregon 2022. A través de la cadena internacional ESPN, contó los momentos de gloria y felicidad tras marcar un antes y un después como atleta.

MIRA - Las condiciones de Kimberly García que la hacen la mejor del mundo según su exentrenador

“Cuando terminé los 35 kilómetros no lo podía creer. Sentía que es un sueño. No me esperaba tanto. Haber logrado el primer lugar es lo máximo. Era un sueño que tenía desde muy pequeña y haberlo cumplido, estoy muy orgullosa de mi mismo”, indicó en el inicio de la conversación.

“Yo llevo en este deporte desde los cinco años de edad. Con mi padre veíamos los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y yo quería estar ahí”, haciendo referencia al sueño que pudo hacerse realidad.

Tras ganar la primera medalla de oro, García señaló que pasó la página y de inmediato, se enfocó en este nuevo reto. “Mi entrenador me dijo que pasara la página y continuar con los 35 kilómetros. Has como si no hubieras ganado nada, concéntrate y enfócate en lo que viene”, detalló.

“En algún momento de recorrido dije que ya había ganado pero faltando 100 o 200 metros vi mi reloj y me propuse a mejorar mi marca personal”, manifestó entusiasmada.

“Me dicen que tengo una buena técnica y bueno, yo contenta pero siempre trabajo de todas maneras en ese aspecto. Nosotros no solamente dependemos de nosotros sino también de los jueces porque puede que esté ganando y de pronto me puedan sacar una paleta roja y ya estoy descalificada”, acotó.

Sobre las dos medallas de oro ganadas: “ya lo estoy asimilando. Teníamos la posibilidad de pelear la medalla de bronce pero irnos con la oro fue sorprendente”, señaló.

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que Kimberly García compite en esta categoría, ya que el pasado 23 de abril finalizó en la segunda ubicación en la edición 41 de la Dudinska 50, parte del circuito mundial del World Athletics Race Walking Tour. La competencia se realizó en Eslovaquia.