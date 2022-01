Conforme a los criterios de Saber más

La agobiante presión de un estadio lleno en Barranquilla no detuvo el sueño mundialista de Perú. Un sacrificado performance de la selección nacional, que ganó 1-0 a Colombia con gol de Edison flores, mantiene más que vivas las esperanzas de millones de peruanos, que sueñan con un nuevo Mundial. El final del camino a Qatar 2022 ya está muy cerca, pero aún no hay nada que celebrar. Todavía hay nueve puntos por disputar y no nos podemos dar el lujo de confiarnos.

La valiosa victoria ante Colombia le ha permitido a la bicolor escalar al cuarto lugar de la tabla con 20 puntos . La escuadra nacional cuenta con un punto de ventaja sobre Uruguay, tres sobre los ‘cafeteros’ y cuatro sobre Chile al cierre de la fecha 15 de las Eliminatorias.

Ahora lo que Perú necesita, para mantenerse en ese lugar privilegiado, es no descuidarse con los dos desafíos restantes que tiene especialmente en condición de local. El equipo que dirige Ricardo Gareca recibe el martes 1 de febrero a Ecuador, un combinado al que ya se le ganó en Quito en la primera vuelta, por lo que ahora busca repetir el plato para que los tres puntos se queden en casa.

Mientras tanto, en la última fecha, el combinado nacional medirá fuerzas en Lima con Paraguay, que nunca nos ha podido ganar de visita por las Eliminatorias . En ese contexto, la ‘Blanquirroja’ debe mantener su invicto ante los ‘Guaraníes’ para cerrar con broche de oro.

Perú derrotó 1-0 a Colombia con gol de Edison Flores | Foto: EFE

Eso sí, teniendo en cuenta que el objetivo es asegurar la clasificación mundialista, es importante que la selección peruana logre rescatar al menos un punto de Montevideo en la penúltima jornada contra Uruguay , evitando cualquier inconveniente posterior.

De hecho, aunque Perú depende de sí mismo, por el momento, aún resulta necesario mirar de reojo los resultados de los demás rivales directos, sobre todo si no se consigue los objetivos de ganar de local y conseguir al menos un punto en Montevideo. Todos los peruanos deben estar atentos a lo que suceda principalmente con Colombia, Uruguay y Chile, que son los que se mantienen en pelea junto a la selección nacional.

Fechas restantes Partidos de Perú Fecha 16 Perú vs Ecuador (local) Fecha 17 Uruguay vs Perú (visitante) Fecha 18 Perú vs Paraguay (local)

- Los rivales directos -

Justamente, de estos rivales directos, Chile y Uruguay se enfrentarán en la última fecha, un duelo que necesariamente hará perder puntos a uno de los dos o a ambos. Aunque, teniendo en cuenta el fixture que le queda a ‘La Roja’ y su presente adverso, nos conviene que los charrúas caigan.

Antes de Uruguay, Chile visitará a Bolivia en La Paz, donde no le ha ido tan mal estadísticamente en las Eliminatorias (3 victorias, 3 derrotas y 1 empate). Aunque luego le toca viajar a Brasil y en el terreno del ‘Scratch’ siempre ha perdido.

Uruguay sí tiene dos partidos de local (ante Venezuela y Perú) y espera sumar la mayor cantidad de puntos en Montevideo. Lo más difícil para los charrúas será ganar en territorio chileno, donde solo ganaron una vez en ocho partidos de Eliminatorias. Como ya se mencionó a Perú, en este contexto, le resultaría más beneficioso que ‘La Roja’ se quede con la victoria en casa.

A Uruguay le falta jugar contra Venezuela, Perú y Chile | Foto: AP

Por su parte, Colombia tiene un reto bastante complicado el martes en su visita a Argentina, a quien solo le ganó una vez en condición de visitante (Eliminatorias 1994). A Perú le conviene que la ‘Albiceleste’ siga demostrando su autoridad de local ante los ‘cafeteros’. Después, recibirá a Bolivia (a quien siempre ganó) y cerrará su participación de visita a Venezuela.

De hecho, el choque entre colombianos y venezolanos será más trascendental de lo que puede parecer. Y es que los ‘cafeteros’ solo ganaron una vez de visita a la ‘Vinotinto’ por Eliminatorias (2-0 en 1996) en ocho partidos disputados. En ese sentido, la ‘Blanquirroja’ necesita que esta racha casi invicta de Venezuela se mantenga para poder tener más chances de ir a Qatar 2022.

