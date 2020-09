La pizarra que tiene Ricardo Gareca en su oficina de la Videna ha sido recuperada y “resucitada” para estas horas decisivas. La selección peruana de fútbol vuelve a tener competencia oficial dentro de poco más de dos semanas y ha llegado la hora de sellar la primera convocatoria para Eliminatorias de este 2020. No hay mucho tiempo para más deliberaciones y en Deporte Total hemos tenido acceso a parte de la posible lista que se anunciaría este viernes al mediodía y que se encargará de enfrentar a Brasil y Paraguay.

Partimos de esta idea preliminar para no despertar más debates trasnochados ni alimentar falsas ilusiones: no habrá muchas sorpresas en el llamado del ‘Tigre’ Gareca. Ya hay por lo menos veinte nombres fijos de los que están acostumbrados a ser tenidos en cuenta por la blanquirroja. Fuentes desde la Federación Peruana de Fútbol nos confirmaron que la volante ya está resuelta con futbolistas que han tenido actividad en las últimas semanas con Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña.

En el arco tampoco se despertarían muchas dudas con la confirmación de Pedro Gallese, en gran momento en Estados Unidos, Carlos Cáceda y José Carvallo, quien recuperaría ese lugar de tercer golero, que había perdido con Patricio Álvarez, hoy sin equipo por problemas de indisciplina.

Otro golero con opciones para Gareca es Alejandro Duarte, hoy en la segunda de México. Aunque deberá competir con Renato Solís, de Sporting Cristal y ex Sub 23, quien también en una lista de convocables. Toda esta información la maneja Óscar Ibáñez, preparador de arqueros del cuadro bicolor.

Ricardo Gareca entregará la lista de convocados de la selección peruana este viernes en conferencia virtual desde Videna. (Foto: GEC)

-La zaga central-

Hay tres nombres que no se moverían en la convocatoria de este viernes: Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Luis Abram. De estos, quien genera muchas dudas es Abram por estar inactivo seis meses, debido a la pausa futbolística en Argentina. El jugador de Vélez Sarsfield ha sido titular fijo post Mundial Rusia 2018, pero hoy no tendría tan asegurado ese lugar. ¿Quién podría ser el cuarto zaguero?

Anderson Santamaría está descartado al recién culminar su etapa de recuperación en México. La duda está entre Alexander Callens del New York City y Alberto Rodríguez, quien ha estado sumando minutos con la camiseta de Alianza Lima. Unos metros más atrás está Christian Ramos, quien está recuperando su mejor versión en la Universidad César Vallejo.

Lo de Alberto Rodríguez recobra sentido porque, a pesar de no mostrar un momento ideal con Alianza Lima, su rendimiento ha sido parejo con la selección peruana, incluso luego de venir de algunas pausas prolongadas por lesiones. El ‘Mudo’ no es considerado desde el Mundial de Rusia 2018.

Alberto Rodríguez tiene 36 años y aún se siente parte del universo de jugadores que Ricardo Gareca puede llamar a la selección peruana. (Foto: GEC)

-El lateral izquierdo-

A pesar de entrenar con la reserva del Saint Etienne, Miguel Trauco no ha perdido su puesto en la selección peruana. El lateral izquierdo sería el titular en el debut de Eliminatorias ante Paraguay, el 8 de octubre en Asunción.

Encontrarle un suplente ha sido una de las tareas más difíciles en el comando técnico de Gareca. De las opciones hoy quedan dos para el llamado de viernes: son Nilson Loyola, que está recuperando minutos de juego en Sporting Cristal, y Marcos López, quien está siendo considerado por Matías Almeyda en el San Jose Earthquakes de la MLS. Hasta el momento, quien se está quedando con ese puesto es Loyola.

-La delantera-

Después de la lesión de Paolo Guerrero comenzó un análisis apurado en la Videna de San Luis. El comando técnico de la selección peruana salió a búsqueda de un plan de contingencia con dos acciones inmediatas: verificar el estado físico de Jefferson Farfán y encontrar alguna alternativa como ‘9’ de área.

Jefferson se mantiene en constante preparación en Videna. Aún no encuentra equipo y, si es convocado, será uno de los primeros en unirse a los trabajos al encontrarse en Lima. De todos modos, y en esta tercera semana de septiembre aún no hay certezas al 100% sobre su estado físico. Eso preocupa, porque Farfán, para Gareca, no solo es un fijo convocado sino un posible titular para enfrentar a Paraguay y Brasil en el inicio de las Eliminatorias. Aquí, la última palabra la tendrá en preparador físico Néstor Bonillo.

Además, al plantel le falta un extremo más antes la baja de Edison Flores por lesión facial. Fernando Pacheco, según medios brasileños, ya ha recibido el llamado desde Videna. Sin embargo, en Deporte Total hemos recabado la información que el jugador del Fluminense podría alcanzar un cupo en el llamado, aunque Ricardo Gareca aún se mantiene en estado de duda. Pero opciones tiene.

Sobre el ‘9’ de área, hemos accedido a información a través de fuentes cercanas al comando técnico, y podemos concluir que tres delanteros han tenido un especial seguimiento por parte de la bicolor en estas semanas: Aldair Rodríguez, Matías Succar y Santiago Ormeño.

De esta terna, quien se estaría ganando un espacio es Aldair Rodríguez, recientemente fichado por el América de Cali, con recomendación de Gareca. El campeón con Binacional ya fue llamado para las jornadas de entrenamientos en Videna y habría convencido a Gareca. La hora decisiva será en 3 días. De momento, les compartimos los otros nombres que estarían en el llamado del Tigre junto a las posibles sorpresas que hemos citado en la nota.

Jugador Club 1. Pedro Gallese Orlando City 2. Carlos Cáceda Melgar 3. José Carvallo Universitario 4. Luis Advíncula Rayo Vallecano 5. Aldo Corzo Universitario 6. Miguel Trauco Saint Etienne 7. Miguel Araujo Emmen 8. Luis Abram Vélez Sarsfield 7. Carlos Zambrano Boca Juniors 8. Renato Tapia Celta 9. Pedro Aquino León 10 Sergio Peña Emmen 11. Yoshimar Yotún Cruz Azul 12. Christian Cueva Yeni Malatyaspor 13. André Carrillo Al Hilal 14. Jefferson Farfàn Sin equipo 15. Christofer Gonzales Sporting Cristal 16. Andy Polo Pòrtland Timbers 17. Raúl Ruidíaz Seattle





