Cuando todo parece derrumbarse en Leo Messi, las manos del ‘Dibu’ lo sostienen. Cuando el ‘10′ no tiene una buena nota, aparece el ‘23′ para hacer la tarea y meter a Argentina en las semifinales de la Copa América.

El 1-1 sobre la hora de Ecuador forzó los penales para definir la serie, en la que Messi fue protagonista. No apareció a lo largo del partido, y en la tanda se llevó todos los flashes al picar su remate y tirarla al travesaño. Pero en esta Argentina Leo tiene quienes lo protejan y esta vez fue el portero ‘Dibu’ Martínez, quien atajó dos remates para que los albicelestes ganen por 4-2 y avancen a ‘semis’ por quinta vez consecutiva -desde el 2011 que quedó en cuartos en la copa que organizaron-, y espera por el ganador del duelo de hoy entre Venezuela y Canadá.

En el ‘Día de la Independencia’ de Estados Unidos, en Houston la celebración fue de los argentinos.

Y no hizo falta de un gran Messi porque Argentina tiene ese peso que le da sus individualidades. De Leo, se esperaba que juegue solo 60 minutos -venía de un problema en el aductor derecho-, pero estuvo durante todo el encuentro. No tuvo mucha participación y apenas tocó 32 veces el balón, solo más que el portero Martínez y Lautaro (en 65 minutos) de los titulares.

Pero tuvo que aparecer ‘Dibu’, como en la Copa América 2021 y esos famosos penales ante Colombia -el recordado “mira que te como” a Yerry Mina-. Como en el Mundial Qatar 2022 ante Países Bajos luego del “qué mirás, bobo”, de Messi. Y otra vez todo fue de Emiliano Martínez.

Y sus estadísticas hablan por si solas. Cuatro tandas de penales ha disputado y las ha ganado todas con Argentina: Colombia, Países Bajos, Francia y ahora con Ecuador. Según el estadístico Míster Chip, de los 18 remates que le ejecutaron, nueve no fueron gol y ocho de ellos fueron atajados (uno se fue fuera).

LOS PENALES

vs. Colombia

Copa América 2021

Semifinales vs. Países Bajos

Qatar 2022

Cuartos vs. Francia

Qatar 2022

Final vs. Ecuador

Copa América 2024

Cuartos Cuadrado - Gol

Sánchez - Atajó

Mina - Atajó

Borja - Gol

Cardona - Atajó Van Dijk - Atajó

Berghuis - Atajó

Koopmeiners - Gol

Weghorst - Gol

L. de Jong - Gol Mbappé - Gol

Coman - Atajó

Tchouaméni - Fuera

Kolo Muani - Gol Mena - Atajó

Minda - Atajó

Yeboah - Gol

J. Caicedo - Gol

Cómo hace el ‘Dibu’ Martínez para ser tan vital en la tanda de penales. Tiene mucho del aspecto mental. Es un portero que se mentaliza en atajar los remates. “Cuando no atajó el tercero, se fue a la esquina y se decía: “el próximo lo atajo””, cuanta la reportera de DirecTV sobre el momento de la tanda de penales.

“No estaba listo para irme a casa. Se lo dije a mis compañeros, a mi familia y a mis hijos: “Papá no se va a casa”, y no me fui”, aseguró él mismo portero. Gráfica perfecta de lo cómo se para en el arco para los penales.

🗣️ “NO ESTABA LISTO PARA IRME A CASA"



🇦🇷 La palabra de Dibu Martínez, el héroe en los penales para que Argentina avance a las semifinales de la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.



🎙️ @nanisenra pic.twitter.com/XPUHHTQZG8 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2024

No fue una exhibición albiceleste, incluso por momentos Ecuador tuvo el control y hasta dos chances de gol. Pero Argentina también sabe ‘sufrir’ los partidos para sacarlos adelante, como ya lo vimos en Qatar 2022.

Para Argentina el camino hacia el título sigue abierto. Le tocó un cuadro bastante accesible y saca provecho para buscar meterse en su segunda final consecutiva. Con quince títulos igualados con Uruguay, esta Copa América puede ser la que marque la diferencia, sea para los albicelestes o para los charrúas, que marchan por el otro lado del cuadro.

Dibu Martínez. Cuando la grandeza trasciende los títulos. pic.twitter.com/HQzPc2xSF9 — VarskySports (@VarskySports) July 5, 2024