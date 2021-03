Conforme a los criterios de Saber más

Harto de las críticas por el nivel de Avni Yildrim, su retador la madrugada del domingo, Saúl “El Canelo Álvarez ha derramado lisura. “Quieren que vuelva a pelear contra Golovkin, pero si le gano van a decir que ya está viejo. Déjense de pendejadas”. Esa ha sido la línea de un discurso que no termina de convencer. Su grupo de trabajo se ha apurado en aclarar que ese combate fue un mandato del Consejo Mundial de Boxeo. Cuesta creer que Mauricio Sulaiman, presidente del CMB y mexicano como él obligue a su amigo, uno de los rostros más importantes del pugilismo moderno, a exponer la corona ante un rival tan frágil sin su anuencia. Más sencillo es entender que “El Canelo” en mayo se va a enfrentar al peligroso invicto Billy Joe Saunders y que, esta pelea contra el turco era de tránsito. Una suerte de preparación con público y bolsa suculenta.

El papelón ha estimulado a los viejos detractores de Álvarez a retomar la ofensiva. El problema es que en ocasiones han confundido sus argumentos. El hecho que Yivrim sea un luchador impresentable, “costal de papas” lo llamaron algunos, no invalida una carrera en la que “El Canelo” ha medido fuerzas contra los mejores. Álvarez es fortísimo, valiente y tiene una de las quijadas más resistentes de la historia del cuadrilátero. Siempre está bien preparado y técnicamente mejora cada día. De todas formas, su record de 55 victorias, una derrota y dos empates puede ser engañoso.

No son pocas las batallas en las que los jueces le dieron la derecha en combates muy cerrados. Contra Golovkin perdió una sino las dos peleas y las tarjetas, sin embargo, dijeron lo contrario. De todas formas, hace bien “El Canelo” en no subirse al ring contra él. GGG ya no es el mismo y en caso de vencerlo los expertos dirían que fue “el padre tiempo” y no el tapatío el que derrotó al kazajo. Tampoco fueron categóricos sus triunfos frente a Cotto, Jacobs o Erislandy Lara. Contra el cubano, especialmente, queda una interrogante grande sobre el veredicto del pleito. Ningún de esos fallos puede considerarse “un robo”, pero tampoco lo hubiese sido si la moneda caía del otro lado.

En todo caso es injusto menoscabar la carrera de un hombre que se hizo desde abajo. Nadie le ha regalado nada. Proveniente de una familia humilde, pero de tradición pugilística muy enraizada, Álvarez vio en sus puños una vía de escape de la pobreza. Los 7 hermanos, 6 hombres y una mujer tentaron suerte boxeo. Solo él tuvo éxito en el tinglado. Empezó a guantear a los 10 años y a los quince ya era boxeador profesional. Desde entonces ha recorrido un largo tramo, en el que acumuló victorias sobre varios campeones del mundo. Para muchos es el mejor libra por libra de la actualidad. Está en la liga de Terrence Crawford o Naoya Inoue, los dos otros monstruos del boxeo actual.

Contra los que no aún puede dar la talla es frente los próceres mexicanos del pasado. “El Canelo” no es mejor que Sal Sánchez, Julio Cesar Chávez, el Púas Olivares o “Dinamita” Márquez. Todavía no se ubica entre los cinco mejores púgiles aztecas de la historia, pero le queda tiempo. Tiene 30 años bien llevados y aún hay fuego en el candelero. Mayo es una buena ocasión para silenciar a muchos. También una oportunidad de empezar a cimentar, contra rivales dignos, su legado sobre el ring.

