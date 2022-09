Aunque nunca quiso que fuese así, Diego Pizarro siempre estuvo suscrito a su apellido. Nació en Lima el 14 de agosto de 1990, doce años después de su hermano Claudio. Creció admirándolo, queriendo seguir sus pasos y soñando con algún día jugar a su lado. Nunca se dio oficialmente, pero sí podría hacerlo este sábado 24 de septiembre (10:30 a.m., hora peruana) en el Weserstadion, el estadio del Werder Bremen, donde se realizará el partido de despedida del ‘Bombardero de los Ándes’ luego de dos años de su retiro.

Diego será el único peruano en el encuentro que reunirá a una constelación de estrellas divididas en tres equipos: Werder Bremen, Bayern Múnich y Amigos de Claudio. Cracks como Naldo, Mertesacker, Aaron Hunt, Rosenberg, Philipp Lahm, Mats Hummels, Arjen Robben, Giovane Elber, Mario Gómez, Marko Marin entre otros de sus excompañeros. Se habló en su momento de la presencia de Andrés Mendoza, pero todo hace indicar que el ‘Cóndor’ es uno de los invitados del exdelantero para estar presente en el estadio.

“Mi tiempo en la Bundesliga fue muy bueno. Estoy muy contento con lo que he logrado”, señaló Pizarro en conferencia de prensa, dándole mérito a su etapa en Alemania aunque pareciera que aún no dimensiona lo que ha conseguido: es uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia de la Bundesliga, veinte títulos (entre ligas, copas, Champions y cuanto torneo jugó). Es también embajador del gigante mundial Bayern Múnich y el Werder Bremen instaló una sección en su museo dedicada a él.

El deseo de Claudio Pizarro (papá) siempre fue ver juntos a Claudio y Diego en un campo de fútbol. Algo que nunca pudo darse de manera profesional, aunque se conoció que en 2019, el patriarca de los Pizarro Bossio estuvo a punto de cerrar el regreso del ‘Bombardero’ a Alianza Lima para jugar junto a su hermano menor. Para mala suerte del hincha blanquiazul no sucedió. Pero hoy, que el nombre de Diego volvió a las primeras planas, repasamos su carrera que tuvo un paso por el Bayern Múnich y acabó por culpa de la pandemia.

“No me pesa el apellido”

A inicios de marzo de 2010, Deporte Total conversó con Diego Pizarro. El delantero había llegado en 2009 a Bolognesi de Tacna pero una lesión impidió que debutará con el equipo. El ‘Bolo’ perdió la categoría ese año, por lo que Diego no continuó en la siguiente temporada. En 2010, en cambio, firmó con Sport Boys, en donde solo disputó dos encuentros. Fue en la ‘Misilera’ que el hermano de Claudio pudo debutar oficialmente en una liga de Primera luego de estar en las canteras del Bayern Múnich. ¿Cómo llegó? Probablemente con alguna gestión de Claudio, aunque se quedó por sus propias condiciones futbolísticas.

Diego llegó a Alemania en 2005, año en el que el excapitán de la selección peruana ya se había ganado un nombre en el país europeo y tenía un par de títulos con el Bayern. Inició en la Sub 15, luego en la Sub 17, casi siempre destacando como mediapunta. Luego pasó a formar parte del Bayern Múnich II.

A un paso de subir al primer equipo, el menor de los Pizarro decidió dejar Europa para regresar al Perú. “Siempre he sido muy hincha de Alianza Lima, así como Claudio, pero el Boys me propuso venir. Hablé con mi papá y sabíamos que necesitaba jugar. Además, siempre he tenido simpatía con el equipo, con su hinchada”, confesó a DT sobre su decisión de vestir la camiseta del Sport Boys.

Diego siempre tuvo el “problema” de ser el hermano de Claudio, como suele pasar en muchos casos del fútbol. Aunque afirmó en su momento que no le pesaba para nada. “Aquí vengo, entreno y soy Diego, no el hermano de Pizarro. Pero a veces, sobre todo en los partidos, me acuerdo y digo, pucha la gente sabe que soy el hermano de Claudio y pueden pensar que me la creo o que estoy aquí por él. Yo estoy aquí por mí”.

Posteriormente, jugó en equipos como Colegio Nacional de Iquitos (CNI), Cienciano, Unión Comercio, FBC Melgar, Juan Aurich y Cantolao. Y fue en el ‘Delfín’ donde obtuvo el mayor y único trofeo de su carrera: el título de la Segunda División de Perú en 2016, que permitió que el club ascienda a la máxima categoría del fútbol nacional. Permaneció en Cantolao hasta 2019 y luego en 2020 volvió a La Liga 2 para defender los colores de Comerciantes Unidos.

De acuerdo a la página especializada “Transfermarkt”, Diego Pizarro se encuentra sin equipo desde el 1 de enero de 2021, luego de dejar Comerciantes Unidos. Ahora, volverá a jugar pero esta vez al lado de su hermano y otras grandes estrellas del fútbol mundial.