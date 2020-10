Conforme a los criterios de Saber más

Uno será el elegido. La selección peruana debutará ante Paraguay este jueves en las Eliminatorias a Qatar 2022 sin Paolo Guerrero (suspendido) ni Alberto Rodríguez (no fue convocado). Con la duda sobre si Jefferson Farfán estará apto o que Christian Ramos no esté en el once inicial en Asunción, la cinta se la disputarían entre Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Pedro Gallese, los más experimentados de los posibles titulares. En la historia de las Eliminatorias, 28 futbolistas han tenido este honor por la bicolor.

El primero en hacerlo fue Luis Calderón, en los dos partidos ante Brasil en el proceso hacia el Mundial de Suecia 1958. En ambos encuentros ‘Joe’ intercambió banderines con Didí, quien sería entrenador mundialista de Perú doce años después. El futbolista de Sport Boys lo hizo en el Nacional de Lima y el Maracaná de Río de Janeiro, ante más de cien mil espectadores.

En el fracaso que significó la Eliminatoria a Chile 1962, el reciente fallecido Willy Fleming fue capitán en el partido ante Colombia en Bogotá. El ‘Gringo' se lesionó para la vuelta, tomando su lugar José Fernández en nuestra capital. El sobrino de ‘Lolo’ también llevó el cintillo en los cuatro partidos del también fallido camino hacia Inglaterra 1966. El defensor fue el más experimentado en México 1970.

- DEL TODO A NADA -

En esa Eliminatoria empezó la historia de Héctor Chumpitaz como capitán de la selección. Didí lo eligió como el líder del plantel y tomó la batuta en los cuatro encuentros hacia el Mundial mexicano, los tres de Alemania 1974 y otros cuatro a España 1982. En total, lo hizo en once partidos de tres procesos clasificatorios, logrando igual número de clasificaciones.

‘Chumpi’ pudo hacerlo en cuatro Eliminatorias, pero Marcos Calderón decidió que Julio Meléndez sea el capitán de Perú en la clasificación a Argentina 1978. El ex Boca Juniors lo hizo en los seis partidos. Luego del retiro del 'Capitán de América, esta responsabilidad cayó en Rubén Díaz, en cuatro choques de Eliminatorias para México 1986. En los dos que no jugó, por expulsión, el elegido fue José Velásquez.

La Eliminatoria a Italia 1990 fue la única que Perú perdió en todos sus partidos y, además, tuvo un capitán por fecha: Jorge Olaechea, Julio César Uribe, Luis Reyna y Pedro Requena. Cuatro años después, Juan Reynoso se convirtió en el líder del plantel, en cinco encuentros del clasificatorio a Estados Unidos 1994 y trece a Francia 1998.

José del Solar lo hizo una vez en el proceso al Mundial norteamericano. Juan Carlos Oblitas confió en él en las dos primeras jornadas a Francia, pero ‘Chemo’ renunció al seleccionado. José Soto también lo hizo en una oportunidad, ante Uruguay en Lima.

- ÉPOCAS MODERNAS -

El nuevo siglo llegó con la abrupta salida de Juan Reynoso y la pelea por la cinta del seleccionado. En la clasificatoria a Corea - Japón 2002, Nolberto Solano (7 fechas) empezó como el abanderado, pero Roberto Palacios al final lo hizo en 13 fechas. En total, ‘Ñol’ lo hizo 21 veces y el ‘Chorri’, 17, sumando Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

En el 2003, Paulo Autuori se la jugó por Claudio Pizarro, dando inicio a un récord de la selección peruana. El ‘Bombardero de los Andes’ llevó la cinta en 32 partidos, marca que pudo ser mayor pero fue cortada cuando Ricardo Gareca dejó de contar con él en 2016. Lo hizo en las Eliminatorias a Alemania 2006 (11), Sudáfrica 2010 (4), Brasil 2014 (13) y Rusia 2018 (4). Es el único en hacerlo en cuatro procesos distintos. En su ausencia, diversos jugadores lo hicieron, desde Juan Jayo a Luis Guadalupe.

Fue Sergio Markarián quien eligió a Paolo Guerrero como capitán por primera vez. Empezó con una derrota ante Colombia en Lima y hasta hoy es el mayor referente de la selección peruana. Tres veces en Brasil 2014 y 15 en el exitoso proceso a Rusia 2018 fueron las veces que tuvo la cinta en el brazo. El atacante debía hacerlo en el debut para Qatar 2022, pero una lesión lo dejó fuera.

También una suspensión impidió que el atacante sea el capitán en la noche que Perú clasificó a la reciente Copa del Mundo. Alberto Rodríguez tuvo el honor de llevar esa histórica responsabilidad ante Nueva Zelanda, tanto en la ida como en la vuelta. Ante las bajas para el encuentro ante Paraguay, ¿quién será el elegido?

Eliminatoria Capitanes Suecia 1958 Luis CALDERÓN Chile 1962 WIlly FLEMING, José FERNÁNDEZ Inglaterra 1966 José FERNÁNDEZ México 1970 Héctor CHUMPITAZ Alemania 1974 Héctor CHUMPITAZ Argentina 1978 Julio MELÉNDEZ España 1982 Héctor CHUMPITAZ México 1986 Rubén DÍAZ, José VELÁSQUEZ Italia 1990 Jorge OLAECHEA, Julio C. URIBE, Luis REYNA, Pedro REQUENA EE.UU. 1994 Juan REYNOSO, José DEL SOLAR Francia 1998 José DEL SOLAR, Juan REYNOSO, José SOTO Corea - Japón 2002 Nolberto SOLANO, Roberto PALACIOS Alemania 2006 Claudio PIZARRO, Nolberto SOLANO, Juan JAYO, Luis GUADALUPE, Jorge SOTO Sudáfrica 2010 Claudio PIZARRO, Nolberto SOLANO, Juan VARGAS, Walter VÍLCHEZ, Leao BUTRÓN, Roberto PALACIOS Brasil 2014 Claudio PIZARRO, Paolo GUERRERO, Santiago ACASIETE, Rinaldo CRUZADO, Juan VARGAS Rusia 2018 Claudio PIZARRO, Carlos LOBATÓN, Christian RAMOS, Paolo GUERRERO, Alberto RODRÍGUEZ

