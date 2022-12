A través de las señales de DIRECTV Sports y Latina TV , no te pierdas el partido del Portugal vs. Corea del Sur en vivo por la fecha 3 del Grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022 , en el Education City Stadium, este viernes 2 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora local). Los lusos, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, aseguraron ya su presencia en los octavos de final del certamen de la FIFA, pero quieren cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. Cabe mencionar que también podrás ver el juego por la señal nacional de Latina TV (Canal 2).

