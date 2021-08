Terminó la participación de Simone Biles en los Juegos Olímpicos. La gimnasta estadounidense vivió momentos complicados en Tokio 2020 tras su decisión de abandonar varias competencias en las que participaba y, hace poco, reveló que una tía suya falleció durante el tiempo que se ha realizado el certamen internacional

La atleta olímpica decidió sincerarse en una historia en su cuenta oficial de Instagram contando que se había preparado para las cuatro competiciones en las que participó, así como la noticia del deceso de su familiar: “Al final del día, la gente no entiende por lo que estamos pasando. Hace dos días, me desperté y mi tía falleció inesperadamente, y no fue más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos”.

En declaraciones a la prensa del Comité Olímpico Internacional, la estadounidense contó que se sintió avergonzada de si misma: “Mi problema era, ¿por qué mi cuerpo y mi mente [no] estaban sincronizados? Y eso es lo que no podía entender. ¿Qué sucedió? Estaba cansado? ¿Dónde no se conectaron los cables?“.

Confesó que se sentía preparada para competir en Tokio 2020: “Entrené toda mi vida, estaba físicamente listo, estaba bien y luego sucede esto. Algo que estaba tan fuera de mi control”.

“Hay muchas especulaciones diferentes que se lanzan aquí y allá, si estoy tomando medicamentos para el TDAH, que no estaban permitidos en Japón. Honestamente, muchachos, no he tomado medicamentos para el TDAH desde 2017, así que podemos descartar eso. Creo que hay tantas especulaciones que la gente no comprende “, concretó Biles.