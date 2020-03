Este fin de semana se emitirá la trigésimo sexta edición de WrestleMania, el evento anual más importante de la lucha libre en el mundo. Hoy se cumplen 36 años de la primera edición de este show que se llevó a cabo en el Madison Square Garden ante 19 121 fanáticos y más de un millón de personas vía pague por ver. Vince McMahon sabía que estaba ante algo grande; sin embargo, nunca vaticinó la magnitud de la que hoy conocemos como la ‘Vitrina de los Inmortales’.

Cuando la WWE se llamaba WWF (World Wrestling Federation), allá por los años 80′s, Vince McMahon tenía una empresa sólida pero una competencia feroz: en 1983, Jim Crockett Promotions celebró la primera edición de Starrcade. Dos años después, WWF presentó WrestleMania y desde entonces nunca miró para atrás.

Con una cartelera de nueve combates, cuyo main event fue un combate en equipos entre Mr. T & Hulk Hogan (con Jimmy Snuka) vs. Roddy Piper & Paul Orndorff (con Bob Orton); la empresa de McMahon batió el récord con una audiencia de más de un millón de televisores mediante el circuito cerrado de televisión en Estados Unidos.

Con invitados como Muhammad Ali y la promoción de MTV, WWF creó un evento enorme. No obstante, al no estar preparados para tal magnitud, tuvieron problemas técnicos con la transmisión, hecho que enfureció a una parte de los fans. McMahon tuvo que emitir gratuitamente el evento unas semanas después para apaciguar las aguas.

Sin embargo, no contento con ello, McMahon buscó repetir el evento todos los años, haciéndolo cada vez más grande.

La segunda edición se llevó a cabo en tres lugares simultáneos, elevando la oferta. La tercera edición se llevó a cabo en el Pontiac Silverdome, ante casi 100 mil aficionados (93. 173). La empresa de lucha libre continuó presentando el evento año tras año con una notable calidad de show. Fuegos artificiales, luces, grandes escenarios, personalidades; terminó siendo un símil a lo que representa el Super Bowl para la NFL.

Con el pasar del tiempo, Hulk Hogan fue envejeciendo, su último main event de WrestleMania a plenitud fue frente a Yokozuna en WrestleMania IX. Luego le cedió la posta a la generación de Shawn Michaels, Brett Hart, The Undertaker, entre otros.

Todos los luchadores buscaban gozar del clamor popular para que la empresa les de una storyline que los coloque en el evento principal de WrestleMania. Eso fue denominado como los “WrestleMania moments”, ya que veneraban la ovación que recibían tras ganar un título en la “Vitrina de los Inmortales”.

Luego llegó la ‘Attitude Era’ con Stone Cold, The Rock, Triple H y la vigencia de Michaels y The Undertaker. Todos llevaron sobre sus hombros a la empresa y brindaban grandes espectáculos en WrestleMania. ‘The Deadman’ ya construía su famosa racha, mientras que el ‘campeón del pueblo’ y la ‘serpiente cascabel’ gozaron de dos eventos estelares.

Se sumó Kurt Angle y Chris Benoit, como dos elementos que estaban constantemente en las carteleras de WrestleMania. Triple H estelarizó tres main events consecutivos (19-20-21), aunque perdió en todos ellos. Luego le llegó el turno a la era PG con John Cena como gran cara de la empresa. El rapero se consolidó como campeón y desde entonces encabezó cinco veces el magno evento.

En la edición 26, The Undertaker se encargó de retirar a Shawn Michales. En la 28 y 29 presentaron a The Rock vs. John Cena en una serie de dos combates, ganados uno por bando.

En WM 30, Brock Lesnar dejó sin racha a ‘The Undertaker’ y Daniel Bryan demostró que los ‘underdogs’ pueden triunfar en la WWE. Tras ello, Seth Rollins y Roman Reigns se encargaron de cargar con el peso de la empresa. Incluso, en la edición 31, Rollins canjeó su MITB para coronarse campeón.

El último hito se realizó la edición pasada. WrestleMania 35 fue encabezado por una triple amenaza femenina por primera vez en su historia: Becky Lynch venció a Ronda Rousey y Charlotte Flair para convertirse en campeona de Raw y SmackDown a la vez. Sin embargo, el combate no dejó satisfechos a los fans.

WrestleMania 36 no luce tan bien

Este fin de semana se llevará a cabo la trigésimo sexta edición del evento. Sin embargo, será a puertas cerradas, sin público, en el Performance Center, en Orlando. Debido a la pandemia del coronavirus, la WWE se vio obligada a mover la cede para no dejar de emitir el evento anual. La cartelera ya está oficializada, pero al ser grabado, pierde mucho brillo.

