🚨⚽️ Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barça, en @Carrusel



💰"El contrato NO arruina al Barça, en su momento se podía permitir"



🤬"Quien diga que el contrato de Messi arruina al Barça o no tiene ni idea o va con mala fe" pic.twitter.com/y8lNCakHhY