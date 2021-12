Gianluca Lapadula sorprendió a todos este viernes tras mostrarse cantando mientras espera el Año Nuevo en Italia. El delantero del Benevento interpretó la canción ‘Fly me to the moon’ y compartió el resultado a través de Instagram. Uno de los primeros en reaccionar fue André Carrillo, pero no precisamente para felicitarlo.

“Mano, anda al área nomás”, escribió la ‘Culebra’ en la publicación que utilizó el artillero de la selección peruana para difundir su versión del tema en inglés, sin pasar desapercibido.

Se trata de la segunda vez que Lapadula canta una canción que se hizo popular en la voz de Frank Sinatra. Tras su primer llamado a la bicolor, se conoce que el atacante cantó ‘A mi manera’ en su presentación frente a todos los integrantes del cuadro nacional.

A diferencia de Carrillo, que tomó a la broma la interpretación y refirmó la buena relación que tiene con ‘Lapagol’, miles de usuarios felicitaron al futbolista nacido en Italia y aprovecharon la ocasión para desearle lo mejor de cara al 2022.

