Reynoso tiene planeado usar a la base que arrancará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por eso en su lista de 25 convocados no hubo muchas sorpresas, solo la de la inclusión de Ray Sandoval en lugar del lesionado Bryan Reyna. Incluso la nómina de Perú es la que más edad tiene en promedio (29 años) en comparación a las otras nueve selecciones sudamericanas, y es la quinta a nivel mundial, siendo superado solamente por Kuwait, Suriname, Bahrain y Bélgica. Incluso, junto a Uruguay y Chile, son los únicos que no llamaron jugadores Sub 20 que disputaron el Sudamericano de la categoría a inicios de este año.

Promedio de edad

selecciones sudamericanas

Fecha FIFA - marzo 2023 Años Brasil 24.2 Uruguay 25.3 Ecuador 25.6 Bolivia 25.8 Colombia 26.2 Venezuela 26.4 Argentina 26.5 Paraguay 26.6 Chile 28 Perú 29

La conclusión es la siguiente: estos amistosos, ante rivales de jerarquía como Alemania y Marruecos, van a servir para ver el real nivel de la Blanquirroja, no para probar jugadores. Es así. Se busca consolidar un equipo. Y en ese sentido, la ausencia de Christian Cueva, el hombre más influyente de la selección en las últimas dos Eliminatorias con nueve goles y seis asistencias, obviamente que afecta. Porque es muy probable que el ataque gire en torno a lo que nos pueda dar desde la magia de su diestra.

Será la primera vez que Reynoso no podrá contar con su ‘10′. Pero no es la primera vez que Christian se pierde un partido desde que empezó a tomar relevancia en el combinado nacional. En la era Gareca, el atacante solo se ausentó en diez partidos con la selección, aunque la gran mayoría fue para cotejos amistosos (7). Es decir, en estas ocasiones el ‘Tigre’ aprovechó para encontrar variaciones en su esquema.

Eso sí, las dos únicas veces que Perú jugó sin Cueva en partidos por Eliminatorias fueron rumbo a Rusia 2018. El saldo fue relativamente favorable para la ‘bicolor’: victoria 1-0 sobre Paraguay en Lima, empate sin goles contra Argentina en la temible Bombonera e igualdad ante Ecuador en casa. ¿Cómo se paró Perú? Lo repasaremos a continuación.

Perú sin la magia de Cueva

En noviembre de 2015, por la fecha 3 de las Eliminatorias Rusia 2018, Cueva no jugó ante Paraguay en Lima debido a la tarjeta roja que recibió en la fecha anterior contra Chile. En ese entonces, para cubrir su ausencia, el ‘Tigre’ decidió colocar a Claudio Pizarro detrás de Paolo Guerrero y jugar con Jefferson Farfán y Yordy Reyna a los lados. Justamente, la ‘Foquita’ fue el autor del gol del triunfo.

Ante Argentina en 2017, ‘Aladino’ no pudo estar por acumulación de tarjetas amarillas. Surgieron muchas dudas sobre quién podría reemplazarlo y finalmente Gareca apostó por Sergio Peña como titular en el mediocampo, cumpliendo funciones ciertamente distintas a las de Cueva. Especialmente porque ese día la selección se dedicó a aguantar el empate.

Sergio Peña jugó más adelante de la línea formada por Tapia y Yotún.

Frente a Ecuador, en 2022, Raziel García fue el reemplazante de Christian. El técnico argentino paró en el medio a tres volantes: Tapia, Yotún y Peña. Y por las bandas se posicionaron Raziel (izquierda) y André Carrillo (derecha). El único punta fue Lapadula.

Los otros siete partidos que se perdió Christian Cueva fueron únicamente en partidos amistosos. En este caso, el balance de la ‘Blanquirroja’ no fue tan positivo: dos victorias, dos empates y tres derrotas.

En un encuentro contra El Salvador en 2016, Cueva fue suplente y no ingresó en ningún momento. Gareca le dio la oportunidad a nada menos que Christian Benavente en esa posición y el partido acabó 3-1 a favor de la ‘Blanquirroja.

Cristian Benavente jugó 57 minutos ante El Salvador el 28 de mayo de 2016. Fue titular. (Foto: AFP)

Dos años después, ante Estados Unidos, ‘Aladino’ quedó relegado otra vez en la banca de suplentes. Su lugar lo tomó Paolo Hurtado, y el encuentro terminó igualado 1-1.

En ese 2018, Cueva no fue convocado para los amistosos de noviembre ante Ecuador y Costa Rica. Farfán jugó en esa posición ante la ‘Tri’, aunque caímos 2-0. Mientras que contra los costarricenses, Benavente tuvo otra oportunidad y perdimos 3-2.

Después de un año, ‘Aladino’ no fue considerado para jugar un amistoso ante Colombia. Para aquel entonces, Gareca experimentó un 4-4-2 en su alineación con Ruidíaz y Guerrero al frente, mientras que Advíncula se sumó a la línea de volantes. El resultado fue negativo: 1-0 en contra.

A inicios de 2022 se jugaron dos amistosos ante Panamá y Jamaica. Para el primer choque ante los panameños, que terminó 1-1 en el Estadio Nacional, el ‘Tigre’ utilizó un 4-3-3 con Alex Valera como el referente de ataque, mientras que Edison Flores y Andy Polo de extremos.

Y días después ante Jamaica, Jairo Concha sorprendió jugando más adelantado a su posición habitual, casi al igual que Cueva en la selección, y tuvo un excelente performance. El volante de Alianza Lima se llevó los elogios por su gran desempeño en un partido que terminó 3-0 a favor de la ‘bicolor’.

Jairo Concha jugó su primer partido como titular en la selección mayor ante Jamaica. Foto: FPF.

Cueva, el ‘10′ de Reynoso

Ante el bajo rendimiento de Edison Flores, en los últimos partidos de la era Gareca -incluido el repechaje ante Australia-, Christian Cueva dejó de jugar por el medio para ser una especie de extremo por izquierda, a pie cambiado, con la consigna de hacer diagonales y juntarse con Lapadula. Pero en el inicio de la era Reynoso, ‘Aladino’ volvió a ser el ‘10′.

De los cuatro partidos amistosos que ha jugado la Blanquirroja con el entrenador peruano, Christian solo jugó una vez por la banda: contra Bolivia (victoria 1-0) inició como extremo por derecha acompañando a Iberico (izquierda) y Valera (medio). Pero luego (1-0 vs. México, 4-1 vs. El Salvador, y 1-0 vs. Paraguay) siempre lo hizo por el medio. Aunque solo en el primer encuentro fue titular, luego ingresó en el segundo tiempo.

Por el momento, Reynoso usaría una alineación con una línea de cinco defensas (Advíncula, Araujo, Zambrano, Santamaría y Marcos López), tres volantes (Renato Tapia, Pedro Aquino y Christopher Gonzales) y dos delanteros (André Carrillo un poco más retratado y Raúl Ruidíaz de ‘9′) . Ese fue el equipo que probó el último jueves en el entrenamiento, aunque puede variar.

Pero en la teoría, será ‘Canchita’ el encargado de suplir el espacio que está dejando Christian Cueva. Por el medio, un poco más adelantado del doble 6 (Tapia y Aquino) con la misión de conectar a la defensa con el ataque.