Le dicen ‘Canchita’ desde hace casi quince años. Eran tiempos de cabello ensortijado, muy poblado, el sello de muchos cracks de este tiempo. Christofer Gonzales nos dice que ya dejó atrás esa extravagancia y que hoy está tranquilo con ese sutil look casi militar. El volante de la selección y de Sporting Cristal también alza la voz para que se anuncie el aforo del cien por ciento para los estados de fútbol. En el cierre de Eliminatorias, ante Paraguay en Lima, hará mucha falta ese “jugador extra” que no se cansa de alentar.

—¿Cómo has asimilado estos dos años como jugador habitualmente convocado por Ricardo Gareca?

Muy bien, con Ricardo ya tenemos trabajando bastante tiempo. Yo he trabajado por muchos años para vivir este momento. Hemos ido creciendo poco a poco, cada vez más repotenciados y cerrando de la mejor manera estas Eliminatorias.

—¿Cuál sería tu principal evolución como jugador de la selección?

El tiempo pasa y uno tiene que crecer siempre. A la par hay que ser cada vez mucho más responsable en los roles que a uno le toca. Pero como te digo, tenemos que estar muy focalizados en este momento de la selección, que es bastante bueno. Sí siento que he madurado bastante en mi club y en la selección. Me siento consolidado y con roles muy importantes en mi equipo.

—¿El promedio de edad de esta selección (entre 27 y 28 años) es favorable para esta etapa de cierre de Eliminatorias?

Lo más importante es que este grupo se conoce muchísimo, un grupo muy unido y enfocado. Las metas las tenemos muy claras y eso es clave para un grupo. La selección es un grupo decidido y convencido, y creo que eso se refleja en los entrenamientos y en el campo de juego. Esta selección es bastante fuerte, que ha sabido reaccionar muy bien ante la adversidad. Ahora toca explotar nuestras capacidades al máximo por todo lo que nos estamos jugando. Lo que me toca en lo personal es solo esperar la convocatoria.

—¿De esta etapa con la selección cuál crees que fue el mejor partido en lo colectivo? ¿Podría ser la goleada ante Chile por la Copa América del 2019?

Más que ese partido ante Chile, yo prefiero quedarme con todo el campeonato. En esa Copa América vivimos un lindo torneo, con diferentes situaciones. Otra vez nos pudimos sobreponer a una adversidad (la goleada ante Brasil) y pudimos cumplir el sueño de jugar una final. Queremos repetir ese pico de rendimiento, tuvimos altos y bajos, pero disfrutamos mucho cómo nos recuperamos luego del partido con Brasil en fase de grupos. Fue maravilloso para todos.

—¿Qué es lo que más te ha pedido Gareca como jugador de selección?

Me ha dado muchas más responsabilidades como volante mixto. Habitualmente juego allí en Cristal y con la selección. He jugado también como doble volante defensivo o como extremo. La idea es estar preparado para todas esas posiciones, pero mi posición primordial siempre será de mixto.

—¿Cuál crees que fue el momento más decisivo para llegar a este cierre de Eliminatorias con varias opciones de llegar al Mundial?

Después del partido con Bolivia en La Paz aún nos veíamos muy debajo de la tabla de posiciones. Otra vez allí apareció esa cualidad de reacción ante la adversidad. Poco a poco fuimos empezando a conseguir los resultados y sacamos puntos muy importantes. Lo que toca es no perder la seguridad y convencimiento. Hemos remado desde atrás, pero el punto de quiebre creo que puede ser ese encuentro con Bolivia de visita.

—¿Cómo se maneja anímicamente el grupo de seleccionados que no fue a Rusia 2018 y que ahora sí puede cumplir el sueño mundialista?

Siempre conversamos en la interna y tenemos un coach, tenemos un psicólogo, hay mucha gente detrás. Hay charlas grupales, individuales, conversamos todo el tiempo con ellos. Por ese lado estamos tranquilos. Igual es inevitable sentir la ilusión por esta etapa tan especial y es lindo poder jugar estos partidos. Estamos en una hermosa etapa, en una etapa de cumplir sueños. Necesitamos el apoyo de toda la gente, de los medios, de los hinchas, de todos.

—¿Es decisivo el retorno del público para obtener los resultados? ¿Cómo caería para ustedes que se confirme el 100 por ciento del aforo en el Nacional?

Esperemos que sí, tengamos en cuenta que en muchos estadios de los países rivales ya se juega al cien por ciento. Nosotros también necesitamos de nuestra gente, de nuestros hinchas. Necesitamos más que nunca el aforo al cien por ciento en el estadio. Esperemos que el gobierno pueda manifestarse.

—¿Esta generación de jugadores de selección va a poder llegar sin problemas al próximo proceso?

Sin duda que sí, es un grupo bastante joven el de esta selección. Tenemos que trabajar mucho para mantener las mismas condiciones físicas.

—¿Y este nuevo proceso ilusiona que sea aún con Ricardo Gareca?

Por ahora mejor es vivir el presente, con Ricardo estamos muy bien y muy contentos con su equipo de trabajo. El futuro siempre es incierto.

—Sabemos que Gareca quiere quedarse...

Estaría buenísimo, pero prefiero no entrar en detalles porque no lo tengo claro.

—¿Sientes que eres un capitán sin cinta en Sporting Cristal?

Sí, sin duda. Ya son cuatro años en el club, cada vez ganando más experiencia. Me toca asumir liderazgos en el equipo. Soy consciente que vengo de la selección peruana y que tengo voz y voto en mi club. Tengo que aceptar eso con responsabilidad y con mucho carácter. El capitán es Calcaterra y yo me llevo muy bien con él, pero yo también debo ser un líder, en cualquier momento me va a tocar.

—¿Esta semana de descanso ha sido de ayuda para que Cristal intente recuperar el paso en la Liga 1?

Lástima el partido que hicimos en Huancayo, era una plaza difícil, pero igual lo buscamos, porque Cristal es un equipo grande que debe proponer siempre. En el segundo partido (ante Melgar), enfrentamos a un equipo que se conoce bastante bien y que ha crecido mucho. Más allá de no poder ganar aún, el equipo está convencido de lo que juega y de que los resultados llegarán. Esperamos empezar la recuperación mañana ante UTC.

—¿Pedirías calma a la hinchada que ha sido muy dura con el nuevo delantero, John Jairo Mosquera?

Pediría más apoyo, John Jairo Mosquera es un gran jugador, es difícil siempre el debut. Toca tener paciencia, todos queremos resultados rápidos y que los hinchas sepan que estamos trabajando para revertir la situación. A John Jairo Mosquera hay que respaldarlo.

—¿Te sientes preparado para una segunda oportunidad en el extranjero?

Sí, me he venido preparando con mucha dedicación para que llegue esa oportunidad. Ya más adelante analizaremos alguna posibilidad, este año toca estar cien por ciento en los objetivos de Sporting Cristal. En un sueño que no se ha ido volver al extranjero.

—¿Qué tal llevas este proceso de más de dos temporadas con Roberto Mosquera?

Roberto ha sido de mucho apoyo, sobre todo para mi desarrollo personal y para el liderazgo que hoy ejerzo en el club. También es un entrenador con el que he conversado muchas veces.

