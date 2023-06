La playa Makaha en la Costa Verde la define. Ahí aprendió a surfear antes de saber nadar y ahí nos recibe para compartir su reciente logro. En el Mundial ISA de Longboard que se realizó en El Salvador, María Fernanda Reyes celebró el subcampeonato, su máximo logro hasta el momento. Con su medalla aún nueva, ya piensa en sumar otras más, y espera por el Circuito Profesional de Longboard que empieza en un mes en Huntington Beach.

— ¿Con qué sensaciones regresaste de El Salvador?

Estuve líder casi todo el heat, casi salgo campeona, pero estoy muy contenta por el subcampeonato. Le gané heats a la que salió campeona (Le Moigne) y a la brasileña (Chloe Calmon). Son logros y metas que me estaba proponiendo alcanzar de manera individual.

— El Mundial era la última chance para clasificar a Santiago 2023...

Fui con la presión de clasificar a Santiago, porque no lo había logrado en Panamá. Para mí fue doloroso no llegar a la final del Panamericano de Surf, era favorita y perder en la ronda 2 fue duro. Estaba con coraje y creo que eso me motivó bastante para ir a El Salvador a competir paso a paso, a demostrar el surfing que no pudieron ver en Panamá.

— ¿Qué no pudieron ver los jueces? Porque hubo polémica en tus puntajes.

Los jueces tienen sus favoritas, pero el mar es el que define y te da una mala jugada. Uno puede tener un buen surfing, pero no te llega esa ola que te hace pasar. Son muchos factores que influyen.

— Además fuiste a El Salvador peleando con Ana Camila Kaspar un cupo para Santiago.

En el Mundial ya no quise pensar en cupos, en si clasificaba o no. Fui a disfrutar y pensar en lo que hacía de niña, que era hacer lo que más me gusta. Quise entrar a competir como lo hacía de chiquita y demostrar todo lo que venía entrenando y cumplir con mis objetivos. Fue la mejor decisión que tomé y creo que debo seguir así.

— ¿Te motivaste en tus inicios?

Me preguntan cuánto tiempo te has preparado para esto, y la verdad que me he preparado toda la vida. Es una preparación constante. Es mi tercer mundial, en el primero quedé quinta; en el segundo, sexta, siempre a un paso de la final. Mi objetivo era mejorar eso. Fui ganando mis heats, eso me dio confianza, aunque al inicio si me dio un poco de ansiedad.

— ¿Cómo seguir conectada cuando ya habías cumplido con el objetivo de la final?

Antes de la final estaba con un nudo en la garganta de no poder creerlo. Pasé primera, tranquila, pero al mismo tiempo se me salían las lágrimas de no poder creer que estaba en la final. Fue gratificante competir con las chicas que están en el Circuito Mundial.

— ¿Uno siempre busca el oro, pero cómo tomas el subcampeonato?

Estaba súper feliz por el segundo lugar. No podía expresarlo porque ya en el heat anterior había llorado de emoción. Haber logrado todo por lo que he trabajado estos años ha valido la pena. Dejando muchas cosas para dedicarme al 100% al deporte. No ha sido nada fácil pero ha valido totalmente la pena con el equipo, con ‘Piccolo’, con Oswaldo Vélez, Hay un equipo detrás y es el esfuerzo de todos, de mis auspiciadores, de quienes creyeron en mí.

En Australia, Estados Unidos y El Salvador El circuito profesional Ahora viene el Circuito Mundial de Longboard Después del ISA, donde se realizó uno de mis sueños, mi expectativas en el Circuito Profesional son mostrar siempre mi surfing, ir paso a paso, mejorar mi ránking del año anterior para mantenerme dentro de las mejores del mundo. Hay grandes competidoras y me encantaría poder tener un título profesional de la WSL. Siento que tengo el nivel y mi surfing. Y eres la única hispanoamericana Ser la única hispanohablante en el Tour es un orgullo. Hasta el día de hoy me mantengo en el Circuito desde que tengo 18 años que ingresé. Es un honor ser la única. Espero que hayan más latinas, no es fácil ingresar, no es fácil mantenerse pero es un reto de constancia.

CALENDARIO Huntington Beach Longboard Classic 29 julio al 6 de agosto Huntington Beach, California

Bioglan Bells Beach Longboard Classic 30 de agosto al 2 de setiembre Bells Beach, Victoria, Australia

Surf City El Salvador Longboard Classic 19 al 25 de setiembre El Sunzal, El Salvador

Malibu Longboard Championships 3 al 13 de octubre Malibu, California

— ¿Recordaste algún mal momento que te tocó pasar?

Las derrotas nos hacen más fuertes y la derrota en Panamá me hizo muy fuerte. Mi pensamiento fue que una derrota no me define, que perder no significa que no sea de las mejores del mundo. Y luego pude demostrarme a mí y a todos que puedo ser la campeona del mundo. Van a haber más mundiales, viene el circuito mundial con las 24 mejores del mundo en cuatro fechas: Estados Unidos, Australia, El Salvador y Malibú.

— A veces se gana más que una medalla...

Uno gana experiencia, motivación y coraje, las ganas de seguir buscando más. Tomo como ejemplo a ‘Piccolo’, campeón del mundo, cuatro Laureles. Quiero llegara a ser como él. No cualquiera viaja con un campeón y poder aprender de él me ha ayudado muchísimo.

— Ahora te toca a ti lucir los Laureles.

Ya los han solicitado. Sería un sueño más hecho realidad porque es gratificante para todo deportista. Ser subcampeona es lo mejor que me ha pasado y espero ir por más.

— ¿Qué tan especial fue que haya sido justo un día antes del Día de la Madre?

Mi mamá estuvo siguiendo el campeonato y fue increíble. Ella no es tan buena con la tecnología, pero estuvo apoyándome muchísimo. Esto es para mi mamá, para que se sienta orgullosa de mí.

