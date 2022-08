Con un récord de 7-0-0, ‘Baboon’ es el actual rostro peruano del boxeo sin guantes, una modalidad que viene creciendo como una imparable ola, y está generando ganancias que igualan lo que hace la UFC.

Inmigrante

Pero la obra de Luis va más allá de lo que ha hecho en las artes marciales mixtas, cuando inició, y ahora en el boxeo sin guantes. Su victoria está en la vida misma que lo ha llevado ahora a estar en lo más alto. “Muchos piensan que esto es para salvajes, pero el más grande ejemplo soy yo. Si no fuera por la lucha, hoy estaría preso, estaría en drogas”, cuenta el luchador.

Dejó Pamplona a los 9 años y siguió a su familia en la aventura norteamericana. De ilegal, creció también en un mundo donde las calles parecían el mejor lugar, pero el boxeo le fue marcando un nuevo camino. En California, las clases que iban a ser para su hermano terminaron convenciéndolo a él.

Lo que pocos conocen de ‘Baboon’ es que hoy disfruta del esfuerzo de 31 años, de tres décadas en las que antes de los ring, ya en Miami a donde se mudó, fue barbero, hombre de seguridad y albañil de construcción civil y todo sin los documentos que le den tranquilidad en Estados Unidos.

“Es muy difícil estar así. Da tristeza lo que le pasa a los inmigrantes. El dinero nos duele a todos y te voy a explicar con un ejemplo. Cuando un americano renueva su licencia, le cuesta 50 dólares. Cuando yo quería renovar, tenía que contratar un abogado por 2.500 dólares para poder conseguir un permiso de trabajo. Si me lo daban, recién podía sacar la licencia”, nos cuenta.

Pero, como en cada decisión de vida, ‘Baboon’ arriesgó y ganó. En el 2017 le salió una pelea en Rusia. Sabía que salir del Estados Unidos representaba un riesgo. Le dieron el permiso de retorno al país, pero condicionado a la decisión del oficial de inmigraciones, cuando iba a regresar. “Tomé el riesgo. Si el encargado decía que no, me quedaba fuera. Felizmente, al regresar, me pusieron la estampilla de entrada legal y con eso hicimos la documentación para sacar la residencia”, nos cuenta. Por eso, ahora ya ha podido visitar tres veces nuestro país.

La lucha y la salud ¿El peligro de los golpes? Para ‘Baboon’, el boxeo con guantes es más perjudicial que el que practica, sin guantes. “Son doce rounds de 3 minutos cada uno. Si te cuentan, te levantas y siguen peleando. Son muchos golpes”.

Explica que en el boxeo sin guantes “por más duro que sea, cuando alguien se cae o se corta, se para la pelea. Es más rápido y el daño es en ese momento, no para toda la vida”, asegura.



Entiende que la rudeza de las luchas se malinterpreta y que solo lo practican salvajes. “Hay que aprender mucho y tener disciplina”, dice.

(Foto: Joel Alonzo)

Su proyecto

En la última semana, Luis ha estado en Lima y el último jueves hizo una evaluación de los talentos nacionales. Quiere a través de la fundación ‘Baboon for kids’ apoyar a los jóvenes que como él apuestan por la lucha y que no encuentran el sostén necesario para seguir.

“Hay mucho talento, lo he visto. Mi idea es traer un evento de la BKFC acá y organizar uno paralelo por mi cuenta. Hay que darles oportunidad a los jóvenes”, nos comenta. Ya ha iniciado conversaciones con los directivos para abrir esa posibilidad, por eso él anda en busca de talentos.

“Hola campeón”, le vuelven a decir. “Es lo mejor que se puede sentir, tener ese reconocimiento en mi propo país. Siempre he sido un campeón, me comporto como campeón, pero me importa más ser reconocido en el Perú”, asegura. Por eso, con 41 años sabe que aún puede dar pelea, pero sueña con que sus últimos golpes sobre el ring sean con el público peruano alentándolo desde las gradas. Eso lo emociona y trabaja para ello.

(Foto: Joel Alonzo)