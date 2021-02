Apenas llegó, jugó. Leslie Leyva fue presentada el último martes en el Turkuaz Kayseri de Turquía y el sábado pisó campo, junto a Maguilaura Frías, en la victoria de 3-0 sobre el Spor Kulubu-Numune de la Liga A2. Mientras, en el Perú la Liga Nacional Superior de Vòley sigue esperando por permisos y nuevos protocolos, en el exterior las voleibolistas peruanas muestran su valía.

Debido a la pandemia, el año pasado se tuvo que cancelar la Liga Nacional en marzo. Luego, apenas se tuvo la Copa Nacional, un torneo no oficial, que se disputó entre noviembre y diciembre, y hoy aún no hay luces para el inicio de la nueva Liga, luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IPD) cancelara toda actividad deportiva por la segunda ola del coronavirus.

Sin embargo, el portal especializado Sobre la Net Voleibol hizo un repaso de jugadores peruanos que militan fuera y encontré hasta 17 nombres que militan fuera, 10 femeninos y 7 masculinos.

Ante esto, sale a flote la pregunta: ¿Es la liga peruana una de nivel como para exportar a jugadoras?

El partido que disputaron el sábado Maguilaura y Leslie

El mercado

Empezó el año y Ángela Leyva siguió su camino europeo. Tras su paso por el voleibol de Turquía en año pasado, ahora pasó a jugar en el Yenisey Krasnoyarsk de la Premier League Rusa, la máxima división. Para Gino Vegas, actual presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), fue ella la que abrió el mercado turco, donde ahora juegan Maguilaura y Leslie.

“Las ligas de Europa están en competencia y eso les abre las puertas a las jugadoras por dos o tres meses”, nos dice Gino. Nos aclara que los vínculos que están teniendo las jugadoras peruanas es hasta que acaben dichos torneos, es decir en abril próximo, y tras ello tendrían que volver a los clubes a donde están afiliadas en el Perú.

Jugadora País Club Categoría Vanessa Palacios Francia Marq-en Baroeul Primera División Clarivet Yllescas Francia Marq-en Baroeul Primera División Zoila La Roza Francia Mougins Primera División Susan Egoavil Francia EC Rennes Segunda Mabel Olemar Francia EC Rennes Segunda Ángela Leyva Rusia Yenisey Krasnoyarsk Primera División Maguilaura Frías Turquía Turkuaz Seramik Segunda Leslie Leyva Turquía Turkuaz Seramik Segunda Carla Rueda Portugal AJM FC Porto Primera Melissa Sandoval** España L’Hospitalitet Tercera Cindy Sanez** Portugal Gandara Mar Tercera ** Radican en dichos países Fuente: Sobre la Net Voleibol

Ha sido la agencia Top Star Agengy, del agente FIVB Yusuf Nahum, la que ha podido colocar a las voleibolistas peruanas en el exterior. En su carpeta figuran Ángela Leyva, Maguilaura Frías, Leslie Leyva, Flavia Montes y Daniela Uribe, tal como se muestra en sus redes. También estaría próxima a pegar la vuelta al Viejo Continente Carla Rueda, quien se viene recuperando de una lesión. Desde Portugal, el AJM FC Porto ha iniciado su inscripción, según la misma voleibolista explicó en sus redes sociales y ayer se hizo oficial por parte de la agencia.

“Las peruanas son buenas y creo que deben estar representadas en Europa”, nos dice escuetamente Yusuf Nahum, el agente de Top Star Agency. Él nos comenta que trabaja con las chicas de la selección dominicana y por ello conoce del trabajo de las peruanas.

Sobre el nivel de la liga peruana, solo nos dejó un “la liga debe mejorar”, ya que espera que las peruanas se queden por mucho tiempo por Europa. Él empezó a trabajar con las hermanas Leyva y cuando la Liga Nacional se truncó, las demás chicas pudieron contactarlo para que les ayude con su futuro.

Responsabilidad

Si antes de hablaba de las ‘tres francesas’: Vanessa Palacios, Zoila la Rosa y Clarivet Yllescas, durante el 2020 se sumaron la líbero Susan Egoavil y la atacante Mabel Olemar al vóley de Francia, aunque ambas militan en la liga B.

“Que vengan más peruanas es una gran oportunidad y una gran responsabilidad”, nos dice desde Francia ‘La ‘Choco’ Palacios. Con toda una vida hecha en Europa, la experimentada líbero se alegra de que compatriotas crucen el charco porque el nivel de cualquier liga allá es mejor que la peruana. Pero también advierte que no solo llegan a jugar, si no también a ser embajadoras peruanas para que se puedan abrir más puertas. En principio el tiempo que estarán es hasta abril y “está en sus manos que las renueven o que vuelvan a Perú”, asegura Palacios. Ella lleva más cerca de 20 años en Europa, salvo algunas temporadas en las que llegó a jugar por Divino Maestro (2011) y Vallejo (2015-16).

¿Cómo es que Perú puede exportar jugadoras?, le preguntamos a Gino Vegas. “No te olvides que Perú a nivel internacional tiene un nombre. Podría decir que las jugadoras que estuvieron saliendo en años anteriores como Karla Ortiz, Carla Rueda y la más reciente, Ángela Leyva, todo esto tiene repercusiones”, nos dice.

Las chicas han salido para poder jugar, prácticamente huyendo de la inactividad que hay en el Perú y de una liga que no les permite crecer. “No están huyendo”, nos aclara el presidente de la FPV. “Las deportistas quieren jugar. Saben que hasta marzo no van a tener la oportunidad. Si se les abre la posibilidad de ir, es una oportunidad para ellas”.

Sin embargo, en abril tendrán que regresar a los equipos a los que están afiliados. Por ejemplo, Leslie Leyva tendría que regresar a Jaamsa y Maguilaura a Alianza, quien adquirió su tranfer tras la salida de la San Martín.

Todo este mini ‘boom’ debe verse reflejado luego en la selección peruana. “Cada vez que salgan más chicas, hará que el nivel crezca. Se coge experiencia en todo aspecto y ese es el plus que se aportará cuando vayan a la selección”, nos dice la ‘Choco’.

Vóley masculino

Pero no solo las chicas han podido salir a jugar fuera. Ya es conocido el caso de Eduardo Romay, que juega en el Amstetten de Austria. En las últimas horas se conoció la noticia de la llegada de Benjamín Patrón al Almendralejo de la tercera división de España. En el país ibérico también milita Álvaro Hidalgo en el Badajoz Extremadura de la Superliga 2.

Benny Bernaola también tenían la chance de jugar en España, pero al parecer no renovó con el Pacense mientras que el segundo tuvo problemas documentarios para poder hacer el traspase a otro club.

Jugador País Club Categoría Eduardo Romay Austria Amstetten Primera División Álvaro Hidalgo España Badajoz Extremadura Segunda División Benjamín Patrón España Almendralejo Tercera División Daniel Urueña Suecia Habbo Volley Primera División Juan Barrios* Alemania Bruhler Turnverein Tercera Japón Vargas España Cisneros Alter Segunda *Radica en ese país Fuente: Sobre la Net Voleibol

DATO

La Universidad San Martín tendrá un cambio en su estructura luego de que decidiera recortar su presupuesto. Ante esto, tuvo que dejar partir a sus principales figuras, por lo que tendrá que afrontar la Liga con nuevos nombres, aunque encabezados por la experiencia de Jessenia Uceda y bajo el mando del técnico Byungtae Seo.

