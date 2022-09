Cuatro puntos claves a tener en cuenta de aquí en adelante. Más aún sabiendo que el próximo amistoso (vs. El Salvador) podría ser el último en el que el entrenador tenga a los extranjeros hasta el próximo mes en el que habrá una nueva Fecha FIFA para continuar con los trabajos con miras al inicio de las Eliminatorias 2026.

Por eso, Deporte Total conversó con dos directores técnicos y dos reconocidos periodistas, quienes analizaron el estreno del ‘Cabezón’ al mando de la Blanquirroja. ¿Qué dijeron? Lo mostramos a continuación.

La zaga central

Perú empezó el partido con Anderson Santamaría y Alexander Callens como dupla central, acompañados de Luis Advíncula y Marcos López. La idea -o es lo que se pudo percibir- era salir desde atrás con el balón controlado, con pases cortos que incluían en algún momento a Pedro Gallese. Para el segundo tiempo, tras el ingreso de Carlos Zambrano por Santamaría (lesión), la fórmula cambió y se jugó más directo. ¿Funcionó?

Para Ricardo Montoya, periodista, sí. “Los centrales estuvieron bien, tanto Callens, que es el más sólido de todos, como Santamaría y Zambrano. No creo que ahí haya un problema. Sí me parece que lo más bajo de la defensa peruana fue Marcos López porque quitó pegando mucho. En ataque suma, pero marcando infracciona mucho. De ahí, México llegó una sola vez y anotó. No hizo más”, nos dice.

Jhair Butrón, técnico peruano, cree que no fue “una indicación específica de Juan” el hecho de que Anderson intente siempre salir con el balón controlado. “Es una característica suya, siempre lo hace. En cambio, Carlos es un jugador que quita y toca, no se hace problemas” .

A diferencia de los dos anteriores, Francisco Melgar, entrenador peruano, siente que al defensor del Atlas de México “le costó la salida limpia”. Aunque reconocer que Anderson es un jugador del gusto de Reynoso. “Es más cercano a él porque fue su dirigido y con él se potenció, pero ayer no se vio eso. Creo que no debe estar contento con el rendimiento”.

“Los vi correctos, pero me parece que Reynoso va intentar otra variante: la línea de 3. Es la que mejor calza en su idea para potenciar la rapidez de Advíncula y López y la solidez en marca que le puede dar tener un central más. Contra El Salvador no me sorprendería ese cambio de estructura”, cierra Daniel Kanashiro, periodista de DirecTV.

1 Anderson Santamaría Calificación DT: 4 Al parecer fue cambiado por lesión -venía sentido del Atlas-. Le costó el salir jugando por bajo. Apenas estuvo los primeros 45 minutos. (Foto: FPF)

¿Tapia y Aquino juntos?

Una de las grandes novedades en este nuevo proceso fue ver a Renato Tapia y Pedro Aquino compartir el mediocampo en el once titular. Dos jugadores de características similares, de corte defensivo, juntos en la volante nacional. “Si algo me gustó, fue eso”, afirma Montoya. “ Son dos jugadores que tienen que jugar y hay que encontrar la manera de hacerlos jugar juntos. A Tapia lo soltaron un poco más y Aquino jugó un poco más de ancla. Pero a Perú no le llegaron y eso tuvo mucho que ver con lo que quitaba y mordía ese mediocampo”.

“El problema no fue de los jugadores, sino que siempre estuvieron en la misma línea. A la hora que Perú quería romper líneas, con ambos a la misma altura, se hacía difícil. El problema estuvo en la distribución. Probablemente si hubiera estado Yoshimar Yotún, que sabe leer y ocupar mejor los espacios, quizá hubiera sido mejor”, señala Melgar.

Kanashiro fue uno de los que más celebró la inclusión de ambos al medio. Sin embargo, como dice el Melgar, no se trata de tenerlos o no juntos, sino de cómo hacerlos jugar. “Son indispensables por condiciones, pero no solo es tener los ingredientes de la fórmula de la Coca-Cola...hay que saberlas mezclar . Es cuestión de tiempo nada más para ver la funcionalidad de esa dupla teniendo en cuenta su jerarquía”.

1 Renato Tapia Calificación DT: 6 Como casi siempre, el pundonor de Tapia es de lo mejor en la Bicolor. Cuando dio dos pasos hacia atrás, Perú empezó a defender mejor en el primer tiempo. 2 Pedro Aquino Calificación DT: 5 Al inicio jugó en la misma línea de Pedro Aquino, pero no se encontraban en el campo. Mejoró para el segundo tiempo, siempre teniendo su aspecto físico como principal valor.

¿Christian Cueva apegado al trabajo táctico?

Pese a que desde un inicio aparecía por el medio intentando conectar la salida en defensa con Gianluca Lapadula, Christian Cueva se vio encasillado en la banda izquierda, dejando de tener esas libertades que sí se les veía con Ricardo Gareca en el proceso anterior.

“Hay que tener en cuenta que Cueva era el abanderado de Gareca y podía jugar donde se sintiera cómodo. Se le permitía porque tenía un peso en la selección ganado por lo importante que era, pero eso no lo tendrá ahora. Con Juan Reynoso va a tener que adecuarse a recorridos más tácticos, a jugar por la banda”, explica Melgar.

“Primero creo que Christian respondió cuando le tocó jugar por fuera. También lo hizo cuando le tocó jugar por dentro. Pero creo que pasa por la confianza que tenía con Gareca. A Juan recién lo está conociendo y eso con el pasar de los entrenamientos puede ser tan importante con fue el proceso anterior”, señala Butrón.

“Es el diferente del equipo. Yo lo pondría definitivamente en el once titular por izquierda o por el medio. A mi me gusta con libertad para moverse. Pero quiero verlo bien físicamente, él es un jugador que necesita estar bien físicamente para rendir bien ”, cierra Montoya.

1 Christian Cueva Calificación DT: 5 Poco de su inventida. Sin espacios para los contragolpes o para poder triangular con un compañero, le costó el partido. No tuvo a su socio Yotún y López no trepó para colaborar con él.

La soledad de Gianluca Lapadula

Acostumbrado a jugar solo en punta, Gianluca Lapadula siempre se las ingenia para sacar agua del desierto en área rival. Sin embargo, ante México, se vio más solo que de costumbre, sin chances de hacer sus características diagonales buscando el espacio. ¿El motivo habrá sido la nueva idea de juego y los toques cortos?

“No fue un fracaso con el esquema de los toques cortos, sino que no lo habilitaron porque había acompañantes. Carrillo no lo acompañó y mucho menos los volantes. Así es difícil”, explica Montoya. “Creo que Lapadula a esta altura de su carrera debería tener a alguien al lado y un 3-5-2 podría ayudarlo a tener menos desgaste y guarde tanque para quedar perfilado al arco rival”, agrega Kanashiro.

“Por lo que trata de hacer Reynoso, que es más un juego de asociación, a Lapadula le va a costar. Necesitaríamos un delantero que se asocie más, pero ¿quién? Está Ruidíaz, pero hemos visto que en la selección no ha dado lo que ha dado en los clubes ”, finaliza Melgar.

1 Gianluca Lapadula Calificación DT: 5 Batallador siempre. Ante la poca llegada de la selección, siempre estuvo en movimiento buscando los espacios. Tuvo una chance, pero le cometieron falta ingresando al área y perdió equilibrio para definir.

