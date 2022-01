UFC 270: Ngannou vs. Gane y Moreno vs. Figueiredo 3 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO

| Sigue los combates del importante evento, este sábado 22 de enero desde las 9:00 p.m. (hora mexicana) y 10:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de la velada que se llevará a cabo en el Home Center de Anaheim, California, será transmisión por Fox Sports y también por Star+ (Star Plus).

La actividad en las artes marciales mixtas se retomará en la jornada sabatina, en la que hay luchas que prometen hacer vibrar a los fanáticos de este deporte de principio a fin. De fondo se medirán el camerunés Francis Ngannou y el francés Cityl Gane.

El africano es el actual campeón peso pesado de la Ultimate Fighting Championship (UFC), mientras que el europeo posee el título interino de la categoría. Dicho esto, esta será una contienda de unificación y ambos prometen dar un tremendo espectáculo.

UFC 270: horarios de la cartelera principal y canales

Perú: 10:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Ecuador: 10:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

Colombia: 10:00 p.m. - Star+ (Star Plus)

México: 9:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y Fox Sports

Argentina: 0:00 (domingo 23 de enero) - Star+ (Star Plus)

Chile: 0:00 (domingo 23 de enero) - Star+ (Star Plus)

En la previa, Ngannou dio detalles del conocimiento que tiene de Cyril Gane, que consiguió el título interino en agosto del 2021, luego de derrotar a Derrick Lewis.

“Entrené con Ciryl Gane menos de diez sesiones, y esto fue en 2019′. Ya estaba viviendo (en Las Vegas). Fui a París, él estaba allí, preparándose para su pelea por nocaut técnico en Canadá, y yo me estaba preparando para mi pelea en Phoenix. Fue entonces cuando entrené con Ciryl Gane”, contó el deportista

La pelea que también genera mucha atención, sobre todo de los mexicanos, es la que protagonizará Brandon Moreno vigente monarca de la categoría peso mosca de la UFC. El mexicano se pondrá a prueba frente al brasileño Deiveson Figueiredo, con el que ya chocó en dos ocasiones con un saldo de un empate y un triunfo.

UFC 270: cartelera estelar

Francis Ngannou vs. Cyril Gane | Peso pesado

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo | Peso mosca

Michel Pereira vs. Andre Fiahlo | Peso wélter

Cody Stamman vs. Said Nurmagomedov | Peso gallo

Michel Morales vs. Trevin Giles | Peso wélter

UFC 270: cartelera preliminar

Raoni Barcelos vs. Victor Henry | Peso gallo

Jack Della Maddalena vs. Pete Rodriguez | Peso wélter

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira | Peso gallo

Matt Frevola vs. Genaro Valdez | Peso ligero

UFC 270: cartelera preliminar temprana

Silvana Juárez vs. Vanessa Demopoulos | Peso paja

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius | Peso mosca

