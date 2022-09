Claudio Pizarro se despide del fútbol profesional. El llamado ‘Bombardero de los Andes’ llenó de goles Alemania y hoy recibe el homenaje merecido por sus 24 años de trayectoria, ya que dejó el fútbol en el 2020.

Fue en 1996 cuando conocimos a Claudio Pizarro, en su debut con la camiseta de Deportivo Pesquero al mando de Roberto Chale. Tres años después, pasó a vestir la camiseta de Alianza Lima, donde sus dotes goleadoras le permitieron emigrar al Werder Bremen.

Con 21 años, fue ese 1999 cuando Claudio Pizarro explotó como un atacante letal en el área contraria. A inicios de ese año fue convocado por primera vez a la selección mayor y debutó ante Ecuador -derrota en Lima y victoria en Guayaquil con un gol suyo-, para luego ser llamado a la Copa América 1999, donde compartió equipo con Juan Reynoso, el hoy técnico de la Bicolor.

Pero fue el Preolímpico Sub 23 el que nos hizo conocer al Claudio Pizarro más goleador de la selección peruana. A inicios del 2000, con el atacante ya instalado en el Werder Bremen, Teddy Cardama lo convocó para el torneo que clasificada a Sídney 2000.

En Asunción, la selección Sub 23, que había sufrido la baja de Sandro Baylón y dejó se considerar a Andrés Mendoza -el episodio de no cantar el himno en un amistoso ante Ecuador-, estuvo cerca de meterse en el hexagonal final. Un gol de diferencia no permitió al equipo de Cardama ser segundos del grupo.

Pero fue el torneo de Claudio Pizarro, en un equipo donde estaban Marco Flores, Jhon Galliquio, ‘Machito’ Gómez, ‘Pompo’ Cordero, Jhon Hinostroza, Marko Ciurlizza, Abel Lobatón, entre otros.

El torneo empezó con derrota 2-0 ante Uruguay y luego un 1-1 ante Argentina con gol de Claudio Pizarro. En los albicelestes figuraban nombres como el de Juan Román Riquelme, Pablo Aimar y Javier Saviola. Claudio anotó de gran factura, sombreando el balón ante la marca de dos defensas y la salida del arquero.

Luego vendría la local Paraguay y el ‘hat trick’ de Claudio. A los 54, 59 y 76 marcó para el 4-3 de la Bicolor que nos daba chance de tentar la clasificación al Hexagonal. De ‘palomita’, de penal y con un zurdado cruzado, Pizarro permitió la victoria nacional -’Machito’ había marcado el 3-3 parcial-.

Todo se definía en la última fecha de la fase de grupos. Perú goleó 5-2 a Bolivia con cuatro tantos de Abel Lobatón y uno más de Claudio Pizarro, pero Argentina marcó un tanto en su caída ante Uruguau (2-1). Esto hizo que, en la tabla final, los albicelestes y peruanos igualases en 7 puntos, pero Argentina fue segunda por tener un gol más de diferencia.

Así, ese 1999 y 2000 quedó marcado para el inicio de la carrera de Claudio Pizarro en la selección peruana. Debut con la mayor y cinco goles en cuatro partidos con la Sub 23, que lo convirtieron en el peruano con más goles de equipos Preolímpicos.

Luego su historia siguió su camino. Gran figura con el Werder Bremen y el Bayern Munich, pero con muchas dificultades para trasladar ese éxito a la selección peruana, que tuvo que esperar recién a una nueva generación para lograr el sueño del Mundial.

