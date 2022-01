Conforme a los criterios de Saber más

Este martes el deporte peruano amaneció con la noticia de la designación de un nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte. Julio Rivera Gonzales, conocido como ‘Coyote’ fue elegido por el gobierno para reemplazar a Gustavo San Martín en el máximo cargo del deporte nacional.

Una noticia que sorprende, para empezar, porque no había indicios de que San Martín fuera a salir. Incluso hace una semana el mismo IPD anunciaba reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía para empezar a planear los recursos para un programa con miras a París 2024.

Muchos se preguntan si Julio Rivera cumple con los requisitos para ser presidente del IPD. Incluso la congresista Diana Gonzales ha remitido un oficio al Ministerio de Educación para solicitar el CV que fue evaluado para su designación.

#ÚltimoMinuto El deporte peruano recibe un golpe macizo esta mañana. El Gobienro designó al exfutbolista Julio Rivera como presidente del IPD.

Ojalá su designación no paralice las coordinaciones y las asignaciones a las federaciones y, por ello, sea un retroceso para el deporte. https://t.co/btkcTZGEqu — Patrick Espejo (@pespejo) January 25, 2022

Según la LEY Nº 29544 del 24 de junio del 2010, una de las últimas modificaciones a la Ley del Deporte, estos son los requisitos que debe cumplir quien quiera ser presidente del IPD.

Artículo 12.- Designación del Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD)

Para ser designado Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) se requiere cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener como mínimo treinta y cinco (35) años de edad.

2. Acreditar experiencia o conocimiento no menor de cuatro (4) años en labores vinculadas a la gestión, dirigencia o actividad en el ámbito del deporte en general.

3. Acreditar como mínimo cuatro (4) años de estudios académicos superiores, de preferencia en gestión y administración.

4. No haber sido sancionado por el Tribunal del Deporte o por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.

5. No haber sido sancionado en proceso administrativo disciplinario ni sentenciado en proceso penal por la comisión de delito doloso.

DETALLE

Si comparamos con la Hoja de Vida presentada por Julio Rivera Gonzales para ser candidato al Congreso, por ahora la única información pública que se puede tener de él al respecto de su formación, tenemos lo siguiente, según nos comenta un entendido del tema en el funcionamiento del IPD porque estuvo dentro de ese sistema.

Experiencia en el ámbito deportivo

Julio Rivera no es dirigente deportivo, pero acredita en su hoja de vida ser gerente de la Escuela formativa de Fútbol Julio ‘Coyote’ Rivera desde el 2013. Pese a no ser un cargo dirigencial en una Federación o club, esta parte le da la derecha por estar vinculado al ámbito deportivo hace más de 4 años.

Acreditar estudios superiores

Si bien en la hoja de vida no se acredita que tenga estudios universitarios, el portal Otorongo.club data que tiene educación no universitaria inconclusa. Lo que sí registra el exfutbolista es estudios técnicos: técnico de tercera con mención técnico mecánico en equipo de ingeniería, según se lee en su hoja de vida.

Esto haría que cumpla el requisito en materia académica, aunque no queda del todo claro si cumple con los 4 años de estudios requeridos. Si bien la recomendación es que sea en gestión y administración, esta solo se coloca como “de preferencia” y no como un requerimiento esencial.

No haber sido sancionado por la justicia deportiva

No existe registro público al respecto. Al no haber sido dirigente deportivo, es posible que no tenga este tipo de sanciones.

No haber sido sancionado en el proceso penal por delito doloso

Aquí vale recordar que, en enero del 2020, Julio Rivera fue detenido por manejar en estado de ebriedad en la mañana en San Borja. El examen arrojo que tenía 0.98 gramos de alcohol por litro en la sangre cuando lo permitido es 0.5 gramos. Esto es calificado como presunto delito de peligro común.

La sanción que recibió Julio Rivera, según América Noticias, fue de 4.300 soles de multa y la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Según le explicaron a El Comercio, no existe una sanción penal sobre el exfutbolista, y en su hoja de vida tampoco se registra algo al respecto, por lo que tampoco este hecho le impide ser considerado como elegible para el cargo en el IPD.

Cuando fue detenido en San Borja.

Según nos comentan, la Contraloría puede evaluar esta designación, como todas las que haga el Estado, para evaluar si la elección fue correcta y el elegido cumple con los requisitos que cumple la Ley. Ya en el Congreso existe una iniciativa por parte de Diana Gonzales para evaluar el CV de Julio Rivera para establecer su cumple con el perfil para el cargo del IPD.

Seguramente se abrirá un debate si se trata de la persona idónea para dirigir las riendas del deporte peruano. La nota presentada es una relación de los requisitos que debe cumplir. Ya el mismo Julio Rivera debe explicar su experiencia en gestión y lo que sabe de lo que le espera.





MÁS EN DT

Mira lo mejor del UFC 270, el primer gran evento de la empresa de Dana White en este 2022 y revive los dos títulos disputados en el Honda Center de Anaheim, California.