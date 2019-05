Zambrano y Hurtado, las dudas de Gareca antes de definir su lista para la Copa América

Ricardo Gareca, a diferencia de otros procesos de preparación con la selección peruana, no esperó a que se completen los convocados para asistir a los entrenamientos. Esta vez, el 'Tigre' se anticipó a pesar que el grupo de trabajo no supera los diez futbolistas. Gareca y su comando técnico no quieren perder de vista ningún detalle en las labores tácticas y, sobre todo, físicas. En Videna quieren tener la mayor cantidad de información posible antes de tomar las decisiones más importantes. La lista de 23 para la Copa América aún esperará algunos días más.

Desde la Federación Peruana de Fútbol se esperaba que la convocatoria definitiva sea dada a conocer este fin de semana, para que el lunes comiencen a entrenar los jugadores que, oficialmente, ya estén en el grupo que viajará a Brasil para disputar el torneo continental de selecciones. Sin embargo, Gareca ha pedido un tiempo extra porque aún tiene dudas para resolver.



Una inquietud que hoy esperan resolver en Videna está relacionada directamente a Carlos Zambrano. A mitad de semana rebotó la noticia de su presencia en la victoria 2-1 de su equipo Basel sobre el Thun por la liga suiza. Pero en los cables faltó detallar que el defensor peruano salió por lesión a los 77 minutos y que esta mañana se le realizará una resonancia magnética para definir qué tipo de lesión muscular tiene y el tiempo de recuperación que requiere.

Esta noticia cae como baldazo de agua fría, debido a que existía el abierto interés de incluir a Zambrano en la lista de 23. Incluso, el zaguero había gestionado un permiso con el Basel, para no disputar la última fecha del campeonato suizo e incorporarse cuanto antes a los trabajos de la selección peruana. Se esperan informaciones oficiales desde tierras helvéticas, Gareca está con la libreta abierta para agregar o descartar nombres. Su plazo máximo de decisión es el próximo jueves 30 de mayo.

-La base mundialista-

Una idea que se manejó en las últimas semanas dentro del comando técnico de la selección peruana es mantener la base de aquellos jugadores que participaron del Mundial Rusia 2018. Las circunstancias han llevado a que este objetivo no sea tan determinante. Habrá mayoría de mundialistas, pero algunos quedarán fuera de la Copa América 2019.



Los primeros dos futbolistas de este grupo que quedaron al margen fueron Alberto Rodríguez, por recién recuperarse de una lesión muy complicada, y Nilson Loyola, quien solo ha sumado 90 minutos en todo el 2019 con el club brasileño Goias.



A pesar de estar en la lista preliminar de 40 jugadores, Paolo Hurtado también es una preocupación para Gareca y compañía. El extremo, luego de rehabilitarse de una dura lesión, solo ha alternado escasos minutos –suma 121 en total este 2019- con su club Konyaspor de Turquía. Si bien el asistente técnico Sergio Santín fue a verlo a tierras turcas, no es fijo que esté en el grupo de 23.

¿Quién se perfila en caso esta plaza quede vacante? Beto da Silva no juega en la misma posición, sin embargo, cada día de entrenamiento en Videna va renovando la confianza de quienes conducen los destinos de la selección peruana de fútbol. Con buen estado físico y recuperado de lesiones, Da Silva podría ser otra sorpresa en la lista de viajeros a Brasil.



De todos modos, aún queda esperar para conocer la lista oficial. Por lo menos 20 de 23 nombres ya están fijos. Gareca tiene unos días más para completar la nómina. La competencia entre los jugadores aún no ha terminado.