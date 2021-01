Stephen Curry a El Comercio: “Siempre es bueno ganarle a LeBron James”

Conforme a los criterios de Saber más

Tuvieron que pasar 756 días para que LeBron James y Stephen Curry reaviven su rivalidad en la NBA. Desde Navidad del 2018 que ambas estrellas no coincidían en un campo de baloncesto y volvieron a regalar gran espectáculo. El duelo terminó a favor de Warriors, quienes doblegaron a Lakers por 115-113 con una canasta decisiva de Stephen. Tras el duelo, el armador conversó con El Comercio sobre este gran partido.

Stephen Curry es el símbolo de los Golden State Warriors, quienes fueron el principal rival de LeBron James cuando este regresó a Cavaliers en el último lustro de la década pasada. Ambos se enfrentaron en cuatro finales consecutivas, con saldo de 3-1 a favor de Curry. Sin embargo, el armador nunca fue distinguido con el MVP de las Finales de NBA, a pesar de ser el principal bastión del equipo dirigido técnicamente por Steve Kerr.

Last night was fun 📸 pic.twitter.com/WdgsBblZ3S — Golden State Warriors (@warriors) January 19, 2021

La noche del lunes 18 de enero, ambas estrellas volvieron a encontrarse en un duelo bastante anticipado. Pese a que Warriors ya no es una fuerza dominante en la NBA, el enfrentamiento entre LeBron y Curry siempre genera altas expectativas. Ni el público ausente o el horario tardío del Oeste impidió que sea uno de los juegos más sintonizados de la semana.

Warriors consiguió la victoria tras reponerse de una desventaja de hasta 19 puntos con un impresionante último cuarto, en el cual ganaron por 34-21. Stephen Curry fue la figura del encuentro con 26 puntos, siete asistencias, un rebote y la canasta decisiva del encuentro.

STEPHEN CURRY FROM THE BAY pic.twitter.com/kCa85pwwfG — Golden State Warriors (@warriors) January 19, 2021





Tras la victoria de Warriors, pude acceder a la conferencia de prensa post partido. Tras atender a los medios norteamericanos, realicé la siguiente consulta: “Stephen, jugaste a un gran nivel esta noche, ¿crees que podría ser una temporada para ganar el MVP o no estás mentalizado en eso?”

El armador contestó lo siguiente: “No se trata de eso, al menos no para mí. Lo único en lo que pienso es en ganar, tener buenos números, buenos desempeños y ayudar al equipo. No importa lo que diga la NBA, solo se trata de eso. Incluso, no creo que hoy haya jugado bien. Fui intenso, pero no lancé muy bien. El equipo hizo el esfuerzo para tener una chance de ganar el partido y ahí si conseguí anotar. Será un esfuerzo colectivo para ganar lo suficiente como para que alguien esté en esa conversación (candidato al MVP)”.





De inmediato, pude preguntar por su rivalidad con LeBron James y lo que le genera haberle ganado otra vez. Stephen, con una sonrisa en el rostro, respondió: “Siempre es bueno ganarle”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Cristiano Ronaldo y los 10 mayores artilleros en la historia del fútbol