El Lima Golf Club en Perú será la sede del Women’s Amateur Latin America 2024 presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation del 21 al 24 de noviembre. Será la primera vez que el campeonato se celebre en la sede de San Isidro, Lima, luego de tres ediciones anteriores en Pilar Golf, Argentina.

La cuarta edición del campeonato contará con las golfistas amateurs más talentosas de la región y la ganadora obtendrá exenciones para tres Majors en 2025: el AIG Women’s Open en Royal Porthcawl, Gales, The Chevron Championship en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos, y The Amundi Evian Championship en el Evian Resort Golf Club, Francia.

“Lima Golf Club es un lugar bien considerado y brindará un desafío maravilloso para que las principales golfistas amateurs de América Latina muestren sus habilidades y obtengan exenciones en tres Majors. Llevar el Women’s Amateur Latin America a un nuevo país confirma la evolución del campeonato y el desafío que representa el Lima Golf Club será disfrutado por todas las jugadoras. Esperamos poder celebrar allí por primera vez el campeonato el año que viene”, señaló Mark Lawrie, Director The R&A para Latinoamérica y el Caribe.

Por su parte Rob Ohno, Presidente y Director Ejecutivo de la ANNIKA Foundation, indicó: “Nos sentimos increíblemente honrados y emocionados llevar el próximo año a Perú las mejores golfistas amateurs de Latinoamérica. El Lima Golf Club tiene una reputación fantástica y será un escenario increíble para este prestigioso evento. Estamos orgullosos de estar asociados con este campeonato y no podemos esperar a que todos experimenten la comida y la cultura peruanas”.

En tanto Annika Sörenstam, diez veces ganadora de Majors, señaló: “Estoy muy emocionada de llevar el Women’s Amateur Latin America al Lima Golf Club en 2024. Nuestro objetivo con The R&A siempre ha sido hacer crecer el juego en toda la región, por lo que parece apropiado llevar este campeonato a una parte diferente de América Latina después de tres años increíbles en Argentina”.

A su vez Michael DeBakey, Presidente de Lima Golf Club, comentó: “El Lima Golf Club agradece a The R&A y a la ANNIKA Foundation por brindarnos la oportunidad de organizar un evento tan maravilloso e importante. Será un gran placer para nosotros dar la bienvenida al evento en el centenario de nuestro Club en 2024 y hacerlo parte de nuestra celebración va a ser muy especial. Esperamos darle la bienvenida al Women’s Amateur Latin America al campo de golf más importante del Perú”.

Martín Alarco, Director Ejecutivo de la Federación Peruana de Golf y Secretario Ejecutivo de la Federación Sudamericana de Golf, agregó: “Es un honor para el golf peruano ser sede del Women’s Amateur Latin America, donde podremos observar a las estrellas en ascenso de la región perseguir sus sueños. Será también una gran oportunidad para celebrar el centenario del Lima Golf Club, que siempre ha apoyado el golf amateur en nuestro país a lo largo de los años. Gracias a The R&A y a la ANNIKA Foundation por hacer esto posible”.

Valery Plata, de Colombia, obtuvo la victoria en la edición inaugural del WALA 2021, y Valentina Rossi, de Argentina, logró el triunfo en 2022. Rossi está participando del campeonato esta semana, que comenzó este miércoles en Pilar Golf.

El campeonato tiene un máximo de 60 jugadoras aficionadas invitadas a participar en función de su posición en el World Amateur Golf Ranking (WAGR) con un formato a 72 hoyos (juego por golpes).

La ganadora del WALA en el Lima Golf Club en 2024 también recibirá una exención para el Women’s Amateur Latin America, el Hilton Grand Vacations ANNIKA Invitational presentado por Rolex y el Campeonato Sudamericano Amateur.

The R&A y la ANNIKA Foundation son los organizadores del Women’s Amateur Latin America. En 2016 se asociaron para crear el ANNIKA Invitational Latin America que se jugó hasta el año 2019. Debido al éxito de ese torneo, ambas organizaciones acordaron crear el Women’s Amateur Latin America con el objetivo de seguir apoyando el crecimiento y desarrollo del golf amateur para mujeres en la región.

