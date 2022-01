Conforme a los criterios de Saber más

La sonrisa se le borró del rostro. Luego de pasar fiestas de fin de año lejos de su familia por estar en pretemporada, Alfredo Ramúa, sus compañeros y los directivos de Cusco FC que hicieron un esfuerzo para armar un plantel competitivo, se chocaron con un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que le daba la razón a Cienciano y, por ende, decretaba el descenso del ex-Real Garcilaso. El ‘Chapu’ mostró todo su descontento en esta entrevista con El Comercio. “Hay un montón de gente que depende de nosotros y con estas decisiones se quedan sin trabajo”, nos dice explicando los daños colaterales de la decisión.

—Al final decidiste quedarte en el club

Sí, estoy muy agradecido con el club. Hace nueve años que estoy acá, me siento identificado con la institución. Es un momento complicado, pero mi decisión era quedarme pase lo que pase. Gracias a Dios la dirigencia y el comando técnico querían que me quedara y ahora vamos a afrontar lo que nos toca con dignidad.

—¿Rechazaste propuestas para quedarte?

Sí me han llamado, pero, como te digo, tengo un cariño enorme al club. Hace mucho que estoy acá y en este momento difícil acepté el reto de quedarme pase lo que pase y poner el pecho a la situación.

—¿Qué te ha dado el club, la ciudad misma, para tener ese sentido de pertenencia?

Todo. Llegué a Perú para jugar en CNI, pero acá en Cusco encontré mi lugar en el mundo. Prácticamente estoy haciendo toda mi carrera en Cusco FC y estoy muy agradecido porque siempre quisieron contar conmigo. Me siento muy bien, feliz, aquí.

—¿Cómo los tomó el fallo del TAS que decretó el descenso de Cusco FC?

Nosotros nos estábamos preparando para jugar la Liga 1. La dirigencia también nos decía que eso iba a pasar. El 15 de diciembre arrancamos la pretemporada, incluso pasamos las fiestas lejos de la familia entrenando, preparándonos, y ahora nos encontramos con este fallo que nos duele mucho. Es increíble cómo se maneja todo, ¿no? El año pasado le pasó a Carlos Stein, este año a nosotros. Lamentablemente los únicos perjudicados somos los jugadores y son errores de la Federación. Un día te dan un punto, al otro te lo quitan. Un día te dan la bienvenida a la Liga 1, al otro te mandan a Segunda. Y no pasa nada, no se hacen responsables de ninguna caga**. Es un momento difícil, perdón.

—¿Cómo les ha afectado esta decisión?

Hay un montón de gente que depende de nosotros y con estas decisiones se quedan sin trabajo. Muchos jugadores han alquilado departamento y pagaron por adelantado para que les salga más económico, otros matricularon en el colegio a sus hijos… La verdad es que no termina siendo serio el campeonato. Dos años seguidos con lo mismo. Y va a seguir pasando. Creo que es hora de que sea un poco más serio todo, que las reglas se respeten en su debido momento. Una vez que ya está todo dado, uno hace proyectos, planifica cosas y de un día para otro se te va todo. Lo peor es que nadie se hace cargo de nada.

—A ti, personalmente, ¿cómo te ha afectado?

En todo sentido. Gracias a Dios me agarra en otro momento de mi carrera. Pero imagínate si me pasa todo esto con 20 o 25 años, con otros planes. Tampoco es que sea fácil jugar en Segunda, tiene muchas complicaciones. Hoy estoy muy caliente por todo lo que te comento. Si hubiéramos descendido en cancha, bueno, lo aceptamos, pero no como ahora.

—Hay dos comunicados que publicaron como plantel. El primero aceptando jugar en Liga 2 y el segundo pidiendo reconsiderar su situación y permitirles jugar en Liga 1. ¿Por qué el cambio de postura?

No hay cambio de postura. Es un pedido a la Federación para que reflexionen sobre todos estos temas. Nosotros nos vemos afectados hoy y ellos nunca se hacen cargo de nada. Lo más cordial y lógico es que se hagan cargo y dejen a los 20 equipos en Primera. Después tratar de hacer un torneo más transparente en todo sentido para que de verdad se tome con la seriedad del caso a todos los equipos. No puede ser que cada año sea lo mismo. Un día estás en Primera y al otro, de la nada, te mandan a Segunda. Es increíble. Yo creo que no tendría que pasar eso, todo tendría que quedarse en la cancha. El último comunicado fue también en calentura de todo el plantel porque sabíamos que ese día (lunes) se venía el sorteo y no vernos ahí nos duele mucho.

—¿Cómo te enteraste sobre la decisión del TAS?

Todo por redes sociales, como todos. Sacan un comunicado y listo. De ahí los amigos, la familia, ven y te avisan. La verdad es que todo lo hacen muy fácil. Nadie piensa en todos los daños y perjuicios que pasan. Nadie piensa en el futbolista.

—¿Por qué?

Si hubiese descendido en cancha, bueno, lo acepto. Es así lo deportivo. Pero después que sea por fallo, y que te enteres por redes sociales que jugarás en Segunda, da mucha calentura.

—¿Todo el plantel se quedará para jugar la Liga 2?

Hemos venido hablando en estos días. La dirigencia nos comunicó que se queda el comando técnico y el 95% del plantel, incluido los extranjeros (Nicolás Olivera, Abdiel Ayarza, José Fajardo, Matías Abisab y Felipe Rodríguez). De ahí hay cuatro o cinco jugadores que tenían la posibilidad de continuar su carrera en Primera y están en todo su derecho. Ayer volvimos a entrenar ya pensando en todo lo que va a venir.

—Ese 5% de futbolistas que van a salir deben buscar equipo a poco que se inicie el torneo. Otra consecuencia de lo sucedido.

Hasta en eso nos perjudicamos. Otro club que por ahí llama a un jugador va a querer pagar lo mínimo porque saben que estamos en una situación complicada. Por eso te digo que los daños son muchísimos y nadie se hace cargo. Acá, en ese sentido, y con todas las cosas que pasaron la verdad que la Federación se tenía que haber hecho cargo y dejar los 20 equipos, pero lamentablemente no lo hicieron.

