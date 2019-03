PSG vs. Manchester United: La desazón de los parisinos por una nueva eliminación en la Champions | FOTOS PSG cayó 1-3 ante Manchester United en el Parque de los Príncipes y quedó fuera de la Champions League, tras no mantener la ventaja (2-0) que consiguió en Old Trafford

- / - De nuevo lo hizo cuando lo tenía todo de cara, un resultado favorable cosechado en Old Trafford que se convirtió en cenizas cuando en el descuento, ayudado por el VAR, el colegiado señaló un penalti. (Foto: AFP) - / - Marcus Rashford sentenció la clasificación del Manchester United a los cuartos de final tras los adelantos de Romelu Lukaku y el descuento de Juan Bernat. (Foto: AFP) - / - Manchester United despertó los fantasmas del equipo francés para acceder a los cuartos de final. (Foto: AFP) - / - El proyecto catarí de las riberas del Sena naufragó en octavos de final, como cuando la remontada del Barcelona o el año pasado, frente al Real Madrid. (Foto: AFP) - / - Fue el colofón a un partido aciago para el PSG, que antes había regalado dos goles. (Foto: AFP) - / - Los franceses habían dominado ante un inerte Manchester, que plagado de bajas se confió a los errores del rival, incapaz de construir juego, pero que vio como Lukaku se marchaba con dos tantos al descanso. (Foto: AFP) - / - Era el prolegómeno de un drama que se consumó en el instante final, cuando ya no había margen de maniobra para corregir la tragedia. (Foto: AFP) - / - El equipo inglés esperó a que llegara un tercer fallo defensivo que les colocara en cuartos. Llegó en el descuento, con una mano de Kimpembe casi imperceptible, pero que no escapó a la vigilancia del VAR. (Foto: AFP) - / - Rashford, que no había nacido cuando debutaba en la Liga de Campeones Buffon, marcó de forma imponente y condenó al italiano a, quizá, vivir su último momento en la máxima competición continental. (Foto: AFP) - / - Reaccionó con corazón el PSG en el añadido, pero sin suerte. Solo quedaba tiempo para los lamentos y las lágrimas. Y para la alegría increíble de los ingleses. (Foto: AFP) - / - Sin el lesionado Neymar, que lo vio en el palco, sin Cavani, renqueante y que sólo salió cuando no había solución, el equipo de las estrellas construido a golpe de talonario dijo adiós a su gran objetivo. (Foto: AFP) - / - Mbappé pudo sentenciar en un mano a mano con De Gea, pero resbaló y el siguiente despeje Bernat lo estrelló en el palo. (Foto: AFP) - / -