Con el final de la temporada de la Liga Nacional de Vóley y el reciente bicampeonato del Club Regatas Lima, los amantes del deporte de la net alta aguardan ahora por la segunda parte del año donde será turno de ver a nuestra selección femenina de vóley.

El técnico español, Francisco Hervás, convocó a 29 jugadoras en una primera preselección con miras a la Copa Panamericana y al clasificatorio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El elenco nacional ya trabaja desde el pasado 11 de abril, pese a que ambos torneos no tienen ni sedes ni fechas confirmadas, pero se espera que se jueguen a partir del mes de agosto.

Una convocatoria bastante particular porque a diferencia de otros años se ha tomado en cuenta a voleibolistas nacionales que se encuentran estudiando en Estados Unidos y que juegan en sus equipos universitarios. “Se están considerando a aquellas jugadoras que por temas de estudios se fueron a Estados Unidos como a Lizányela López, Yadhira Anchante, Ariana Arciniega. Eso es crucial porque nos abre el universo de jugadoras”, nos comenta José Geldres, administrador del portal especializado Vóley 360. Para quién este hecho es de suma importancia ya que no se había dado antes.

Con entrenamientos ya iniciados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Videna, el equipo de Hervás mezcla la experiencia con la juventud. La experiencia a través de jugadoras como Karla Ortiz, Miriam Patiño y Clarivett Yllescas. “Estoy muy contenta por esta nueva convocatoria, siempre es un honor ser seleccionada. Ahora estoy pensando en mejorar mi lesión. Tengo un esguince en el codo que durante las finales el dolor no existía para mí, no lo sentía. Sin embargo, debo ver mi recuperación, pero sin dudas esta convocatoria me hace ilusión”, cuenta Patiño.

Es importante resaltar que 11 voleibolistas que se llevaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali Valle 2021 están presenten hoy en la preselección de Hervás. Deportistas como Flavia Montes, Kiara Montes y Brenda Lobatón. Asimismo, veremos rostros nuevos como Nayeli Yábar, quién destacó en la Liga Local y ahora tiene la oportunidad de demostrar su talento en la selección. “Están las que deben estar. Se ha convocado a lo mejor de la liga nacional y a jugadoras con muy bien rendimiento en el extranjero”, añade Geldres.





El reto más importante para la Federación de Vóley este año es que la selección logre su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con un Brasil ya clasificado por ganar los Panamericanos Junior y Chile que estará presente por ser anfitrión, quedan dos cupos por definir. “Por el momento Argentina y Colombia siguen arriba nuestro en categoría de mayores, pero nosotros tenemos mucha confianza y creemos que podemos seguir creciendo para recortar las distancias”, nos comentaba el entrenador Hervás hace un año.

Con una lista de 29 jugadoras, la competitividad dentro del equipo esta asegurada teniendo en cuenta que para este tipo de torneos sólo llegan a ir entre 14 a 12 atletas por equipo. Sin tener fechas ni sedes confirmadas para el clasificatorio de Santiago 2023 y la Copa Panamericana, hay una gran probabilidad que ambos certámenes se crucen. Por lo que no es de sorprender la amplia lista de voleibolistas que Francisco Hervás ha llamado en esta oportunidad, con miras a la posibilidad de tener que pensar en dos selecciones en paralelo para ambos eventos deportivos.