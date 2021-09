Conforme a los criterios de Saber más

La tarde del último lunes llegó una de las peores noticias para la selección peruana: Al-Hilal informó que André Carrillo sufría de una lesión en la espalda. Con este problema, el jugador más desequilibrante de la blanquirroja se perderá la próxima fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022. Un panorama complicado para Ricardo Gareca que tendrá que buscar un reemplazo para un futbolista insustituible.

El boletín informativo del Al-Hilal dio a conocer que André Carrillo sufrió una fractura en la parte baja de la espalda y estará en recuperación durante cuatro semanas. Si se llega a cumplir este diagnóstico del cuerpo médico, el jugador peruano no podrá jugar los partidos ante Chile, Bolivia y Argentina por las Eliminatorias.

Esta lesión llega justo en el mejor momento de la carrera de André Carrillo y en una etapa importante para la selección peruana en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La blanquirroja disputará tres partidos claves para seguir luchando por el sueño mundialista. Ahora lo tendrá que hacer sin su mejor jugador.

André Carrillo sufrió lesión en la espalda y se perdería los duelos por eliminatorias Al Hilal informó que el delantero peruano sufrió una lesión en la espalda y estaría fuera de las canchas 4 semanas. André se perdería los encuentros de la fecha triple ante Chile, Bolivia y Argentina. (fuente: América TV)

A lo largo de este tiempo, Ricardo Gareca intentó que Perú no dependa de un solo jugador; sin embargo, eso se hizo imposible en algunos puestos. Desde el Mundial Rusia 2018 hasta la fecha, André Carrillo se volvió un jugador irremplazable y por eso su ausencia será muy notoria.

André Carrillo le aportaba a Perú ese desequilibrio en ataque que ningún jugador en la selección lo tiene. La ‘Culebra’ era el extremo más extremo de los que tiene Ricardo Gareca. Casi perfecto en el 1 vs. 1., potente, veloz, pisa el área, jala marca y es el goleador de la blanquirroja en esta Eliminatorias con 4 goles.

La selección peruana no tiene un jugador con las mismas características de André Carrillo. Esa es nuestra triste realidad. Y la última vez que Perú jugó sin la ‘Culebra’, Gareca cambió de sistema y puso en su lugar a Sergio Peña. Para mala suerte del técnico, el volante recién esta superando una lesión que arrastraba luego del partido ante Uruguay por las Eliminatorias.

-LOS PUESTOS IRREMPLAZABLES-

Pero André Carrillo no es el único jugador que no le puede faltar a la selección peruana. En 9 fechas jugadas de estas Eliminatorias, a la blanquirroja le hace falta la mejor versión de Paolo Guerrero. Sí, no hay delantero en el plantel que pueda igualar lo que hizo el goleador histórico de la bicolor.

Gianluca Lapadula llegó con muchas ganas a la selección peruana. De hecho, su presencia es importante en el equipo; sin embargo, Perú aun no se acostumbra a jugar al ritmo del delantero del Benevento. La blanquirroja se movía con la referencia de Paolo Guerrero como única punta.

Con la mejor versión de Paolo Guerrero los volantes de primera línea podían jugar largo y el delantero pivoteaba sin ningún problema. A Gianluca Lapadula se le complica por el tamaño. Los defensas lo sacan muy fácil en el cuerpo a cuerpo. El ‘Bambino’ tiene características un poco distintas.

También habría que decir que la selección peruana también extraña a la mejor versión de Edison Flores por el sector izquierdo. Gareca tenía dos jugadores desequilibrantes por los extremos que pisaban el área y tenían mucho gol. Se espera que el ‘Orejas’ llegue mejor a esta fecha triple de Eliminatorias.

Otro jugador que es irremplazable en la selección peruana es Pedro Gallese. El nivel del arquero con la selección es colosal. Gracias a él, la blanquirroja se salvó de resultados de escándalo y fue clave para lograr las dos victorias que tiene la bicolor en estas Eliminatorias.

