¿Por qué es adorado en Alemania y en Perú no? ¿Cómo crees que será recordado cuando pasen los años? Si organiza un partido de despedida en el Perú, ¿qué crees que sucedería?

Eddie Fleischman, periodista deportivo

1. Porque en Alemania evalúan otras cosas que van más allá de lo estrictamente emocional. En Alemania valoraron su capacidad, su profesionalismo, su perseverancia, sus resultados, sus éxitos. Se convirtió en ídolo en el Werder Bremen y en el Bayern de Múnich porque además de trabajador, serio y profesional tuvo mucha empatía y cercanía con la gente. En Perú no le ha pasado eso, porque todos esperaban que fuera protagonista de la clasificación peruana a un mundial. Y como no se le dio, lo fustigan. Y también por el hecho de estar identificado con una camiseta en particular, con lo cual todos los que son contrarios a Alianza Lima, por lo general, son críticos de Claudio Pizarro con mayor rigor de lo que serían con otros jugadores.

2. Será recordado como el mejor centrodelantero y el más exitoso futbolista de la historia del fútbol peruano hasta hoy. Ojalá que venga alguien que lo supere. Pero más allá de si rindió o no rindió en la selección como carrera, como futbolista, íntegramente hablando, clubes y selección, en las sumas y restas, Claudio Pizarro es el profesional del fútbol peruano más exitoso de la historia. Así lo voy a recordar.

3. Se llenaría el estadio y sería un tremendo acontecimiento. Porque al final de cuentas si bien Claudio Pizarro tiene muchos detractores por motivos a veces irracionales, también creo que hay muchísima gente que entiende el nivel de éxito que logró y que estaría dispuesto a homenajearlo.





Juan Manuel Robles, escritor

1. La respuesta rápida: porque en Alemania hacía goles y en el Perú no. Pizarro es un ejemplo claro del extranjero que se gana a la hinchada: se percibe su esfuerzo, su disciplina, su camiseta (su talento también pero nunca fue un monstruo). Su humildad. Es todo lo contrario a lo que ocurra en la selección, donde llegaba con aires de megaestrella. Pizarro no hacía goles y tampoco fue el líder que el equipo necesitó; en vez de liderazgo, tuvo poder y fue un poder tóxico (las eliminatorias a Rusia lo demostraron). No somos pocos los que estamos convencidos de que, si Gareca no lo sacaba del equipo, no clasificábamos. Pizarro selló su destino trágico cuando falló un penal clave contra Argentina con un tiro horroroso: allí se vio que el asunto no era cuestión de técnica o entrenamiento (él siempre estaba en forma). La selección no era su zona de confort.

2. Creo que será recordado como una de esas glorias que son la comidilla de los periodistas a los que les encantan las estadísticas: el único jugador en la Bundesliga que ha marcado más de 80 goles con dos clubes distintos. 2do goleador histórico. Peruano ilustre que nunca pudo ser profeta en su tierra.

3. Creo que sería una reconciliación con Pizarro. Aún para quienes no lo quieren, verlo jugando una vez más nos recordará una época que tuvo buenos ratos. Pizarro es un orgullo para el Perú, eso nunca estuvo en duda. Tampoco su esfuerzo. Los problemas fueron otros (esas energías que, mal manejadas, deciden la diferencia entre el triunfo y el fracaso de selecciones menores como la nuestra). Pero habría que ser de piedra para no conmoverse al verlo en su partido final.

Susanne Noltenius, escritora

1. En el fútbol, como en todos los deportes, importan los resultados como primer ingrediente para forjar un ídolo. Claudio llegó con 20 años al Werder Bremen, un club de hinchas muy apasionados y llenó de goles los arcos rivales. El eco de sus logros, sumado al juego bonito y carisma latino ha sido una fórmula contundente en Alemania. Los peruanos somos muy apasionados también, amamos y detestamos con intensidad. Claudio luchó por la Blanquirroja, pero no logró llevarnos de vuelta a un mundial y eso rompió el corazón de muchos. No creo que le perdonen esa desilusión que algunos justifican con argumentos técnicos exagerados. Yo lo adoraré para siempre.

2. Claudio es el futbolista peruano más exitoso que mi memoria registra (y ya tengo 50 años). Muchos lo recordaremos como el ‘Bombardero de los Andes’, el gran delantero peruano que conquistó goles, títulos y corazones en Alemania y Europa. En un discurso paralelo, los detractores seguirán hablando de Claudio, las heridas emocionales son también un medio para transcender y perpetuar memoria, pero yo apostaría que prevalecerá la historia bonita, la de los logros, la leyenda.

3. Sería un fabuloso evento. Detonaría interminables polémicas y comentarios larguísimos en redes, en especial de sus detractores. Todos hablarían del partido y las entradas se venderían en pocas horas.

Jesús ‘Tanque’ Arias, relator deportivo en GOLPERÚ y RPP

1. En Alemania lo tienen muy bien considerado. Hasta la llegada de Lewandowski era el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga. Eso hace que estés en un nivel superior. En Bremen es ídolo. Si se quedaba, seguramente le construían una estatua. Ha marcado a una generación. Bayern siendo un equipo más poderoso normalmente contrata al futbolista que quiere. En Bremen es mucho más complejo. Pizarro llegó a Bremen y conquistó Bremen, ha tenido varias etapas. A punta de goles se ganó la admiración en Alemania. En Perú, ¿quién no lo quiere? Para mí no hay forma de discutirlo. Como futbolista y todo no es para nada un futbolista que pueda pasar desapercibido. Es un futbolista top de los que ha tenido el Perú, que no son muchos. Tendrá detractores por el tema de la selección, pero siempre nos dejó bien.

2. Como el delantero que la rompió en Europa. Que en Alemania hacía goles de todas las facturas en un equipo gigantesco como el Bayern y en otro representativo de Alemania como el Werder Bremen. Será recordado como el ‘Bombardero de los Andes’.

3.- Llenaría cualquier estadio. Podría ser un bonito partido por la gente con la que ha podido compartir en el Perú y en el extranjero. Habría la posibilidad de tener a algunos sudamericanos de los que ha enfrentado. No dudo que se llenaría.

José Carlos Yrigoyen, escritor

1. En el Perú es uno de los representantes más conspicuos de una era en la que no conseguimos nada, que comenzó en el 99. A pesar de que se le dio la cinta que portaron Chumpitaz y Reynoso, jugadores que respondieron al encargo, Pizarro siempre actuó como una referencia personal que como un deber colectivo, y de las cuestiones que un capitán debe cumplir con el equipo. Además de ello por su muy escasa cosecha en partidos decisivos. Tiene 20 goles en la tabla general, pero en Eliminatorias solo seis, y muy pocos de ellos sirvieron para conseguir una victoria. Un hincha recuerda a sus jugadores no solo por su simpatía personal sino por sus logros con la selección. Y por los partidos que ayudó a ganar. Allí Pizarro está claramente en deuda. Su imagen misma no es simpático para el hincha peruano. Las imitaciones que hicieron de él, como un jugador estirado y argollero no lo ayudaron mucho.

2. Cuando pase el tiempo que todo lo nivela, que todo lo aclara, será recordado como un referente nacional de primer nivel, pero no va a estar en el parnaso futbolístico de la selección nacional. Se le considerará como un jugador importante en Alianza, en el Bremen y en el Bayern, pero no en la selección. Edison Flores, Christian Cueva y Lapadula mismo ya lo han superado en simpatía nacional sin que haya pasado demasiados años.

3. Pizarro tiene seguidores, hinchas. Son pocos, como diría Vallejo, pero son. Pero no sería un gran evento. Las despedidas de los jugadores en el Perú no suelen eventos muy importantes. Cuando el ‘Chorri’ se despidió fue poquísima gente, y el ‘Chorri’ sí es un representante querido en Cristal y la selección. No han tenido una gran trascendencia. Yo por lo menos no recuerdo ninguno. Quizá haya alguno que el tiempo se ha tragado. Ha habido despedidas bonitas, como cuando ‘Cachito’ se despidió en un partido ante Chile y la selección chilena le mandó a hacer una camiseta. Elías Figueroa, una cumbre, lo abrazó y se la entregó, pero partidos no.

Rosario Salazar, periodista deportivo

1. Claudio Pizarro se ganó el cariño de los hinchas alemanes gracias a sus títulos, records y principalmente por sus goles. En Alemania cumplió todos su objetivos, entre ellos su gran deseo de ganar una Liga de Campeones. Brilló con las camisetas de Werder Bremen y Bayern Munich y es querido y respetado, por eso tendrá una despedida a estadio lleno. En Perú hay hinchas que solo toman en cuenta su paso por la Selección Peruana y muchos siempre dirán que solo anotaba goles afuera. Lamentablemente son pocos los que le dan el valor que merece el haber dejado el nombre del país en lo más alto. El hincha peruano no tiene idea de lo mucho que significaba para Claudio Pizarro vestir la Bicolor.

2. Creo que cuando se trata de Claudio Pizaro siempre habrá dos bandos. Estará el grupo de hinchas que no dejará de reclamarle por los goles que no anotó con la Bicolor y los que siempre vamos a valorar todo lo que un peruano logró en el extranjero. Que te llame el propio José Mourinho para llevarte a su equipo o que Pep Guardiola diga que lo hubiera convertido en el mejor delantero del mundo si los entrenaba a los 25 años, son hechos que hablan de su grandeza.

3. Mucha gente lo aprecia y valora y no dudarían en acompañarlo, sobre todo los hinchas de Alianza Lima. Sería una despedida a estadio lleno.

Kike La Hoz, director de la revista Sudor

1. Se podría hablar de envidia, mezquindad, ignorancia e incluso “discriminación inversa” (¡Pobres los futbolistas blancos de clase media por no ser reconocidos! ¡Pobres Leguía, Titín Drago y Chale!). Se podría hablar de todo eso y más; por supuesto, siempre bien encaramados en el púlpito del conocimiento futbolístico. Pero lo cierto es que a los futbolistas queridos solo los distingue algo: ¿cuánto hicieron ganar a un pueblo? No es casual que en Bremen se hayan desvelado esperando el regreso de Pizarro, y que en Lima un hincha de la ‘U’ (que también es tribunero de la selección, obvio) quiera recibirlo con cáscaras de naranja y un “¡cagón!” rabioso colgado del labio. En Alemania, lo reverencian por certero. En Matute, por embajador de la casa. Y en el resto del Perú, una pugna contradictoria lo define: y es que a Pizarro se le puede despreciar y respetar al mismo tiempo. Pero jamás mostrarle la espalda de la indiferencia.

2. Si aún vive, seguro que, por diversión, seguirá vigente ese deporte nacional que es menospreciar sus logros y reprocharle lo que jamás pudo con la selección. A veces no me queda claro si existen viudas de Pizarro o exllorones y resentidos (sin ofenderse, eh). Creo que muchos olvidan que en 1999 recortaban sus fotos después de los tres goles a Paraguay en el Preolímpico Sub 23. ¿Pero qué pasará en 2899? Solo el periodista americano, del que Julio Verne profetizaba, podrá saberlo. Calculo que casi un milenio después, se contará que uno de los mayores exponentes sudamericanos en la Bundesliga no era muy querido en su país. Y punto.

3. Podría ser la primera vez que un estadio se llene para pifiar y putear a alguien. Un suceso único en el mundo. Algo que en el Perú es perfectamente posible. Tan delirante como cuando Lisa Simpson, en sueños, es abucheada por un público imposible por ser parte de la banda “Nacidos para segundear”. Quizá Pizarro, como Lisa, también se pregunte: “¿Por qué han venido a mi despedida a abuchearme?

Andrea Closa, periodista en RPP

1. Es adorado en Alemania porque se volvió uno más de ellos, además de lo que logró como futbolista. Jugó 20 temporadas en el fútbol alemán y rompió muchas marcas. Se volvió querido por lo que hizo en la cancha. En Perú, en cambio, creo que tiene tantos fans como detractores, y en gran medida está relacionado a lo que hizo -o le faltó hacer- con la Selección Peruana. Deportiva y extradeportivamente.

2. Creo que será recordado como el futbolista peruano más exitoso a nivel internacional. Salvo por necedad, no existe argumento para negar lo que consiguió afuera de Perú.

3. Considero que se llenaría, porque aunque puede tener detractores, tiene también muchos adeptos a su estilo y sus logros. Además, fue un gran representante del fútbol peruano a nivel internacional.

Jorge ‘Coki’ Gonzales, comentarista deportivo en Latina y RPP

1. Para mí es bien difícil entender por qué es adorado en Alemania y no en el Perú. Si soy una persona que analiza el fútbol y veo lo que ha conseguido y donde ha puesto el nombre del Perú me parece inexplicable que no sea adorado en su país. Pero yo no soy el dueño de la verdad. O tengo la manera correcta de ver las cosas. Y hay personas que no valoran lo que hizo porque no tuvo resultados a nivel de selección. Y como la selección, en la consideración del hincha tiene un valor agregado, puedo entender que no tenga el mismo reconocimiento. Pero me parece increíble. Claudio tampoco tuvo mucha intención de alegrar a la gente, no tribuneó, no vendió humo. Y siempre demostró que estaba muy feliz afuera y quizá eso en el recuerdo de la gente generó algo negativo.

2. Los que lo consideran un grande lo seguirán considerando. Los que no lo quieren y se inventan frases tontas como que no la sudaba o no quería jugar por la selección lo recordarán feo. Y como suele ocurrir con las leyendas que se agrandan para bien o para mal me temo que en el futuro crecerá una imagen de no quererlo lamentablemente. Para mí sin duda alguna es el mejor futbolista peruano de la historia.

3. Se llenaría porque hay una gran cantidad de gente que lo quiere mucho. Pero si hubiese un partido de los que no quieren a Pizarro iría más gente. Generaría expectativa. El fútbol tiene cuatro aspectos: técnica, táctica, psicológico y físico. Para mí Claudio Pizarro es el mejor de la historia en todos los aspectos. Técnicamente quizá Farfán lo supere en dribbling y Paolo en control, pero en los demás fundamentos técnicos: pase, remate, cabeceo, conducción los supera a todos. En el aspecto físico llegó a los 41 años jugando en la elite. Siempre titular, exceptuando el Chelsea. Tácticamente entiende el fútbol como pocos. Juega de ‘9′, de segundo punta hasta de enganche. Y psicológicamente, nadie consigue la carrera de Claudio si no está fuerte de la cabeza. Insisto: Claudio Miguel Pizarro Bossio es el mejor futbolista peruano de la historia y podría ser el mejor deportista peruano de la historia con el mayor de los respetos para Cubillas, Sotil y el ‘Conejo’ Benites. Me cuesta creer que hayan superado a Claudio en los cuatro aspectos del fútbol. Quizá en alguno le ganen, pero es el mejor en todo.

Ana Lucía Rodríguez, reportera en GOLPERÚ

1. Por lo que pasó en la selección. Claudio no la pasó bien cuando le tocó vestir la camiseta de la selección. Por ahí uno que otro partido, goles puntuales, pero la realidad es que cuando fue llamado no destacó. La gente tiene un recuerdo no tan bueno de él. Le costó. No ha trascendido. No le tocó estar en una etapa como el equipo que clasificó al mundial, llegó a una final de Copa América y ganó en plazas duras. Aquí se le critica mucho. En Alemania, en cambio, ha destacado en todo sentido. Ha dejado huella en el extranjero.

2. Si tuviera que hablar por mí lo considero un referente. Es un peruano que nos representa en el extranjero, no solo en lo deportivo. Ha sido el futbolista peruano más reconocido a nivel internacional, el más exitoso sin duda alguna. El más exitoso que me tocó ver. Creo que el peruano no lo ha sabido valorar a Claudio, como sí pasa en Alemania.

3. La gente iría. El hincha de Alianza le tiene mucho cariño. El público respondería. Es más, Claudio se merece un partido de despedida en el país. Es más, uno con la selección, porque ha sido capitán y es un embajador del Perú en el extranjero. Ojalá se pueda dar.