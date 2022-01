Conforme a los criterios de Saber más

Rafael Nadal está a solo dos pasos de volver a saborear la gloria después de casi un año y medio de sequía. La última vez que el balear brilló con un gran título fue en el Roland Garros del 2020. Desde entonces, la suerte no lo ha acompañado. Una lesión crónica en el pie izquierdo y un retorno frustrado recientemente por la COVID-19 dejaron a ‘Rafa’ fuera del circuito durante varios meses. Pero ese tiempo de angustia quedó enterrado. Ahora, tiene la gran chance de convertirse en el tenista más ganador de la historia, pero antes debe romper algunas maldiciones en Melbourne

Durante la madrugada de este martes, Nadal volvió a experimentar que el camino hacia la final del Open de Australia no es nada sencillo. Por más que la eliminación de Alexander Zverev (tercer favorito), a manos de Denis Shapovalov (14°) en octavos de final, aumentó las posibilidades de ‘Rafa’ para sentarse en el trono, el canadiense fue un escollo bastante complicado de superar para el español en los cuartos.

En el cálido Melbourne, Rafael Nadal arrancó el partido de la mejor forma posible. Hizo gala de su mejor tenis ganando con tranquilidad los dos primeros sets, pero las cosas se complicaron repentinamente. El balear de 35 años comenzó a sentirse incómodo en el Rod Laver Arena. Su juego ya no era el mismo del inicio. Las revoluciones bajaron y Shapovalov lo aprovechó.

Ya en el cuarto set, cuando ‘Rafa’ perdía 4-1, se vio en la obligación de llamar a un médico con gestos evidentes de dolor en el estómago. La tensión creció en Australia. Su continuidad en el torneo pasó peligro. Pero, afortunadamente, logró recuperarse a tiempo. “He tenido un golpe de calor en toda regla (...) Se me ha cerrado la boca del estómago, me sentía mareado y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración”, explicó.

Rafael Nadal sufrió algunos problemas estomacales durante el partido contra Denis Shapovalov en el Open de Australia | Foto: REUTERS

Ya habiendo perdido en el tercer y cuarto set, el tenista español no tiró la toalla y en la quinta manga aseguró su séptima presencia en unas semifinales del Open de Australia. Cuatro horas y ocho minutos (6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3) tardó ‘Rafa’ para citarse con nada menos que Matteo Berrettini en semis y ahora va por la épica.

- Puede hacer historia -

Rafael Nadal quiere convertirse en el más ganador de Grand Slams en toda la historia del tenis, pero no será una misión sencilla de cumplir. Por ahora el balear posee 20 ‘Majors’ en su ostentoso palmarés, al igual que Roger Federer y Novak Djokovic, pero solo él tiene la chance de aumentar su cuenta a 21 en el Open de Australia.

Hay grandes obstáculos que se les vuelven a presentar a ‘Rafa’ en este 2022. De hecho, el Open de Australia es el Grand Slam que más le ha costado ganar. Sus hazañas no prosperan tanto en Melbourne y ya en varias oportunidades se ha quedado con la espina clavada. Su única conquista fue en el 2009, hace trece años, después de una épica batalla contra Federer en la definición del título.

Ahora debe buscar ante Berrettini su pase a la final. Y tiene una maldición que romper. Sucede que en el ‘Major’ australiano Nadal no le gana a un ‘Top10′ desde hace cinco años. La última vez que lo consiguió fue en los cuartos de final del 2017, cuando se impuso a Milos Raonic en tres sets.

Rafael Nadal debe romper dos maldiciones para coronarse en el Open de Australia 2022 | Foto: REUTERS

Después de ese episodio victorioso, el tenista español cayó siempre cuando enfrentó a un rival del ‘Top10′ en Melbourne. No pudo con Marin Cilic en el 2018 (cuartos de final), tampoco con Djokovic en el 2019 (final), la historia se repitió con Dominic Thiem en el 2020 (cuartos de final) y sufrió una dolorosa remontada ante Stefanos Tsitsipas en el 2021 (cuartos de final).

Ahora, Matteo Berrettini, que eliminó a Gael Monfils en cinco sets para alcanzar la semifinal, se presenta como el aguafiestas de Nadal en este 2022. Actualmente, el italiano es séptimo del ránking ATP y buscará aprovechar la mala racha del balear, ante los 10 primeros, para dar el golpe definitivo en esta instancia.

Eso sí, la única vez que Nadal y Berrettini se cruzaron en el circuito fue en las semis del US Open 2019. El español salió victorioso de ese encuentro en tres sets (7-6, 6-4, 6-1) , pero no se puede confiar, teniendo en cuenta el gran progreso del italiano en los últimos años.

Matteo Berrettini y Rafael Nadal se enfrentaron por primera y única vez en las semifinales del US Open 2019 | Foto: AP

Además, esa no es la única maldición que debe romper ‘Rafa’ para consagrarse como el más ganador de la historia. De conseguir ganar a Berrettini, el balear tendría otro obstáculo más en la final: el Open de Australia es el Grand Slam donde más veces se ha tenido que conformar con un subcampeonato.

Después de la única corona conseguida en el 2009, Nadal disputó cuatro finales más en Melbourne y fracasó absolutamente en todas. En el 2012 y 2019 su verdugo fue Djokovic, mientras que en el 2014 fue superado por Stan Wawrinka y en 2017 por Federer.

AÑO RIVAL EN LA FINAL RESULTADO 2012 Novak Djokovic 7-5, 4-6, 2-6, 7-6(5), 5-7 2014 Stan Wawrinka 3-6, 2-6, 6-3, 3-6 2017 Roger Federer 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 3-6 2019 Novak Djokovic 3-6, 2-6, 3-6

Esta racha negativa puede continuar si alguno del otro cuadro, como Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev (favoritos en los cuartos de final), consiguen derrocar a ‘Rafa’ en una hipotética definición del título en Melbourne.

Sea como fuere, Rafael Nadal no le teme a los desafíos. Las maldiciones están hechas para romperse y eso es lo que intentará en el Rod Laver Arena. Su vigésima primera corona le espera y el Open de Australia es una gran oportunidad para concretar la hazaña. Ya solo hay dos escollos por delante, que si bien son extremadamente dificultosos, el balear ya ha demostrado estar listo para cualquier escenario adverso.

