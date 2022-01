Conforme a los criterios de Saber más

Una vez más, Carlos Zambrano ocupa las primeras planas de los programas de espectáculo. El defensor fue captado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en una reunión en el sur de Lima. Un acto irresponsable por parte del central porque a pocos días del partido de la selección peruana ante Colombia puso en peligro de contagio a sus compañeros. No es la primera vez que el ‘León’ está en el ojo de la tormenta.

Carlos Zambrano es parte de la lista de 30 jugadores que convocó Ricardo Gareca para los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022. Esta reunión donde se hizo presente en defensor se da en plena tercera ola con altos picos de contagio en el Perú.

A pesar de ello, Carlos Zambrano publicó en sus redes sociales que no cometió ningún acto de indisciplina. El central aseguró que estaba con su familia en uno de sus locales. Además, aseguró que no hizo nada malo.

Hasta el momento, no hay alguna sanción confirmada. Sin embargo, no es la primera vez que Carlos Zambrano está involucrado en un acto de indisciplina. El central tiene un expediente lleno de polémicas extradeportivas.

-EXPEDIENTE ZAMBRANO-

Sin ir muy lejos, las noticias que llegaban de Carlos Zambrano desde Argentina no eran la mejores. A inicios de diciembre del año pasado, fue vinculado con un acto de indisciplina. La prensa argentina informaba que el defensor peruano junto a sus compañeros Edwin Cardona y Sebastián Villa habrían llegado en mal estado a los entrenamientos de Boca Juniors.

Todo se originó porque Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Sebastián Villa no fueron considerados en el once titular para enfrentar Newell’s. Según el periodista Leandro Aguilera los tres jugadores se intoxicaron cuando se les dio día libre. No se sabe qué comieron o tomaron. Además, aseguró que el plantel avaló la decisión de Battaglia de sentarlos.

El Diario Olé fue más duro con Carlos Zambrano. “La ‘intoxicación’ fue llegar en mal estado y con mujeres a la concentración. Incluyó mujeres y otra fuente que conoce los movimientos de la concentración xeneize también habló de alcohol, con distinto grado de responsabilidad de los jugadores”, informó.

La dura portada de Olé criticando a Carlos Zambrano.

El paso de Carlos Zambrano por Boca Juniors está lleno de controversias. Se le critica por su mal nivel en el equipo y por su falta de compromiso. En febrero del 2021, el central fue parte de una fiesta que generó más de un comentario. El diario Olé reveló que el central peruano junto a Sebastián Villa, Frank Fabra y Edwin Cardona asistieron a la fiesta de cumpleaños de Esteban Andrada.

Aquella fecha, Argentina también la pasaba muy mal por la ola de contagios. Es por eso que como medida sanitaria el Gobierno decidió que las fiestas o reuniones familiares era permitido pero un aforo limitado de asistentes. Sin embargo, Olé informó que en esa reunión hubo más de 50 personas.

Ese mismo mes, Carlos Zambrano vivió un confuso incidente en Argentina. El defensor de la selección peruana, según La Nación, fue investigado por un presunto atropello a un joven repartidor.

El citado medio indicó que los allegados a Zambrano aseguraron que “el futbolista de Boca no se fugó del lugar, sino que la persona que lo acompañaba se acercó a la zona del accidente y se quedó hasta que el personal policial le informó que la víctima había sufrido lesiones leves y sería trasladado en una ambulancia”.

Carlos Zambrano: así informaba TyC sobre el accidente del defensor.

Carlos Zambrano también tienes algunos incidentes cuando estuvo en la selección peruana. Recordemos que el central fue borrado de la blanquirroja dos veces por un buen tiempo. Primero en el año 2016 luego de la fecha doble ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias a Rusia 2018. Nunca se supo qué pasó con defensor.

El central volvió a la selección peruana. Parecía que todo estaba bien. Fue figura en la Copa América 2019, inició el proceso de Eliminatorias a Qatar 2022 y luego del partido entre Perú vs. Brasil en Lima, volvió a quedar fuera de las convocatorias.

La selección peruana se complicó mucho porque Carlos Zambrano terminó expulsado ante Brasil. La reacción del defensor fue muy comentada. Tuvo que esperar varios meses para que vuelva a ser considerado.

