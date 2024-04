Valera, que es habitual convocado de la selección, asistió a la presentación de las nuevas camisetas Adidas de la selección peruana. Allí, lo interceptamos por unos minutos para hablar sobre su inicio de año (se perdió los primeros 4 partidos del torneo local por suspensión y luego anotó 2 goles de penal en los 4 siguientes encuentros) y su relación con Jorge Fossati, entrenador con el que supo salir campeón en 2023 con Universitario y que ahora verá, ya no tan seguido -ni en Ate-, sino en La Videna de San Luis.

1 ¿Alex Valera podrá jugar este martes ante Junior por la Copa Libertadores? El '9' estará a disposición del técnico Fabián Bustos, luego de cumplir su suspensión por parte de la Conmebol tras ser expulsado en el partido de ida de la ronda eliminatoria de la Sudamericana 2022 ante Corinthians.

- Para aquellos que ya fueron dirigidos por Fossati: tú, Aldo Corzo, Edison Flores, Andy Polo. ¿Hay una presión diferente?

Es un entrenador que ya conoce a la mayoría de jugadores del torneo local. No solamente de la “U”, algunos de Cristal, Alianza y de donde estén también. Él ya los ha visto, ya sabe y tiene claro lo que quiere. Eso es lo que nos va a pedir a cada uno de nosotros. Todo va a depender también de cómo respondamos a la confianza que el profe nos da. Siento que nos va a ayudar y nos va a llevar a un nivel más alto a cada jugador. Te lo digo porque lo conozco, sé la calidad de persona que es. Sabe llegar al grupo y manejarlo de la mejor forma. Como siempre le digo a él: “yo en el campo voy a dar el 100%”. Como en toda mi carrera, yo quiero que me den las oportunidades cuando me las merezca.

- ¿Te pidió algunas cosas específicas Fossati cuando llegó a la U?

El profe llegó en un momento que no nos esperábamos, con una racha negativa. Conmigo trabajó, pero también con muchos jugadores, como Piero Quispe, a quien también hizo crecer su nivel. Es un entrenador que sabe. A mí siempre me pedía que no salga del área, que juegue en un par de metros en el área y buscando opciones de gol. Eso es lo que hice. A pesar de que me costó al principio, a mí me gustaba salir del área, hacer diagonales, pedir la pelota. Se me hizo complicado, pero si él era el que me pedía eso, tuve que hacerlo y sabía que yo podía responderle. Sé cómo trabaja, lo que le gusta y él sabe qué le puedo dar en el campo de juego.

- ¿Por esa relación con Fossati, sientes que partes con alguna ventaja en la selección?

El profe, así seas su hijo o su hermano, no se casa con nadie. Él sabe lo que quiere, sabe a quién va a poner, a quién no, lo mejor para el grupo. Y lo va a hacer de la mejor manera.

- Son rivales en la cancha, pero es también tu compañero en la selección. ¿Cómo viste la llegada de Paolo Guerrero a la UCV?

Para mí Paolo es un referente del fútbol peruano, lo demuestra en cada partido, la jerarquía que tiene, cómo su equipo ha levantado. Es un jugador de mucha experiencia, va a sumar mucho a nuestro fútbol, mira cuántos años tiene y cómo juega el fútbol.

- La “U” es líder de la Liga 1, gana sus partidos, continúa invicto, les han metido muy pocos goles, pero queda la sensación de que el hincha no está conforme. ¿Qué crees que le está faltando al equipo?

Yo siento que lo único que nos falta es la definición. El equipo tácticamente es bueno, defensivamente es bueno, pero la definición es en lo que tenemos que mejorar. Creo que esas cosas se pueden mejorar, se pueden ir cambiando. Mientras nosotros sigamos invictos y sigamos sacando puntos importantes, vamos a estar bien. Tampoco nos gusta ganar jugando mal, nunca nos hemos caracterizado por eso. Quizás, metiendo y metiendo, pero nunca jugando mal. Yo sé que el arco se va a abrir para todos, estamos trabajando y dando el 100% y siempre queremos que Universitario tenga buenos resultados.

- Con la mochila del título superada (Universitario salió campeón después de 10 años). ¿Cuál es la responsabilidad para ustedes de ser parte del centenario de la “U”?

(La responsabilidad es) la misma de todos los años: siempre queremos campeonar, ser los primeros en la tabla. El club, los hinchas y todos nos piden que salgamos primeros. Por eso dejamos todo en el campo porque siempre queremos ser los mejores.