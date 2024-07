¿Cómo recuerdas jugar por la selección peruana?

Jugar con la selección siempre ha sido una sensación diferente. Tanto así que a veces creo que sigo jugando, pienso en los hoteles de concentración, en viajar con la selección, en los itinerarios y siento que sigo en ese ritmo. Pero poco a poco ya estoy soltando ese tema y tengo que convencerme de que estoy viniendo como hincha y para alentar a mi selección desde la tribuna. Me da mucha nostalgia el tema de ver, como ahora, todas las concentraciones y ya no estar luego de tantos años de haber compartido con la selección. Pero esa es la parte ingrata del fútbol que no es como otra carrera en la que puedes estar años trabajando, en esto no. Igual es un lindo sentimiento que llevo hasta el día de hoy. Yo no juego pero siento el mismo nerviosismo, el hecho de estar preparado desde un día antes, el estadio, pensar en cómo iniciar el partido y todo eso.

¿Te sientes como uno de los referentes de la selección peruana?

Cuando llevé la cinta de capitán no me creí un líder porque ya lo era así no la tuviera. Ahora, si me preguntas si me siento referente o no, creo que no. Yo solo fui un convocado más a la selección porque hacía las cosas bien en mi club y estaba en mi mejor momento. Iba a la selección y la luché siempre, eso se ve en el reconocimiento del hincha, porque se siente ese respeto y lo valoro. No sé si me habrá tocado estar en los buenos momentos o malos, pero cada vez que yo me ponía la rojiblanca me transformaba y no me representaba solo a mí y mi selección, sino a los más de 30 millones de peruanos que alentaban desde afuera.

Paolo Guerrero, a sus 40 años, es el único de los ‘fantásticos’ se mantiene en la selección, ¿qué piensas de él?

Paolo tiene las ganas de siempre y hasta ahora. Lo aplaudo porque se eso se ve cuando juega y siempre ha sido así, creo que va a quemar los últimos cartuchos hasta el final y es un líder que debe estar en la selección. Es un referente y los que vienen abajo deben verlo y saber lo que es jugar por esa camiseta.

¿Te hubiera gustado retirarte más tarde?

Sí, me hubiera gustado terminar así, seguir demostrando así como viene haciéndolo Paolo, pero esas son decisiones diferentes las que toman otros o tomamos. Paolo decidió tomar la decisión de mantenerse, de seguir y ahí está. En mi caso no fue así.

Además… Ping Pong con el 'Loco' Selección peruana: lo mejor del fútbol. Copa América: dos tercer puesto, me hubiera gustado campeonar Jorge Fossati: un nuevo técnico que le va a dar otro aire a esta selección y esperemos que le vaya bien. Universitario de Deportes: lo que me da alegría y me tiró a la fama. Ricardo Gareca: un exseleccionador que nos dio felicidad. Christian Cueva: un fenómeno El fútbol: lo que mejor que me dio la vida y gracias a eso soy lo que soy ahora. Paolo Guerrero: un líder dentro de la selección. Juan Manuel Vargas: otro líder que le dio mucho a su selección.



¿Por qué crees que Jorge Fossati considera a Christian Cueva?

Siempre he dicho que mientras que el ‘Cholo’ esté bien, él es el distinto de la selección. Si el técnico lo ha visto entrenando bien y sin ninguna molestia o lesión, le va a ser de muy buena utilidad al equipo y por eso lo considera parte.

¿Crees que es importante mantener a figuras referentes en la selección?

Fossati habló de los veteranos en la selección peruana y de que quizá algunos más jóvenes todavía no llegan a su nivel. Yo creo que ningún futbolista es indispensable y que todos los que están en la selección es porque lo merecen y si no tenemos más armas, los que estén bien deben estar, así sean veteranos. Es innegable que Cueva o Paolo son los jugadores distintos y les pueden dar mucho a la selección, pero siempre y cuando estén en su nivel.

¿Qué opinas de la decisión de Renato Tapia sobre no jugar la Copa América?

La selección no se negocia y lo he dicho siempre, yo he tenido que jugar Champions League, Europa League, otros torneos, he viajado, he podido perder puesto dentro de mi equipo porque me iba con mi selección cinco días o lo que sea, y siempre estuve ahí. En el caso de Renato creo que hubo decisiones que no se debieron tomar tan apresuradamente. Cada uno sabe lo que hace y se hace responsable de eso. En particular, yo no lo hubiera hecho, hubiera venido a estar con el equipo, estar aquí y negociar con el presidente de la FPF. Quizá Renato hacia una buena Copa América y se iba más arriba, se elevaba su precio y otras cosas, pero finalmente son decisiones que uno toma.

¿Qué piensas de Piero Quispe?

Él se debe concentrar en jugar como lo hace en su equipo y quitarse la maleta de que debe resolver todo, tiene que dar el máximo y no sentir la presión de que tiene que llevar al equipo adelante. Jugar como él lo sabe hacer y ya.

¿Qué piensas de Fossati?

No he trabajado con Fossati, pero lo que veo desde afuera es que él sabe lo que tiene que hacer y los jugadores que tiene, es un hombre de mucho fútbol y por algo está haciendo las cosas, si sabe que a Cueva lo puede recuperar o que Paolo le puede rendir, es por algo. Si a Cueva lo ha llevado sin equipo, es porque sabe que lo necesita así sea para lo que le toque jugar 10, 15 o 20 minutos en la cancha. Esperemos que le vaya bien.

¿Conversas con jugadores que están en la selección?

Sí, sobre todo con Luis Advíncula y André Carrillo porque somos muy amigos. Pienso que ahora ellos, como veteranos, son los que deben guiar a los más chicos para que sepan lo que es defender los colores de una camiseta.

