Pumas vs. Atlas EN VIVO ONLINE vía TDN: juegan por la fecha 1 de la Copa MX | EN DIRECTO

Pumas vs. Atlas EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 la Copa MX Clausura 2019 en el Estadio Olímpico de Universitario, este martes 8 de enero, desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TDN. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Atlas, del peruano Anderson Santamaría, visitará a Pumas por el Grupo 9. Leones Negros, el otro integrante de la serie, descansará en esta jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que marcará el estreno de ambos clubes en la competencia.

¡Momento de debutar en la @CopaMx! 🤩



¡Así es como encaramos el inicio del Clausura 2019! 🙌 pic.twitter.com/lwTS4MLAKd — Atlas FC (@atlasfc) 8 de enero de 2019

Pumas vs. Atlas: horarios del partido



Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Atlas dio una de las sorpresas del inicio de la Liga MX tras vencer 2-1 a Querétaro en su casa. Los 'Zorros' se impusieron por 2-1 y llegarán motivados a Ciudad de México en busca de su segunda victoria en el año.

Terminamos la sesión con trabajo regenerativo en el gimnasio. 🚴‍♂️



¡Buen trabajo, muchachos! 👏 pic.twitter.com/lvDH6pR4VB — Atlas FC (@atlasfc) 7 de enero de 2019

Por su parte, Pumas hizo una actuación discreta y no pasó de un empate sin goles frente a Veracruz. "Pumas es un equipo con identidad y se creó por darle oportunidad a los chavos. Va a ser un torneo difícil y hay que encararlo. No lo he pensado, pero creo que no (traería refuerzos)", indicó el entrenador David Patiño.

La última vez que Atlas visitó a Pumas se llevó una derrota por 3-1, en enero del 2018 por la Liga MX. ¿Se cobrará la revancha el elenco de Guadalajara?