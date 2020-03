Si la gran figura del Barcelona en el ataque es el argentino Lionel Messi, en la parte de atrás es el arquero Marc- André ter Stegen quien más viene destacando. Con sus atajadas y la seguridad que transmite en el arco, el golero se ha vuelto pieza fundamental en el cuadro culé en las últimas temporadas. Por ello, el 'teutón’ es palabra autorizada para opinar sobre el clásico de este domingo (3 p.m.) ante Real Madrid por La Liga. Y, para el guardameta, será un duelo de seis puntos el que se jugarán frente al eterno rival en su casa. Como se sabe, los culés lideran La Liga con una ventaja de dos puntos sobre los merengues.

Atajada de Ter Stegen evitó el gol del Napoli vs. Barcelona por la Champions League (25/02/2020)

Entonces, ¿por qué no comenzamos hablando de El Clásico? Es, por supuesto, una de las mayores rivalidades del planeta, y ya has jugado en muchas. Entonces dime, ¿qué significa para ti y cómo definirías el clásico?

- Bueno, el clásico siempre es algo muy especial para todos nosotros. Siempre estamos deseando que llegue, pero también sabemos que tenemos a alguien enfrente. Y por lo tanto, por supuesto que queremos ganar cada partido, y ya cuando se trata de ElClásico, por supuesto, simplemente se trata de disfrutar y tratar de respetar todo lo que el entrenador nos pide, y finalmente ganar. Esto es lo que importa.

¿Y qué significa para un futbolista jugar en el clásico? ¿Es algo diferente en comparación con otros partidos cuando te pones la camiseta del Barça, te parece mucho más especial?

Bueno, sí, es algo realmente único. La sensación es de que es el partido más grande a día de hoy. Entonces, por supuesto, todos estamos felices y llenos de energía cuando se trata de el clásico, y queremos participar en eso. Y bueno, tenemos el privilegio de que tengamos un partido tan importante a la vuelta de la esquina y, por supuesto, queremos disfrutarlo. Es muy importante para todos nosotros.

Tal y como está ahora, ambos equipos están persiguiendo el título de LaLiga con un margen de puntos muy pequeño entre los dos equipos. Entonces, ¿cómo ves este partido en particular?

Bueno, al final, el partido son solo 3 puntos y la situación es como es. Estamos muy cerca el uno del otro y, por supuesto, podemos... hablo sobre nuestro objetivo. Tenemos una pequeña ventaja a favor y queremos ser campeones una vez más. Y ojalá podamos mantener el liderato hasta el final.

¿Qué esperas del Real Madrid? ¿Hay algún plan en particular para que puedan vencerlos una vez más?

Bueno, los esperamos como siempre, aunque hoy estamos en la primera posición, y ellos querrán emerger y hacerse fuertes en su casa. Creo que las últimas veces que fuimos allí tuvimos suerte e hicimos muy buenos partidos, complicándoles incluso el anotar. Ese es nuestro camino ahora también. Queremos tener éxito en todos y cada uno de los encuentros. No importa si es el clásico o no, pero debemos ser muy conscientes también de que lo que se avecina es muy difícil. Tienen una gran plantilla y un gran equipo, y será un partido difícil para los dos.

Mencionaste lo que tienen por delante. Jugadores como Garth Bale, Karim Benzema... elija uno. Obviamente, le espera un gran arsenal enfrente. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te posicionas en la portería cada vez que intentas frenar a jugadores como ellos que pueden venir de prácticamente cualquier lugar o de cualquier jugador?

Bueno, antes que nada, también tengo jugadores frente a mí que intentan evitar que se acerquen tanto. Por supuesto, no siempre es posible, ya que tienen mucha calidad. Bueno, queremos jugar como siempre, queremos mantener la posesión, queremos ser mejores que el oponente. Bueno, será difícil, pero podemos detenerlos. Tenemos grandes jugadores en nuestras filas, así que espero que no se acerquen demasiado muchas veces.

Esta vez vas al Bernabéu y obviamente es muy diferente a jugar en casa, en el Camp Nou. Aunque, si me lo permite, realmente se ha convertido en un lugar acogedor para el Barça en los últimos años. Gana o empata tanto en LaLiga como en Copa del Rey desde abril de 2016. Eso son nueve partidos seguidos sin perder. Y además, el Real Madrid no ha podido ganar en casa en ninguna de esas competiciones en los últimos trece. Tienen una marca tremenda en el Santiago Bernabéu. ¿Eso alguna vez pesa en sus cabezas? ¿Alguien habla de eso en el vestuario?

No, y es bueno que no estemos hablando de eso, creo. La clave para esto es el trabajo en equipo y sabemos que todo debe funcionar en momentos muy especiales. Necesitamos estar allí, concentrados y preparados. Y este es uno de estos momentos del año que puede marcar la temporada. Y bueno, depende de nosotros. No se trata de otros. Sabemos que tenemos mucha fortaleza en nuestras filas y, bueno, tengo mucha confianza en lo que respecta a nuestro equipo, ya que tenemos un gran equipo. Y esto es lo que importa ahora. Como no podemos decidir qué está haciendo el otro equipo, sólo podemos jugar como siempre lo hacemos. Vamos allí, con confianza y tratando de ganar. Todos sabemos que es muy difícil. Pero es bueno que siempre nos concentremos en el presente y no miremos al pasado, porque el pasado ya pasó. Y ahora estamos en una nueva situación, así que solo nos enfocamos en este partido, en esta etapa de la temporada y en intentar tener éxito.

Cuando se trata de este partido en comparación con otros, ya sea en LaLiga u otras competiciones, ¿el enfoque táctico o la mentalidad es diferente en la preparación?

No debería ser diferente, pero obviamente es un gran partido. El enfoque cambia en el sentido de que te concentras porque todos quieren dar lo mejor. Creo que, por supuesto en estas noches cuando se trata de los partidos más grandes del mundo, todos quieren tener éxito de alguna manera y quieren poder estar al 100%. Y este es el objetivo de todos nosotros y, sí, probablemente cambie a veces, incluso si no quieres que pase. Pero todos somos humanos, ya se sabe.

Después de Messi, el golero alemán es una de las grandes figuras del Barcelona. (Foto: AP)

Aun en algunos de los partidos más grandes del planeta, visto por decenas de millones de personas, por fuera siempre pareces muy tranquilo. No sé si ese es el caso, realmente, por dentro. Pero ¿cómo te preparas para soportar ese tipo de presión?

Sí, como hablamos antes, trato de trabajar al mismo ritmo. Trato de estar siempre en las mejores circunstancias, por lo tanto, también necesito que mis entrenadores de porteros, mis compañeros de equipo estén al 100% y trato de ser siempre profesional y al 100%, pero para mí no cambia si es un partido contra alguien diferente, contra el Real Madrid o quien sea, para mí, el trabajo no cambia. Y, bueno, como dije antes, a veces, por supuesto, incluso si no te das cuenta, hay pequeñas diferencias en la preparación que pueden marcar una gran diferencia y trato de hacerlo como rutina, siempre en la misma forma, siempre siendo profesional. No importa a quién nos enfrentemos, y creo que, hasta ahora, está funcionando bastante bien.

Y solo una última más sobre ElClásico. ¿Qué nivel de importancia tiene este partido en particular para el resto de LaLiga para el Barcelona?

Como dijimos antes, realmente puede marcarlo todo. Esto lo significaría todo para nosotros, ganar este partido, ya que lo tenemos en nuestras manos nuevamente. Y vamos a ir allí, jugar el partido, son 3 puntos y queremos ser los que salgamos de Madrid con ellos en la mochila. Y no pensamos en lo que está sucediendo en la temporada, o LaLiga, o lo que sea. Solo queremos ganar este partido para estar en la mejor posición en este momento. Y con suerte podremos ganar allí. Será difícil; será duro. Pero el objetivo es siempre el mismo. Aunque no ganásemos allí, sigue siendo el mismo objetivo, estar siempre al 100% y ganar todos los partidos.

Vamos a hablar un poco sobre la situación actual del Barcelona y de usted, en general. Comenzaremos con Quique Setién. Sabemos que no ha estado aquí por mucho tiempo, pero ya ha implementado algunos cambios. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido esos cambios y cuáles han sido los mejores para usted?

Bueno, cada entrenador tiene sus propias ideas, hace pequeños cambios para permitir a los jugadores que quiere jugar. Y de esta manera, por supuesto, intentamos combinar un poco más. Intentamos combinar desde atrás y, bueno, es exactamente lo que estamos tratando de hacer, lo que él quiere que hagamos. Con confianza, con energía, como siempre nos pide, y bueno, creo que nos estamos adaptando bastante bien, aunque al principio, por supuesto, es como un tipo diferente de filosofía, quizás. Pero, por supuesto, queremos hacer eso, y estamos detrás de ello y creo que está funcionando bien hasta ahora.

Y si no me equivoco, también te gusta jugar desde atrás, eres muy bueno con tus pies y parece que realmente te conviene, personalmente, ese estilo de juego.

Sí, en general, la filosofía del Barça me ‘sienta’ bastante bien. Pero cada entrenador, como he dicho antes, tiene su propia imagen de cómo quiere jugar al fútbol. Entonces, trato de adaptarme también. Ahora él quiere que participe un poco más y lo estoy haciendo. Intenta darle al equipo otra solución y yo trato de ayudar siempre que puedo, por supuesto, y bueno, mi trabajo principal no cambia, que es estar en la meta, tratando de evitar que el oponente anote.

Normalmente, cuando hago estas entrevistas con jugadores, el nombre que aparece como oponente difícil es Messi. Y, obviamente, ya que él está en tu equipo. ¿Quién dirías que es el oponente más difícil al que te has enfrentado?

Bueno, hubo bastantes. Ahora, en LaLiga, ya lo dije varias veces, contra Aduriz y él anotó muchas veces contra mí. No quiero tener que decir eso, ya sabes... Pero bueno...

Se retira este año, así que ...

Sí, sí, es bueno para nosotros, no es tan bueno para él. Bueno, tal vez lo es, no lo sé. Pero siempre fue muy, muy difícil. Pero también, me enfrenté a muchos buenos delanteros, buenos jugadores, y estoy muy feliz de que tengamos muchos buenos en nuestro equipo.

Pasillo de collejas a Quique Setién en el Barcelona previo al 'Clásico' español (29/02/2020)

¿Y cómo te sientes después de un partido invicto? ¿Qué tanta motivación supone para ti?

Bueno, es muy importante, por supuesto, porque también es fruto del rendimiento del equipo, y siempre tratamos de no conceder ningún gol. Pero lo más importante es ganar los partidos. No importa cómo. Queremos jugar un buen fútbol, ​​un fútbol atractivo, pero a veces, cuando marcan, la gente dice “no pueden mantener la portería invicta”, últimamente nos están marcando goles en situaciones extrañas y, a veces, también es muy difícil evitarlos. Pero estamos trabajando en esto y realmente queremos conseguirlo. Siempre queremos mantener la puerta invicta, lo que significa mucho para el equipo, no solo para mí. Y, por supuesto, es genial cuando podemos ir a casa contentos porque defendimos bien y no concedimos ningún gol. Pero al final, se trata de ganar. Y mientras ganemos y estemos bien, lo llevo bien.

Has ganado a menudo en tus seis temporadas aquí. Ya has ganado 13 trofeos desde que llegaste. Solo con el Barcelona, sin tener en cuenta lo que has hecho con Alemania ni los reconocimientos individuales. ¿Cómo mantienes ese hambre? ¿Es algo natural para un futbolista, aunque sigas ganando y ganando?

No sé cómo es para los demás, pero puedo hablar sobre mi punto de vista. Siempre tengo hambre de nuevos trofeos y realmente quiero que siempre suceda. Y bueno, como dije antes, es trabajo en equipo. El fútbol es en equipo. Y esto es lo que necesitamos mantener. Si quieres tener éxito, eres tan fuerte como lo sea el equipo. Y todos deben ser conscientes de que hay que ser profesional siempre y estar al 100% para tener éxito. Al final, los trofeos son lo que cuenta, y es por eso que el hambre no se acaba.

Ahora, el equipo ha tenido algunas actuaciones brillantes ya esta temporada. Usted también, entre los palos, ha tenido algunas actuaciones fantásticas como lo hace en cada campaña. Pero, ¿hay alguien que se te venga a la cabeza o alguna parada en particular de la que estés particularmente orgulloso?

No, diría que no tengo una parada especial. Pero creo que cada una es importante. El primer punto es, por supuesto, por el equipo, pero también individualmente, uno trata de ser lo mejor posible y también trata de lograr sus mejores actuaciones. Y bueno, siempre hago lo mejor que puedo. Intento estar ahí. Estoy trabajando en el entrenamiento, trabajando duro con los entrenadores para mejorar un poco y estar en la cima, y bueno, es por eso que siempre quiero ganar trofeos, no importa cómo, y creo que todos estamos trabajando duro para ello y realmente queremos que suceda.

El portero alemán llegó al Barcelona procedente del Borussia Mönchengladbach. (Foto: AP)

También has logrado brindar algunas asistencias, algo que no muchos arqueros pueden decir. La primera fue para Luis Suárez contra el Getafe, convirtiéndose en el primer portero del Barcelona en el siglo XXI en haberlo hecho. Luego nuevamente con Griezmann. ¿Es algo que realmente tiene la intención de hacer o es solo una circunstancia maravillosa?

Bueno, tuve suerte. No, creo que depende de tantas cosas, de tantos detalles, que el jugador también vea lo que yo veo, y que sepan lo que quiero hacer, así que, bueno, también es algo de suerte. Es el momento, es el detalle, está bien... Cuando puedo ayudar de alguna manera, tengo la mente abierta para todo, así que... estoy muy feliz de que funcionase tan bien. Dos asistencias son geniales, es bonito y ahora también las cosas cambian. Tenemos a los equipos más conscientes de ello e intentan evitar que yo también juegue desde atrás, así que, bueno, veamos, pero no es mi objetivo principal hacerlo.

Ya ha hablado extensamente sobre las victorias, lo importante que es y todo lo demás, pero ¿hay algo en particular que necesite mejorar para retener el título de LaLiga al final de la campaña?

Bueno, como dije antes, siempre queremos mantener la portería invicta, que es clave para tener éxito, y sabemos que tenemos que ser un equipo para estar siempre arriba, y esto es lo que realmente estamos tratando de hacer. Luego, hay algunos detalles a veces que te dicen que todo está funcionando bien. A veces ahora, cuando hablamos de LaLiga o la Liga de Campeones o lo que sea, a veces en un solo momento, ese detalle puede cambiarlo todo. Por eso, siempre queremos estar preparados y creo que lo estamos. Y bueno, esperamos buenos resultados e intentamos estar siempre en la cima.

Ahora, solo un par de preguntas sobre ti fuera de los terrenos de juego, más en tu vida personal. Volviendo a tus orígenes, cuando eras un niño y comenzabas a jugar al fútbol, ¿siempre ha sido portero?

No, fui un jugador de campo hasta los diez años, más o menos, así que 6-7 años estuve jugando de jugador, y no solo fue mi decisión, sino que fue cuestión de un entrenador. Dijo que tal vez debería pensar en estar en la meta o cambiar de equipo. Entonces, decidí jugar como portero y funcionó bastante bien.

Ahora, cuando llegaste al Barcelona, ​​dijiste que tu objetivo era quedarte aquí por mucho tiempo y lograr éxitos, pero aparte de eso, también te casaste en Sitges y tuviste tu primer hijo no hace mucho, así que felicidades de paso. Pareces muy bien asentado aquí, como si realmente hubieras echado raíces. ¿Qué me dices de tu vida en Barcelona?

Bueno, me siento muy bien. En realidad, fue un gran cambio en mi vida. Al venir con mi esposa y, por supuesto, ella también tiene su propia vida y también dedica mucho tiempo a su trabajo, así que tratamos de adaptarnos lo más rápido posible, para ser felices. Me siento en casa donde esté ella y donde esté mi hijo, por supuesto. Solo trato de ser el que siempre fui, y no quiero cambiar por nada, y estoy feliz de que Barcelona me permita ser como soy. No podría estar más feliz por el momento, pero como dije antes, mi hogar es donde está mi familia, por supuesto.

Me imagino que cuando llegaste aquí viste una gran diferencia entre el norte de Europa y el sur de Europa. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias que realmente te llamaron la atención cuando aterrizaste aquí en Barcelona?

El lenguaje, obviamente, fue difícil al principio porque no entiendes todo. Tampoco fue fácil hablar inglés con la gente de aquí, pero creo que estuvo bien. Casi me sentí como si trajera a mi traductor conmigo, con Ivan Rakitic en este caso. Bueno, hizo que fuera realmente fácil para mí y también otros como De la Fuente, que es mi entrenador de porteros, por hacerme sentir bien y feliz en el equipo e intentar explicarme todo, aunque supiera que no lo entendería todo de primeras. Pero tuvo la paciencia necesaria y eso ayuda mucho. Está en ti, cuando tienes que adaptarte y quieres aprender el idioma, pues ese es el punto más importante. Y luego, la mentalidad. La mentalidad es, en muchos aspectos, diferente a la de los alemanes... pero ahora, a veces, cuando regreso a Alemania, pienso si esto es mejor en España o si esto es mejor en Alemania o lo que sea. Es bueno porque tienes algo de todo, y sí, también es un éxito en la vida, diría.

Martin Braithwaite y su jugada 'a lo Ronaldo' en el Barcelona que es viral (29/02/2020)

¿Y cuánto tiempo te tomó aprender español e incluso catalán en este caso, porque hay otro idioma aquí aparte del español…?

No tardé mucho hasta que entendí a la gente, pero hablando... algunos acentos de América del Sur, son un poco diferentes y realmente tienes que escucharlo al principio, pero bueno, estuvo bien. Como la gente sabe que no hablas español, intentan hablar bastante despacio. También estaba pidiendo hablar un poco más lento y bien, realmente me entendieron con esto y trataron de ayudarme a aprender el idioma lo más rápido posible. Y bueno, el catalán es... Empecé con las clases, pero me tomó unas cuantas horas solo con la pronunciación y demás. Pero intenté hacerlo porque sé que la gente también lo aprecia y trato de hacerlo también por ellos y adaptarme al lugar donde también nació mi hijo. Estoy feliz de que la gente se ría de eso cuando lo hablo y bueno, significa mucho para mí.

Y creo que otra cosa que la gente también aprecia, especialmente los locales, es el hecho de que pueden verte en el metro y pueden verte por la ciudad. Es algo muy diferente para muchos jugadores de tu estatus y para alguien en un gran club como el Barcelona. ¿Cómo es esa interacción? ¿La gente se te acerca y te dice algo si te ve en la calle?

Bueno, sí, pero es agradable porque las personas una vez que ya te vieron y ven cómo estás y cómo tratas de comportarte, creo que las personas sienten algo por ti. Es más fácil para ellos decir ok, este es el momento correcto o no y siempre tengo la sensación de que la gente trata de respetar también la vida privada que tengo. Depende de la situación, cuando voy a comer o algo... pero creo que la gente es muy respetuosa y esto te hace sentir cómodo, y es por eso que por lo que, en mi caso, salgo y hago las cosas que quiero hacer. No quiero restringirme en mi vida privada y bueno, ayuda cuando la gente respeta eso.

