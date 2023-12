“De los premios después se olvidan, nosotros queremos ganar para dejar una enseñanza, para hacernos más visibles”. Las palabras de la campeona Pilar Jáuregui son tan contundentes como los raquetazos que le pega a la plumilla luego de desplazarse rápidamente sobre su silla de ruedas. Es nuestra campeona y es como la llaman sus compañeros. La nacional ratificó su gran momento logrando dos medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos, pero lo que la hace feliz es que más que su presea, se hable de un equipo de personas con discapacidad que están sobresaliendo a pesar de que aún queda mucho por hacer por ellos en nuestra sociedad.

Y el equipo nacional de parabádminton apunta a eso. Un grupo de personas que vive igual que cualquiera, con bromas a sus entrenadores, con selfies y fotos posadas, pero sobre todo, con muchos sueños e ilusiones.

Hay rostros que lideran este equipo, por eso la producción con Deporte Total no se inicia mientras no llegue Pedro Pablo de Vinatea. “Es el capitán”, se escucha de un lado. También se alegran cuando aparece Jesús Salva, a quien señalan como uno de los más figuretis del grupo, lo que provoca la risa de todos. De la mano de los entrenadores Derly Delgado y Víctor Campos, el equipo sigue creciendo y los logros se multiplican.

VIDEO RECOMENDADO

El ambiente en el segundo piso del Polideportivo 2 de la sede Legado Videna discurre de esa forma, con alegría. Esa dicha que hace que cada uno de los paradeportistas ‘deje de lado’ su discapacidad para encararla de forma distinta, haciendo deporte.

“Hace diez años fui el primer parababmintonista y ahora veo que valió la pena todo. Con Lima 2019 me saqué el clavo de todo el esfuerzo, pero este grupo todavía tiene mucho por dar”, nos dice Pedro Pablo, el líder creador del parabádminton en el 2013.





Los medallistas ORO - 4 Pilar Jáuregui y Jaquelin Burgos / WH1-WH2 Pilar Jáuregui / WH2 Pedro Pablo de Vinatea / SL3 Giuliana Poveda / SH6

PLATA - 3 Giuliana Poveda y Nilton Quispe / SH6 Diana Rojas / SU5 Jaquelin Burgos / WH1

BRONCE - 9 Rubí Fernández y Jesús Salvá – SH6 Kelly Ari / SU5 Jairo Aranguri / SU5 Fernando Vilcachagua y Roberth Fajardo / WH1-WH2 Gerson Vargas / SL3 Silvia Silva / WH2 Jenny Ventocilla y Renzo Bances / SL3-SU5 Rubí Fernández / SH6 Nilton Quispe / SH6

—El equipo—

Son 23 paradeportistas que integran la selección de esta disciplina y todos ellos han tenido que pasar una evaluación para poder ser incorporados. A ese nivel ha llegado el parabádminton. “Yo competí en Lima 2019 en básquet en silla de ruedas y tras eso recibí la invitación de la campeona Pilar Jáuregui para venir. Me evaluaron y me quedé”, nos comenta Jaquelin Burgos, ganadora del oro parapanamericano junto a Pilar en dobles y de plata en singles de silla de ruedas. Un accidente casero y la infección de polio le quitó la movilidad de las piernas desde pequeña, pero encontró en el deporte su forma de vida. En el 2016 dejó Huaraz para radicar en Lima y cumplir sus sueños deportivos.

Pero ellos quieren llegar a más, y no solo de subir a otros podios. “Todavía no nos consideran deportistas de alto rendimiento, la sociedad y las autoridades todavía no lo ven así”, nos dice Pilar, campeona mundial y triple medallista de oro en Parapanamericanos.

Los cuatro medallistas de oro. (Foto: Julio Reaño) / JULIO REAÑO

Para Pilar las nuevas victorias a las que apunta están en las calles. “Esto no solo nos sirve para títulos. El deporte nos ha puesto en vitrina para hacer campañas de inclusión, para promover el paradeporte. Tenemos que ver más allá. El título está ahí y luego se olvidan, lo que ganamos en la sociedad es lo que queda para las siguientes generaciones”, asegura. Y sus nuevas preseas serán que aparezcan más rampas y ascensores, y Jaquelín aboga por todos: “No solo rampas, también sonidos en los semáforos, braile y otras cosas para una ciudad accesible para las personas con discapacidad”, nos dice.

A nivel deportivo, la Federación de Bádminton ha decidido darle el mismo estatus tanto al deporte convencional y al paradeporte. “No sé si a nivel presupuesto, pero recibimos el mismo trato, el criterio de selección de campeonato, las decisiones técnicas son iguales”, comenta Pedro.

Incluso, se puede ver en la cancha a deportistas convencionales entrenando con los paradeportistas. En parte de la preparación para los Parapanamericanos, la selección tenía como sparring a jugadores de la selección juvenil. Hace unos años cualquiera que quería jugar parabádminton ingresaba a la selección. Ahora deben pasar las evaluaciones para ganarse un lugar.

Así, el parabádminton es hoy por hoy el paradeporte bandera de nuestro país. Y tras las medallas en Santiago, ya trabajan con miras a París 2024.

--