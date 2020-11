Conforme a los criterios de Saber más

Desde que empezó la pandemia del COVID-19 en el Perú, Ricardo Gareca ha permanecido en Lima, solo acompañado por su mascota Almendra, una perrita coolie que aún no llega al año de nacimiento. Después de esta fecha doble de Eliminatorias, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúan concederle un permiso para que el ‘Tigre’ viaje a Buenos Aires a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Antes de eso, el entrenador argentino ha tomado algunas decisiones importantes para el corto plazo de la Blanquirroja.

En el entorno de Gareca aseguran que el técnico de la selección peruana “está cansado y con altos niveles de estrés”. Esta información llegó hasta la directiva de la FPF, que ayer mismo se acercó a manifestarle su respaldo para los tiempos que vienen en la escuadra bicolor.

En la reunión que Gareca tuvo con su equipo de trabajo, se ha establecido un cronograma donde se acaba de descartar un microciclo con jugadores del torneo local (temas de calendario apretado). Tengamos en cuenta que la próxima fecha FIFA es en marzo y no se podrán disputar amistosos. La idea es resolver dudas sobre el plantel que será convocado para enfrentar a Bolivia en La Paz y Venezuela en el Estadio Nacional de Lima.

Hace más de dos años, Gareca pidió un mes de pausa para irse a Argentina y pensar si iba a renovar con la FPF. La situación hoy es distinta, el entrenador argentino tiene un contrato que, según él mismo ha dicho, cumplirá hasta el último día. Este viaje a Argentina, en los finales del 2020, solo es para tomarse un respiro y recuperar energías para el difícil reto de enmendar el camino rumbo a Qatar 2022. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que ha dejado?

-Monitoreo físico a jugadores-

“Hay que moverse”, fue uno de los gritos más escuchados de Ricardo Gareca durante los partidos ante Chile y Argentina. El ‘Tigre’ está preocupado no solo por rendimientos individuales sino también por la dinámica de juego, por la intensidad en el campo. Hay jugadores decisivos para esto: Miguel Trauco y Christian Cueva. Ambos no mostraron su mejor versión en la fecha doble de Eliminatorias.

El grupo de trabajo en preparación física liderado por Néstor Bonillo será muy fino en el seguimiento de estos dos casos y de todos los potenciales convocados. En estos cuatro meses se buscará la recuperación futbolística, pero la primera urgencia es que el plantel vuelva a la Videna en marzo al 100% de su rendimiento físico. Hoy estamos lejos de eso y Gareca lo sabe.

-Evaluación médica para dos casos-

La llegada de Gianluca Lapadula fue recibida de manera positiva en la selección. El atacante del Benevento se involucró y se adaptó muy rápidamente al grupo de trabajo de la Blanquirroja. Sin embargo, quedó en evidencia que al cuadro nacional le cuesto muchísimo pasar los días sin Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Allí la labor de monitoreo será exclusivamente del cuerpo médico liderado por el doctor Julio Segura.

El caso que está más encaminado es el de Jefferson, quien solo pasó por una cirugía de limpieza en la rodila. Su retorno está pronosticado para enero. Así, el ’10 de la Calle’ podría tener tiempo, incluso, para hacer una pretemporada completa con el club que lo contrate.

Lo de Paolo sí permanece en duda para la próxima fecha doble de marzo. Su diagnóstico nos dice que podría regresar en febrero, aunque como nos han informado especialistas como el médico deportivo, Julio Grados, cada caso es particular en la recuperación cuando hay lesiones de ligamentos cruzados.

-Análisis del once principal-

Estos días de pausa ayudarán mucho a Ricardo Gareca para analizar no solo su lista de potenciales convocables para marzo, sino el once base. Es importante señalar que desde hace cuatro años no nos encontrábamos con una selección peruana con tantas dudas para elaborar el equipo titular.

Los cambios de Corzo por Advíncula y de Santamaría por Araujo revelan que en el comando técnico del ‘Tigre’ hoy tienen más dudas que certezas. Esa firmeza es la que se buscará recuperar en estos cuatro meses.

-La parte psicológica-

Más allá de los debates sobre cómo se manejó la manifestación de apoyo a la población en los días de inestabilidad política que vivió el país, podemos precisar que el psicólogo de la selección Giacomo Scerpella y el coach Juan Cominges se mantienen en sus cargos y sin inconvenientes en el corto plazo.

Cominges ha decidido todavía no responde ante las insinuaciones de que quiso influenciar políticamente en el equipo y, por ahora, mantiene el respaldo dentro del departamento deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Sobre el psicólogo del proceso anterior, Marcelo Márquez, no existe opción de retorno por diferencias con Ricardo Gareca.

