El Mundial de Rugby inició este viernes 8 de septiembre con una sorpresiva victoria de Francia, el país anfitrión, sobre los All Blacks de Nueva Zelanda. En los duelos posteriores no se dieron mayores sobresaltos, hasta el batacazo de Fiji sobre Australia. Si nos abocamos a las selecciones sudamericanas el panorama no se vislumbra prometedor. Argentina cayó en la primera fecha ante Inglaterra y logró su primer triunfo ante Samoa; por otro lado, Chile y Uruguay aún no logran una victoria en el certamen.

A continuación, acompáñanos a conocer las posiciones y cómo se mueven las tablas de posiciones en cada grupo en la Copa Mundial de Rugby 2023.

TABLAS DE POSICIONES, MUNDIAL DE RUGBY

GRUPO A

Francia - 13 pts.

Italia - 10 pts.

Nueva Zelanda - 5 pts.

Uruguay - 0 pts.

Namibia - 0 pts.

GRUPO B

Irlanda - 10 pts.

Sudáfrica - 9 pts.

Escocia - 0 pts.

Tonga - 0 pts.

Rumania - 0 pts.

GRUPO C

Gales - 10 pts.

Fiyi - 6 pts.

Australia - 6 pts.

Georgia - 0 pts.

Portugal - 0 pts.

GRUPO D

Inglaterra - 9 pts.

Samoa - 5 pts.

Japón - 5 pts.

Argentina - 4 pts.

Chile - 0 pts.

El seleccionador argentino de rugby Michael Cheika, valoró positivamente el triunfo de Los Pumas por 19-10 en el Mundial de rugby, pero admitió que su equipo aún no ha alcanzado el nivel esperado: “Mejoramos, pero queda mucho trabajo por hacer”.

“Estoy contento, pero no tanto, porque hay cosas que podemos hacer mucho mejor. Mejoramos respecto al primer partido. Para el próximo todavía queda mucho trabajo por hacer”, declaró tras el partido el técnico australiano.

Tras la derrota en el debut frente a Inglaterra, Argentina tenía la presión de tener que ganar si no quería depender de otros para clasificarse para cuartos de final.

“Estuvimos físicamente en el partido e hicimos muchas cosas buenas con y sin la pelota. No fuimos clínicos en la zona donde debimos marcar. Samoa nos presionó mucho, sobre todo en el piso”, analizó Cheika.

“En defensa estuvimos mucho mejor que en el partido precedente, sobre todo en el maul, y sobre eso queremos construir para el próximo partido”, añadió.

“También mejoramos con el balón, fuimos un poco más rápidos a la hora de sacar el balón del ruck, pero no al nivel que necesitamos”, admitió.

El capitán Julián Montoya también sacó una nota positiva al encuentro: “Fue una gran victoria para nosotros y es muy importante para el torneo. Contra Inglaterra no hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy lo hicimos bastante bien, pero aún quedan muchas cosas por mejorar”.