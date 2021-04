Saúl Álvarez no dudó en dar respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de Julio César Chávez y Óscar de la Hoya, dos referentes del boxeo mundial. ‘Canelo’ se defendió e insinuó que los comentarios negativos se deben a la “envidia” que tienen con él.

En una reciente entrevista con Graham Bensinger para el canal de YouTube “In depth with Graham Bensinger”, ‘Canelo’ Álvarez no se cayó nada y arremetió contra los dos exboxeadores tras las críticas que hicieron hacia su persona.

“Siempre he sido alguien de mentalidad muy fuerte sin importar lo que digan. La gente que te critica es por envidia, quieren estar donde estás tú y viniendo de Julio César Chávez... Él nunca ganó lo que yo estoy ganando, respeto lo que hizo pero que también respete él todo lo que he hecho”, señaló el tapatío.

De la misma manera, el actual campeón mundial también criticó a Óscar de la Hoya y se sinceró sobre la relación laboral que tuvo con él en la promotora Golden Boy.

“Yo siempre he sido una persona muy leal y siempre lo fui con Golden Boy. Él (Óscar de la Hoya) no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy porque él se preocupa por tomar y andar en otras cosas y eso. Las decisiones las toman otras personas”, sostuvo.

En esa línea, ´Canelo’ Álvarez confesó que tuvo la opción de salirse de Golden Boy previo a las demandas, pero creyó que no era lo correcto. Luego, logró entender los motivos del éxodo de diversos boxeadores y afirmó que en la promotora no existe la lealtad.

“Cuando se fue Richard Shaefer de Golden Boy se llevó a todos los peleadores a PBC. Se los llevó a todos y a mí también me quiso llevar y fui el único que se quedó en Golden Boy porque yo soy un hombre leal, pero entonces, después entendí por qué se fueron todos y por qué se fue Shaefer”, dijo.

“Los que están en Golden Boy solo quieren ver su beneficio, no el de los peleadores. No hay lealtad, ni siquiera conocen eso”, explicó.

Conforme a los criterios de Saber más