En la fría noche limeña, el puño apretado de Gonzalo Bueno calentó las emociones de los amantes del tenis. El nacional debutó en el Directv Open Lima Challenger con una resonante victoria de 7-5 y 6-3 sobre Ficovich, argentino 127 ATP.

Se trata de la primera victoria Challenger para Gonzalo Bueno en su sexta presencia en este tipo de torneos – tres de ellos en Lima-. Ya sumaba puntos ATP de los torneos M25 y marcha en el puesto 937 del ránking, pero esta victoria sobre Juan Pablo Ficovich hará que de un gran salto hasta el puesto 808.

En la cancha central del Jockey Club donde se disputa el Challenger de Lima, Gonzalo Bueno deleitó a los asistentes y a los que seguían el encuentro vía Challenger TV. En el primer set remontó un 0-4 en contra para ganar 7-5 y en el segundo logró dos quiebres inmediatos, y aunque también cedió un juego, cerró de gran forma para llevárselo 6-3.

En la siguiente ronda enfrentará al argentina Román Burruchaga, 337 del ránking. El partido debería disputarse el miércoles. Este martes será turno de Juan Pablo Varillas, Nicolás Álvarez, los hermanos Del Pino, Ignacio Buse y Jorge Panta, que llegó desde la qualy.

Su carrera

Gonzalo Bueno se inició en el tenis de muy niño, a los 3 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, pero a los 10 años ya empezó a jugar torneos nacionales, como lo contó en una entrevista al diario Depor.

Pese a la gran proyección que tenía, a los 15 años decidió dedicarse al tenis, pero fue recién el año pasado que tomó la decisión de hacerlo de manera profesional, tras una conversación con sus padres luego de sumar sus primeros puntos ATP.

EN el M25 de Lima, en octubre del 2021 vencí al brasileño Enrique Bogo en primera ronda para sumar su primer punto ATP. Una semana después también ganó en la primera ronda en el segundo M25 de Lima y logró otro en Cundinamarca en Colombia.

Así, llegó a su mejor momento este 2022, en el que suma una semifinal en el M15 Aprilia (Italia) para sumar 4 puntos ATP y otra semi en Novi Sad (Serbia) para otras 4 unidades. Con esos 11 puntos en el ránking se metió en el top 1000 del ránking.

Con las siete unidades de su victoria en primera ronda el Directv Open Lima Challenger se meterá 7 unidades más al bolsillo, lo que le permitirán escalar casi 130 puestos en el ránking.

Opiniones

“Son chicos con bastante potencial, con mucho nivel”, nos decía Tupi Venero, capitán del equipo de Copa Davis, sobre Gonzalo Bueno e Ignacio Buse, dos jóvenes que van a llegar lejos en el tenis. Ambos ya disputaron la final de Roland Garros Junior este 2022, mientras que Gonzalo ya fue considerado para el equipo nacional en la serie ante Bolivia por la Davis.

“Son dos chicos que juegan juntos desde los 10-12 años. Es una pareja con mucha proyección y la Federación los ha estado ayudando bastante”, declaró Luis Horna en la transmisión de ESPN desde el mismo Roland Garros. Lucho acompaña a los jugadores como parte del equipo que la Federación Peruana de Tenis pone a su disposición.

“Esta generación se va a pegar a la generación de Varillas, Álvarez, Panta, Huertas del Pino. Estos chicos van a jugar la Copa Davis en tres o cuatro años”, nos dice Tupi Venero y ya se dio el primer paso. En la última convocatoria en el duelo ante Bolivia, Gonzalo Bueno fue llamado en reemplazo del lesionado Nicolás Álvarez.

“A los 17 años estar en el equipo de Copa Davis no me lo esperaba, es algo muy lindo y no voy a olvidar nunca la primera convocatoria”, declaró Bueno con su convocatoria. Se esperaba que juegue el dobles junto a Sergio Galdos, pero la decisión final del comando técnico (Tupi Venero y Lucho Horna) fue que Varillas juegue también ese partido de duplas para definir la serie luego con su partido.

El mismo Juan Pablo Varillas aplaudió que ya los juniors se integren al proceso de la selección, pero en entrevista con El Comercio pidió que no se apuren los procesos con cada jugador, ya que cada tenista tiene su propio momento de maduración.

“Es un gran paso poder convocar a un junior y foguearlo de lo que va a vivir en unos años si se dedica al tenis. En ATP, deben empezar con los Futuros, foguearse en estos torneos. Cuando estén 300-200 en el mundo, pasar a los Challenger. Antes, sería apurarlos”, nos comentó Juan Pablo al respecto.

En efecto, Gonzalo Bueno juega el Challenger de Lima gracias a una Wild Card. A sus 18 años está jugando torneos Futures y aún debe escalar posiciones para pensar en más Challengers, pero sus pasos están siendo firmes.

