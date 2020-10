Conforme a los criterios de Saber más

Roberto Palacios jugó 57 partidos por Eliminatorias y es quien más veces lo hizo. El ‘Chorrillano', además, dijo presente en cinco procesos. Nolberto Solano lo sigue con 52 y Juan Jayo suma 48. Ellos son los tres futbolistas peruanos con más presencias, pero al otro extremo hay un grupo de 62 que apenas pisaron la cancha tan solo una vez. Marcio Valverde fue el que menos minutos jugó.

En su primera Eliminatoria, Perú solo jugó dos partidos ante Brasil en búsqueda de su lugar en el Mundial de Suecia 1958. Gyorgy Orth, hizo dos cambios de cara al partido en el Maracaná, Juan Bazza y Víctor Salas dejaron su lugar para que arranquen Dante Rovai y Juan Seminario. Así, en una época que no se podían hacer sustituciones en cancha, se convirtieron en los primeros cuatro en jugar tan solo una vez en procesos clasificatorios.

El camino a Chile 1962 también fue a dos partidos, esta vez ante Colombia. Una serie de lesiones elevó hasta nueve los futbolistas peruanos que tan solo jugaron un partido en la historia de las Eliminatorias. Pese a la poca cantidad de choques, es la segunda con mayor número junto a Brasil 2014. Marcos Calderón y Sergio Markarián fueron los entrenadores, respectivamente.

La cifra del ‘Mago’ pudo ser menor en caso de no hubiera hecho una renovada convocatoria en Buenos Aires, así como cambiar al once titular por completo en La Paz ante Bolivia. En ambos casos, 1962 y 2014, Perú no clasificó a la Copa del Mundo, pese a que las sedes eran países limítrofes al nuestro.

Cuatro futbolistas que debutaron por Eliminatorias ante Argentina en Buenos Aires, en 2013, no volvieron a jugar más en el Pre Mundial. (Foto: AFP)

Pero la Eliminatoria a Sudáfrica 2010 es la que tiene la mayor cantidad de jugadores con tan solo una presencia en el pre-Mundial. Con José del Solar fueron hasta diez los que tuvieron su debut y despedida en estos partidos. El caso más recordado, sin dudas, es el de Roberto Merino, quien pudo jugar por España, pero disputó 45 minutos ante Ecuador en 2009.

Por otro lado, en tres Eliminatorias no hay casos de jugadores que pisaron en una oportunidad la cancha en procesos clasificatorios y no lo volvieron a hacer. En dos, clasificamos al Mundial: México 1970 y España 1982, fallando en la ruta hacia México 1986. Contando entrenadores, encontramos el caso de Percy Rojas en Italia 1990: dirigió por única vez ante Uruguay en Montevideo.

En la recordada clasificación a Rusia 2018, Ricardo Gareca hizo debutar en Eliminatorias a César Ortiz, Ánderson Santamaría y Adrián Zela, para no usarlos más. Este último estuvo en los últimos minutos en la noche que Perú consiguió los pasajes al Mundial, ante Nueva Zelanda en Lima. Alexander Callens, David Dioses, Marcos López y Aldair Rodríguez pueden sumarse a esta lista en caso de jugar ante Paraguay o Brasil.

Adrián Zela también jugó en la selección peruana Sub 20 de 2009. (Foto: Francisco Neyra)

- MENOS MINUTOS -

De este grupo, el que menos tiempo estuvo en la cancha fue Marcio Valverde. El hoy jugador de Sport Huancayo tomó el lugar de Amilton Prado en los últimos tres minutos del triunfo ante Bolivia en 2009. Ni Sergio Markarián ni Ricardo Gareca siquiera lo volvieron a convocar por Eliminatorias. Por ahora, aún mantiene esta curiosa marca.

El 14 de octubre hace once años, ‘Chemo’ del Solar se la jugó por el volante, quien era una de las figuras en Alianza Atlético. A los 87’, hizo su ingreso en el campo de Matute. La Bicolor ganaba 1-0, con gol de Johan Fano, en su despedida de la poca recordada clasificatoria a Sudáfrica 2010.

Adrián Zela es el segundo, con un minutos más, en la noche que Perú volvió a un Mundial luego de casi cuatro décadas. Esta fue, además, su única presencia con la bicolor adulta. El tercero es Roberto Farfán, tío de Jefferson, con siete minutos en la igualad sin goles ante Argentina en Lima, en la Eliminatoria a Francia 1998.

El penúltimo que jugó menos de diez minutos en procesos clasificatorios es Ánderson Santamaría. El defensor entró al campo a los 82 minutos en la recordada victoria peruana en Quito en setiembre de 2017. Por cosas del destino, suma más tiempo jugando en Mundiales, con 145′ repartidos en los choques contra Francia y Australia. La lista la cierra Erick Torres, con nueve minutos ante Venezuela en el 2001.

Futbolistas peruanos con un solo partido por Eliminatorias Minutos jugados

Minutos Futbolistas 90′ Juan BAZZA, Dante ROVAI, Víctor SALAS, Juan SEMINARIO (1958), Adolfo CALENZANI, Fernando CARPENA, José CARRASCO, Faustino DELGADO, Roberto DRAGO, Rigoberto FELANDRO, Eduardo FLORES, Óscar HUAPAYA, Manuel MÁRQUEZ (1962), Rodolfo BAZÁN, Ítalo CAVAGNARI, Manuel GRIMALDO, Jesús PELÁEZ (1966), Héctor BAILETTI, Carlos CARBONELL (1974), Julio APARICIO (1978), Martín DALL’ORSO, Carlos GUIDO, Pedro SANJINEZ, Fidel SUÁREZ, Wilmar VALENCIA (1990), Edwin PÉREZ (2006), Miguel CEVASCO, Orlando CONTRERAS, Mario GÓMEZ (2010), Koichi APARICIO, José CARVALLO, Rafael FARFÁN, Gianmarco GAMBETTA (2014) 76′ Carlos SOLÍS (2010), José C. FERNÁNDEZ (2014) 69′ Luis TRUJILLO (2010) 63′ Gustavo VASSALLO (2006) 59′ Roberto MARTÍNEZ (1994) 54′ César ORTIZ (2018) 45′ Carlos TORRES (1990), Alfonso DULANTO (1998), Alfredo CARMONA, Frank PALOMINO (2002), Roberto MERINO, Miguel TORRES (2010), Alexi GÓMEZ, Antonio GONZALES, Michael GUEVARA (2014) 33′ Carlos FLORES (2002) 27′ Ernesto ARAKAKI (2002) 25′ Jesús TORREALBA (1990) 23′ Carlos OREJUELA (2006) 22′ Augusto PALACIOS (1978), Óscar VÍLCHEZ (2014) 20′ Carlos FERNÁNDEZ (2010) 9′ Erick TORRES (2002) 8′ Ánderson SANTAMARÍA (2018) 7′ Roberto FARFÁN (1998) 4′ Adrián ZELA (2018) 3′ Marcio VALVERDE (2010)