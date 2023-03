Si bien esta distancia se practica ya desde hace unos años, la World Athletics decidió hacer oficial los tiempos de competencia –que reemplazarán a los 50km marcha femenino– y fijó el tiempo límite para ser considerado como récord mundial las 2:38:00 horas. Cifra que Kimberly redujo por bastante: aquí cada segundo es una eternidad. La peruana cruzó la meta en las calles de Dudince en 2:37:44 horas, 16 segundos antes que el tiempo límite.

La rusa Margarita Nikiforova tenía hasta ayer el mejor registro con 2:37:46 horas, pero su tiempo no fue considerado en la lista de récords porque los atletas rusos están vetados, tras la invasión de su país a Ucrania.

“Este récord mundial es para mí querido Perú, que con los últimos desastres naturales no la está pasando muy bien. Espero de alguna manera arrancarles una muy pequeña sonrisita a todos”, publicó en sus redes sociales. Una alegría para todos, una luz.

Más datos Presencia peruana César Rodríguez fue parte de los 20km varones y llegó en el puesto 9 con 1:22:25 horas, a tres minutos del ganador.

La peruana Jocy Caballero compitió en la misma prueba que Kimberly y llegó en puesto 16 con 3:01:51 de tiempo.

—El récord—

Según el periodista Patrick Espejo, de Diario Récord, ya antes dos peruanos alcanzaron un registro mundial. Primero fue Ketty Baldwin en tiro carabina 50 y 100 metros en 1956, y luego Augusto Echecopar estableció la mejor marca en el mundial del kilómetro contra reloj en el mundial juvenil de ciclismo en 1989.

Así, Kimi se abrió a un nuevo registro para su ya inmensa historia. “Yo misma no sé dónde están mis límites”, asegura con cierta emoción y aún con el cansancio de la exigente prueba. Es que ella es especialista en los 20km, y esta es la tercera vez que compite en 35km. “Los últimos 15 kilómetros fueron muy difíciles por el clima”, cuenta. El sol ya pegaba sobre la zona de competencia y se marchaba con viento en contra. “En los últimos cinco kilómetros me animé y dije: ‘Todo o nada’”, y fue por el récord.

La peruana superó por poco más de dos minutos a la china Hong Liu, oro en Río 2016 en los 20 km y récord mundial en los 50km, quien compitió por primera vez en esta distancia y realizó la mejor marca para el continente asiático (2:40:06). Cerró el podio la ecuatoriana Magaly Bonilla con 2:46:32.

—Va por más—

Y se valora más porque Kimberly ha vuelto a la pista luego de ocho meses. Sus últimas pruebas fueron las medallas de oro en el Mundial de Oregón en julio del año pasado. ¿Cuál es el plan ahora? Volver a competir en 20 y 35 km en Budapest en agosto, pero aún debe analizarlo.

Y lo que viene puede ser aún más glorioso para Kimberly. Ahora tiene un mes para prepararse para la siguiente competencia que serán los 20km en Polonia el 23 de abril. Ahí buscará la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París (1:29:20). Kimi ya marcha por debajo de ese tiempo, por lo que se llena de confianza. “Ya he sido campeona, pero aún no he logrado mi sueño de la medalla olímpica”, nos decía hace unas semanas.

Ya tiene un récord mundial. Cada paso que da la acercan hacia el objetivo máximo, el sueño que todo un país espera desde hace más de treinta años. Hacia eso va, Kimberly. A paso seguro.

