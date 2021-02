Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a Avni Yildirim en solo tres rounds y dejó a todos los fanáticos insatisfechos. Uno de ellos fue Julio César Chávez, quien evidenció su fastidio en redes sociales. El comentario de Chávez se ha convertido en viral en redes sociales.

Julio César Chávez Jr. afirmó lo siguiente en redes sociales: “Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor! Un rival sin 2 años sin subirse a un ring! Yo me subo, Canelo, y no cobro en 175 libras el día que quieras!”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a Avni Yildirim en Estados Unidos

En su primera pelea de 2021, el mexicano Saúl Canelo Álvarez aplastó este sábado al turco Avni Yildirim en tres asaltos y retuvo sus cinturones de peso supermediano, en un combate celebrado en Miami ante 15.000 espectadores.

El púgil de Guadalajara, de 30 años, controló el combate desde la primera campana y en el tercer asalto ya mandó al suelo a su rival, quien llevaba dos años sin subir a un ring.

Impresionante entrada del Canelo Álvarez al lado de J Balvin. (DAZN Boxing)

Yildirim se levantó y aguantó hasta el final del asalto pero posteriormente fue incapaz de continuar.

Poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el ‘Canelo’ afrontaba este combate como parte de su preparación para su objetivo de unificar los títulos de peso supermediano.

