Este domingo 31 de enero se desarrollárá el WWE Royal Rumble en lo que será el primer megaevento del año de la empresa en el WWE ThunderDome del Tropicana Field en Florida. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Horarios en el mundo:

Perú: 19:00 / Fox Action

México: 18:00 / Fox Action

Chile: 21:00 / Fox Action

Colombia: 19:00 / Fox Action

Argentina: 21:00 / Fox Action

Uruguay: 21:00 / Fox Action

Ecuador: 19:00 / Fox Action

Bolivia: 20:00 / Fox Action

Venezuela: 20:00 / Fox Action

Estados Unidos: 19:00 / WWE Network

WWE Royal Rumble: cartelera

Men’s Royal Rumble Match

Daniel Bryan vs. Bobby Lashley vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Otis vs. Jey Uso vs. Cesaro vs. The Miz vs. Jeff Hardy vs. Sami Zayn vs. Dolph Ziggler vs. Shinsuke Nakamura vs. Big E vs. John Morrison vs. Sheamus vs. Mustafa Ali vs. Edge vs. 13 luchadores por confirmar

Women’s Royal Rumble Match

Nia Jax vs. Charlotte Flair vs. Bianca Belair vs. Bayley vs. Mandy Rose vs. Dana Brooke vs. Peyton Royce vs. Alexa Bliss vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Tamina vs. Maryse vs. Melina vs. 16 luchadoras por confirmar

Last Man Standing Match por el Campeonato Universal de la WWE

Roman Reigns (c) (con Paul Heyman y Jey Uso) vs. Kevin Owens

Originalmente Adam Pearce iba a participar en el combate, pero fue reemplazado por Owens debido a no estar en las condiciones médicas requeridas para competir.

Campeonato de la WWE

Drew McIntyre (c) vs. Goldberg

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

Asuka & Charlotte Flair (c) vs. Nia Jax & Shayna Baszler

