Rafael Nadal vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO vía ESPN: juegan por la semifinal del ATP Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO ONLINE: jugarán por la semifinal del ATP Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica. El partido está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN.

Rafael Nadal no tuvo problemas para derrotar a Stan Wawrinka y jugará las semifinales del Masters de Madrid ante Tsitsipas. (Foto: AP) (Foto: AP)

Rafael Nadal, que accedió a las semifinales del Mutua Madrid Open tras eliminar al suizo Stan Wawrinka, dijo que "más allá de lo que pueda ganar o perder" se encuentra "en un camino positivo y adecuado" de la temporada.

Nadal se deshizo de Wawrinka, al que ya se midió en la final del torneo madrileño en 2013, por 6-1 y 6-2 y en 68 minutos.

"Wawrinka ha ganado entre otros jugadores a Pella, que era uno de los que más partidos había ganado en tierra este año, venía jugando bien y sabía que sería difícil, pero ha salido bien. Era un día para dar un paso adelante y creo que lo he dado. He hecho cosas muy buenas, de los días que mejores cosas he hecho", confesó.

El tenista mallorquín hizo "jugar incómodo" a Wawrinka y con su revés le dejó "un poco descolocado".

Mira el gran punto de Rafael Nadal frente a Stan Wawrinka en el Masters de Madrid. (Video: ESPN)

"He estado solido y me he vuelto a sentir potente y con energía en las piernas para defender y generar la sensación al rival de que tenía que pegar un golpe mejor. Hoy ha salido el partido que esperaba que saliera. Creo que he dado un paso adelante importante", señaló el español.

"Estoy en la tercera semifinal consecutiva en las últimas cuatro semanas y sé que puede saber a poco a los que conozcan mi trayectoria, pero vengo de una época complicadilla con muchos problemas físicos", comentó Nadal, que como principal aspecto a mejorar destacó tener "más confianza en el golpe ganador, ese que das casi sin pensar".

"Por decir algo, es lo que quizá me ha faltado. No es que los haya hecho mal, pero pegar sin pensar es el siguiente paso que tengo que dar. Aún así, he fortalecido una base de confianza en mi cuerpo para dar un paso adelante", subrayó.

Para Nadal, el partido realizado frente al suizo fue "bonito" por hacerlo "en casa y con la pista llena".

"Quería dar un extra y lo he dado. Es una satisfacción por la confianza que me da. Era una noche importante, la he disfrutado y he salido de la mejor manera posible", destacó.

Nadal se medirá en semifinales al griego Stefanos Tsisipas, que en cuartos se deshizo del vigente campeón, el alemán Alexander Zverev.

"Es un jugador joven, con potencial, con desparpajo y que viene jugando bien. Ha ganado muchos partidos seguidos y es un buen test y una buena oportunidad para probarme y confirmar las buenas sensaciones. Necesito partidos difíciles que me den la posibilidad de luchar por cada punto. Semanas como esta me ayudan a mejorar", concluyó.

Con información de EFE