Por un boleto a la finalísima. Este viernes 3 de junio, desde las 7:45 a.m. (hora local), Rafael Nadal vs. Alexander Zverev EN VIVO ONLINE por las semifinales del Roland Garros 2022 en la cancha principal del Phillipe Chatrier. Podrás seguir la transmisión por la señal de ESPN y live streaming por la plataforma de STAR Plus.

El español dio un golpe sobre la mesa al superar al número 1 del mundo, Novak Djokovic, por parciales de 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6. El de Mallorca demostró un gran nivel y contó con el apoyo incondicional del público francés.

El alemán, por su lado, dejó en el camino a la revelación del tenis, Carlos Alcaraz por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6. Zverev se mete en unas semifinales de Roland Garros por segunda ocasión consecutiva.

NADAL VS. ZVEREV: HORARIOS

Perú: 07:45 a.m.

Colombia: 07:45 a.m.

Ecuador: 07:45 a.m.

México: 07:45 a.m.

Bolivia: 08:45 a.m.

Argentina: 09:45 a.m.

Chile: 08:45 a.m.

Uruguay: 09:45 a.m.

España: 2:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 05:45 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 08:45 a.m.

NADAL VS. ZVEREV: CANALES DE TRANSMISIÓN

Podrás seguir EN VIVO el partido de tenis a través de ESPN y STAR Plus, mientras que en Europa se verá por Eurosport y en Estados Unidos mediante NBC y Tennis Channel.