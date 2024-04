Cody Rhodes se convirtió en uno de los protagonistas principales de Wrestlemania 40 tras vencer a Roman Reigns, consagrándose como Campeón Universal Indiscutible de la WWE en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia. Sin embargo, las estrellas de la última noche del esperado evento fueron The Rock, John Cena y The Undertaker , quienes incursionaron en el combate y emocionaron a los aficionados de la lucha libre. El video es viral en redes sociales.

Si se quieren quitar el sabor del debate (y veían la WWE)



Estos 5 minutos son magia.



Es que escuchen a la gente con la entrada de undertaker 😍🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oNHljJTUmg — R V (@RikardoV_7) April 8, 2024