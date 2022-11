Imperdible. Este sábado 5 de noviembre, desde el Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, Bivol vs. Ramírez se enfrentarán en vivo en una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo. Se espera que el combate inicie desde las 12:30 p.m. (hora local) y 11:30 a.m. (hora mexicana). Asimismo, la transmisión estará a cargo de las señales de Box Azteca, TV Azteca, ESPN Knockout, STAR Plus y DAZN. Cabe mencionar que en juego estará el título de peso semipesado de la AMB.

