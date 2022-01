Este martes, Rafael Nadal consiguió su boleto para las semifinales del Australian Open 2022 al vencer en cinco sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3) a Denis Shapovalov en un partido que tuvo de todo: problemas físicos del español, participación del cuerpo médico, puntos de infarto y polémicas acusaciones del canadiense contra su rival y los organizadores del torneo.

‘Rafa’, post encuentro, declaró que no estaba al 100 % físicamente y que por ello solicitó atención por parte de los médicos. “No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar, eso es todo”, dijo a los medios de comunicación.

“No sé cómo lo he hecho, estaba destrozado. Ha sido muy duro y hacía mucho calor. Fui afortunado al principio del quinto”, añadió ante los aplausos del público en el Rod Laver Arena.

Ahora bien, Denis Shapovalov se mostró muy enfadado con el tiempo que Rafael Nadal se tomaba entre puntos y sets, y arremetió en vivo contra el árbitro. “Son todos unos corruptos”, le dijo al juez de silla Carlos Bernardes, quien le respondió que se enfocara únicamente en el juego.

Posteriormente, y luego de su derrota, el canadiense explicó esas fuertes acusaciones: “No sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro”, precisó de forma categórica. “Lo respeto pero tiene que haber ciertos límites. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, apuntó.

“Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que ‘Rafa’ se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final”, agregó. “Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?”, sentenció Denis Shapovalov,

Rafael Nadal en semifinales

El 20 veces ganador de Grand Slams enfrentará en esta instancia al italiano Matteo Berrettini, quien superó al francés Gael Monfils por parciales 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2.

